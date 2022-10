Après Anushka Sharma, Natasa Stankovic, Athiya Shetty et Dhanashree Verma font pleuvoir l’amour sur le coup épique de Virat Kohli lors du match Inde contre Pakistan [View Posts]

Virat Kohli a rendu toute l’Inde très heureuse un jour avant Diwali. Ses manches bien conçues de 82 points ont mené l’Inde à la victoire après un départ très chancelant. Le Pakistan s’était fixé un objectif de 150 courses pour nous. Anushka Sharma s’est rendue sur les réseaux sociaux pour écrire une note émotionnelle pour son mari. Elle a dit qu’elle avait dansé, crié et crié sauvagement dans toute la pièce. Anushka Sharma a déclaré qu’elle espérait que lorsque leur fille Vamika grandirait, elle comprendrait comment son père avait surmonté une phase maigre pleine de critiques pour se produire sur une si grande scène.

Non seulement Anushka Sharma, d’autres dames comme Natasa Stankovic, Dhanashree Verma et Athiya Shetty ont également félicité Virat Kohli. Comme on le sait, c’est Hardik Pandya qui s’est tenu aux côtés de Virat Kohli alors que ce dernier sortait l’Inde d’une situation précaire. Elle les a félicités tous les deux. Dhanashree Verma a commenté ce match, “Bhaiyaa” faisant référence à Virat Kohli. Athiya Shetty a également félicité l’ancien capitaine de l’Inde. Comme nous le savons, c’est Rohit Sharma qui est le capitaine de l’équipe de la Coupe du monde T20. Hardik Pandya a également franchi une étape importante en tant que joueur individuel.

C’était le premier match de l’Inde à la Coupe du monde T20. Des milliers de fans sont venus encourager l’Inde et le Pakistan. Les commentateurs ne taisent pas d’éloges sur le roi Kohli. Anushka Sharma est à la mode sur Twitter après son message de soutien et d’amour pour le mari. Les fans adorent la façon dont elle soutient toujours son mari quoi qu’il arrive. Jetez un œil aux tweets…

Aww ? quelle légende #AnushkaSharma #ViratKohli prosterne-toi devant toi roi.. Kohli est un roi n nous vivons dans son royaume ???????? Sach me sabko diwali ka cadeau mil gya… merci encore pic.twitter.com/lWM8snxwXj Sanaya (@im_sanaya_) 23 octobre 2022

2,9 millions de likes avec en 2 heures sur #AnushkaSharma publication Instagram Syed Atif (@GreatKingMisbah) 23 octobre 2022

Nous pouvons voir que les gens sont ravis de la performance de Virat Kohli. Nous espérons qu’il restera en pleine forme tout au long de la Coupe du monde T20 qui se déroule en Australie.