Après Anushka Sharma, l’amoureuse de KL Rahul, Athiya Shetty, devient la cible des trolls de cricket; la photo d’un couple d’un dîner reçoit des commentaires désagréables

Toute l’Inde est toujours déçue de la défaite de l’Inde en demi-finale de la Coupe du monde T20. C’était l’Inde contre l’Angleterre, l’opposition remportant une victoire gigantesque de dix guichets. Certains joueurs comme Rohit Sharma, KL Rahul, Bhuvaneshwar Kumar et Mohammed Shami font l’objet d’un examen minutieux de la part du public indien fou de cricket. Les deux seuls joueurs qui ont montré une bonne forme étaient Virat Kohli et Hardik Pandya. Les fans de cricket indiens n’ont pas encore compris comment l’Inde a succombé si docilement dans ce match crucial. Après tout, tout le monde espérait la finale Inde Vs Pakistan. Alors que la forme de KL Rahul est disséquée sous l’objectif de la junte amoureuse du cricket, sa petite amie Athiya Shettty est la dernière cible des trolls. Nous avons vu à quel point Anushka Sharma a été trollé dans le passé.

Une photo de KL Rahul et Athiya Shetty en train de dîner avec Virat Kohli et le reste est devenue virale. Le couple est vu en train de se jumeler dans des tenues de couleur grise lors du dîner. KL Rahul n’a d’yeux que pour sa bien-aimée alors qu’ils apprécient le repas. C’est une photo du restaurant The British Raj, qui se trouve à Adélaïde. Leur équipe y est allée il y a trois ou quatre jours. Alors que cela faisait l’actualité, KL Rahul et sa petite amie Athiya Shetty se font troller après la terrible perte de l’équipe. Les trolls disent au joueur de prendre sa retraite et de se contenter du mariage tandis que d’autres ont qualifié Athiya Shetty de malchance pour lui. Jetez un œil aux tweets…

Abb kl rahul ko bolo idli beche athiya sethe ke saath cricket iske bass ki nahi vikas pandey (@vikaspa089408) 11 novembre 2022

Souhaiter @klrahul avait gardé les yeux sur le ballon en jouant à Adélaïde. Hélas! KL Rahul ne peut pas quitter des yeux sa petite amie Athiya Shetty alors qu’ils dînent avec Team India – Pics Inside | Hindi Movie News – Times of India https://t.co/RJafbeuxnM Sanjeev Hariharan (@sanjeevh) 11 novembre 2022

Aur vous KL rahul frad, athiya shetty ko leke gaya hai waha sath bethi hai uske ?? Nandan Telang ?? (@NandanTelang) 11 novembre 2022

#T20WorldCup #TeamIndia Tout d’abord #BCCI devrait cesser d’autoriser les épouses et les copines sur les circuits importants. La cohésion d’équipe devrait également être encouragée hors du terrain. Ye Partners k sath Kona Pakad Lete hain. Pas un voyage romantique ou familial. par exemple – Team on a Dinner, Athiya Shetty avec KL Rahul pic.twitter.com/fc8McF9aGD g0v ! D $#@ mA (@rishu_1809) 11 novembre 2022

Parce que je suis KL Rahul. mes performances aux WC étaient si mauvaises qu’Athiya Shetty m’a abandonné, et mon futur beau-père me déteste maintenant. pic.twitter.com/56VSzHtzyN L’oiseau Tweeter (@i_speak0) 11 novembre 2022

Ye behan KL Rahul Athiya Shetty ko lekar pahucha hua hai ! Mohit Gurjar ? (@mr_baisoya) 11 novembre 2022

KL Rahul ka bas ek hi fan hai.. Athiya Shetty… et maintenant elle réfléchit aussi (@sugatpawar) 11 novembre 2022

KL Rahul prend sa retraite de l’International Cricket pour passer du temps avec Athiya Shetty. Krishna Kant Jaju (@K_kantjaju12) 11 novembre 2022

Il y a du bruit que le couple pourrait se marier bientôt. Il semble qu’ils vont se marier à la ferme de Suniel Shetty. Le couple veut un mariage intime et les discussions avec les planificateurs de mariage et les organisateurs d’événements sont en cours. KL Rahul et Athiya Shetty se fréquentent depuis près de trois ans maintenant. Ils se sont rencontrés via des amis communs…