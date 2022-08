Après Ananya Panday, l’ex-petit ami Ishaan Khatter apparaîtra dans l’émission de Karan Johar

Ishaan Khatter, lundi, a publié une série de photos sur Instagram et a confirmé qu’il apparaîtrait dans le talk-show de Karan Johar Koffee avec Karan saison 7. Récemment, Ananya Panday a confirmé qu’elle sortait avec Ishaan Khatter, dans le talk-show de Karan Johar.

Ishaan peut être vu portant une chemise imprimée blanche, associée à un pantalon blanc. Partageant les photos, Ishaan a écrit : « Koffee with…. », avec #KoffeewithKaranSeason7. Mira Rajput a réagi aux photos et a écrit “Blonde Roast”. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Sabka badla lega tera faisalll ». Un autre a dit: “J’ai besoin de cette chemise.” La troisième personne a mentionné: “Je suis sûr que tu vas être génial!”





Pour les non-initiés, avant de le confirmer sur Koffee avec Karan, les acteurs de Bollywood Ananya Panday et Ishaan Khatter ont confirmé leur statut relationnel à de nombreuses reprises car ils étaient souvent aperçus ensemble lors de fêtes ou de destinations de vacances. Ils n’ont laissé aucune chance de donner des indices à leurs fans sur leur relation.

Cependant, la rupture s’est produite et une source de PinkVilla a déclaré: «Les deux se sont bien liés sur les plateaux de Khaali Peeli et cela a conduit au début d’un nouveau voyage. Cependant, après avoir vécu ensemble pendant 3 ans, ils ont finalement décidé de mettre fin à leur relation. Cela a été un appel mutuel et les choses se sont terminées sur une note positive. Les deux continueront d’être cordiaux à l’avenir.

La source a également déclaré qu’Ishaan et Ananya continueraient à travailler ensemble même s’ils se sont séparés car ils gèrent cette rupture avec maturité. « Tout va bien pour eux sur le front de l’amitié, et ils se sont séparés sur une bonne note. Ils ont réalisé que leur façon de voir les choses était un peu différente les unes des autres et donc la décision », a déclaré la source.