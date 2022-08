Après Anagha Bhosale d’Anupamaa, l’actrice Nupur Alankar renonce au showbiz pour devenir sanyasi dans l’Himalaya

Les fans d’Anupamaa ont été choqués quand Anagha Bhosale a révélé qu’elle avait décidé d’arrêter d’agir car elle voulait se concentrer sur son voyage spirituel. Aujourd’hui, l’actrice Nupur Alankar a abandonné le showbiz pour devenir sanyasi. La dame a passé 27 ans dans l’industrie. Il semble qu’elle ait pris Sanyas au mois de février. À partir de maintenant, elle est occupée à visiter les lieux de pèlerinage et à aider les nécessiteux. Elle a dit qu’elle avait toujours été encline à la spiritualité et que ce n’était qu’une question de temps pour qu’elle devienne sanyasi. Shambhu Sharan Jha est son gourou spirituel. Elle l’a rencontré via CINTAA.

Elle a maintenant déménagé dans l’Himalaya. Elle pense que les montagnes fourniront le cadre idéal pour des apprentissages spirituels. Nupur Alankar a loué sa maison de Mumbai pour faire face à ses dépenses. L’actrice qui a travaillé sur des émissions comme Diya Aur Baati Hum, Bhaage Re Mann et d’autres a déclaré qu’elle était amusée que les gens aient l’impression qu’elle avait quitté le showbiz alors qu’elle était dans une tourmente émotionnelle. Sa sœur Jigyaasa qui avait observé le vif intérêt de sa sœur pour la spiritualité n’est pas du tout surprise par le déménagement. Nupur Alankar dit que jouer n’a plus sa place dans sa vie maintenant.

Elle a déclaré à ETimes : “Il n’y a plus de place pour le drame dans ma vie. J’en ai fini avec tous les faux-semblants auxquels nous avons recours à l’écran et en dehors.” Nupur Alankar a déclaré qu’elle se sentait libérée de toutes les attentes et de tous les devoirs après le décès de sa mère en décembre 2020. Elle a déclaré qu’elle avait retardé son voyage spirituel car son beau-frère Kaushal Agarwal était coincé en Afghanistan lorsque les talibans ont pris le contrôle du pays.

Son mari Alankar Srivastava a pleinement soutenu sa décision. Ils se sont mariés en 2002. Elle a dit à ETimes : “Je n’ai pas eu à demander (sourires !). Il savait où j’allais quand je lui ai parlé une fois de vouloir prendre des sanyas. Il m’a libérée et sa famille a a également accepté ma décision. Je souhaite à Alankar le meilleur dans la vie. Il (le mariage) a été formidable jusqu’à ce qu’il ait duré. Nous ne sommes pas ensemble bien que nous n’ayons pas pris la voie légale pour nous séparer. Nupur Alankar a réalisé 157 émissions de télévision au cours de sa carrière.