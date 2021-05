Après Amitabh Bachchan, Ajay Devgn achète un énorme bungalow d’une valeur de Rs 60 cr à Juhu | Nouvelles des gens

New Delhi: Après que la mégastar Amitabh Bachchan ait acheté un nouvel appartement en duplex somptueux d’une valeur de 31 crores de roupies à Mumbai, Ajay Devgn achetant une nouvelle propriété chic dans la ville a été signalée.

Selon un rapport publié dans Times of India, la propriété vaut Rs 60 crore et est située dans la région de Juhu. Le bungalow s’étend sur 590 mètres carrés et n’est pas loin du bungalow existant de Devgn, Shakti, qui est situé dans la Kapole Co-operative Housing Society Ltd à Juhu.

Le rapport a ajouté: « La localité abrite d’autres célébrités, dont Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan, Dharmendra et Akshay Kumar. »

Plus loin, le principal quotidien a écrit : « L’accord a été conclu en novembre-décembre dernier et la Kapole Co-operative Housing Society a transféré le bungalow au nom commun de Veena Virendra Devgn et Vishal alias Ajay Devgn le 7 mai. Le bungalow appartenait auparavant. par feu Pushpa Valia.

Des sources immobilières ont déclaré à TOI que le tarif actuel du bungalow était d’environ Rs 65 à 70 crore, mais en raison de la pandémie, Devgn l’a peut-être acheté à un tarif réduit.

Selon nos informations, les travaux de rénovation ont démarré à plein régime.