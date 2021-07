Après Amit Kumar, Salim Merchant révèle qu’on lui a également demandé de féliciter les candidats

« Indian Idol 12 » ne semble pas pouvoir se débarrasser des controverses cette saison. Après les chanteurs Amit Kumar, Abhijeet Bhattacharya et Sunidhi Chauhan, c’est maintenant le chanteur et compositeur de musique, Salim Merchant, qui s’est manifesté et a déclaré qu’on lui avait également demandé de féliciter les candidats.

Salim Merchant a déjà jugé des émissions de téléréalité comme « Indian Idol » et « The Voice India », a parlé à RJ Siddharth Kannan de la controverse sur son émission. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait également été invité à féliciter les candidats par les créateurs d’une émission qu’il jugeait. Il a admis que bien qu’on lui ait dit de le faire, il n’y a jamais cédé. « Oui, simple saath bhi hua hai. Mais honnêtement, maine kabhi nahi suna unki baat. Shayad aaj juge principal koi ki siège pe nahi baitha hoon à cause de cela. »

Salim a également déclaré qu’il y avait des moments où il félicitait les concurrents même lorsqu’ils faisaient une erreur, mais ce n’était pas faux. « Main isliye nahi karta hoon parce que mujhe kaha gaya hai taareef karna. Taareef principal isliye karta hoon ki kisi ki khaamiyaan nikaalne ke bajaay principal khoobi dekhta hoon. Agar principal uski khoobi ki taareef karoon toh shayad, principal aisa maanta hoon ki, woh chanteur behtar kar sakta hai », a-t-il ajouté.

Le mois dernier, le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, était apparu dans l’émission en tant que juge invité dans « Indian Idol 12 », après quoi il a fait ces allégations. Même la chanteuse Sunidhi Chauhan avait également révélé qu’on lui avait également demandé de féliciter les candidats.