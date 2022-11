Après Amber Heard, Gigi Hadid quitte Twitter après la prise de contrôle d’Elon Musk; dit que ce n’est pas un endroit sûr

Quelques jours seulement après la prise de contrôle controversée de son ancien beau Elon Musk, il semblerait qu’Amber Heard ait supprimé son compte Twitter. Et maintenant, le mannequin Gigi Hadid a décidé de quitter le site de microblogging en disant que ce n’était plus un endroit sûr.

La top-modèle de 27 ans s’est rendue sur Instagram pour annoncer sa décision et a écrit : “Pendant longtemps, mais surtout avec sa nouvelle direction. Ça devient de plus en plus un cloaque de haine et de fanatisme, et ce n’est pas un endroit que je veux Je ne peux pas rester, c’est un endroit sûr pour tout le monde, ni une plate-forme sociale qui fera plus de bien que de mal.

Auparavant, Amber Heard, qui utilisait son compte Twitter officiel @realamberheard, n’est plus visible sur le site de microblogging. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles Armber aurait supprimé son compte après la prise de contrôle d’Elon Musk. Un message sur son ancienne page indique : “Ce compte n’existe pas. Essayez d’en rechercher un autre.”

La prise de contrôle de Twitter par Musk a été clôturée la semaine dernière, après quoi il s’est rapidement déclaré “chef Twit”. Il est maintenant le seul membre du conseil d’administration et a suggéré une série de changements à la plate-forme de médias sociaux depuis son arrivée, y compris un service d’abonnement très condamné pour les utilisateurs vérifiés.

Amber a été en couple avec l’homme d’affaires milliardaire pendant environ un an, avant de commencer à sortir avec le musicien Grimes. Outre Gigi, de nombreux noms célèbres ont également décidé de quitter la plateforme, dont Sara Bareilles, Toni Braxton, Mick Foley et la scénariste de Grey’s Anatomy Shonda Rhimes, depuis que Musk est officiellement devenu propriétaire et PDG de Twitter le 27 octobre.