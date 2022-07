Après Alia Bhatt, la star de Shamshera, Ranbir Kapoor, se souvient de sa « proposition de rêve » à sa femme ; révèle de nouveaux détails

Le mariage de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt en avril est tout ce dont on pouvait entendre parler, que vous soyez connecté à Bollywood d’une manière ou d’une autre ou non. Le grand jour est arrivé comme prévu le 14 avril, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhat marchant dans l’allée lors d’une cérémonie très unie mais mémorable pour les âges. Il n’aurait été suivi que par 28 personnes, dont la plupart constituaient des membres de la famille et quelques amis très proches. Néanmoins, c’était une célébration de l’amour qui valait la peine d’être rappelée. Donc, si comme nous, vous êtes un grand croyant dans le pouvoir de l’amour, alors vous voudriez certainement lire sur la façon dont Ranbir proposé à Autre dans le Masaï Mara, au Kenya.

Alia Bhatt se souvient de la demande en mariage de Ranbir Kapoor

Rappelant comment Ranbir Kapoor avait posé la question, Alia Bhatt a révélé plus tôt sur Koffee avec Karan saison 7 épisode 1, “En termes de Ranbir et de sa planification, il m’a totalement époustouflé parce que je ne m’y attendais pas. Nous n’en parlions même pas. Nous en parlions depuis très longtemps mais il y a eu tellement de pandémie des retards, que nous avons décidé de ne pas en parler. Nous allons juste faire preuve de sentiment. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Il n’en a rien dit à personne. Il a juste porté la bague et il l’a fait dans l’endroit le plus incroyable, Maasai Mara. Il avait planté notre guide pour prendre la photo aussi.”

Ranbir Kapoor se souvient comment il a proposé à Alia Bhatt

Jetant plus de lumière sur la proposition, Ranbir a récemment déclaré à India Today que sa proposition de rêve était la plus grande surprise d’Alia et qu’elle était totalement époustouflée par la façon dont il avait fait de leur guide touristique un photographe pour capturer le moment spécial et comment tout juste s’est mis en place pour le moment, avec des éloges particuliers pour la façon dont leur guide a cliqué sur leur photo au moment idéal. La star de Smashera a ajouté que c’était une progression naturelle dans leur relation car ils avaient organiquement atteint ce point de la vie, où ils voulaient passer le reste de leur vie ensemble.