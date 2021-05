Après Abhijeet Sawant, Sunidhi Chauhan dévoile son plus gros problème avec « Indian Idol » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Après les commentaires controversés d’Amit Kumar, fils de Kishore Kumar et Abijeet Sawant sur l’émission ‘Indian Idol’, la chanteuse Sunidhi Chauhan a exprimé sa propre critique et son mécontentement à l’égard de l’émission de télé-réalité chantée dans une interview avec un quotidien de premier plan.

Le chanteur et ancien juge des 5e et 6e saisons de l’émission de téléréalité a déclaré à ETimes que tous les juges ont été invités à féliciter obligatoirement les candidats, peu importe ce qu’ils ressentent vraiment à propos de leur performance. Ce format ne convenait pas à Chauhan et c’est pourquoi elle a choisi de s’éloigner de la série populaire.

Elle a dit à ETimes: « Pas exactement ce ki sabko karna hai mais oui, on nous a tous dit de faire l’éloge. C’était la chose de base. Et donc, je ne pouvais pas continuer. Je ne pouvais pas faire ce qu’ils voulaient et je devais le faire Par conséquent, aujourd’hui, je ne juge aucune émission de télé-réalité. «

Selon elle, cette tactique d’éloge consiste à rechercher plus d’attention et à retenir l’intérêt du public ; elle a dit: « Je pense que c’est fait pour attirer l’attention. Je pense que cela doit être fait pour retenir votre public. Je suppose que cela fonctionne. »

Sunidhi a en outre révélé qu’au cours des saisons précédentes de « Indian Idol », d’autres émissions de chant telles que « Dil Hai Hindustani » et « The Voice », elle avait la liberté de dire ce qu’elle pensait et de donner aux candidats des critiques constructives au lieu de faux éloges.

« J’ai fait ‘Dil Hai Hindustani’, ‘The Voice’ et ‘Indian Idol’. Je pouvais alors dire la vérité. Même aujourd’hui, j’aimerais dire ce que je ressens vraiment. C’est à eux de décider s’ils veulent m’avoir ou non , » elle a ajouté.

La chanteuse Sunidhi Chauhan a été juge dans les saisons 5 et 6 d’Indian Idol et a ensuite jugé les émissions ‘The Voice’ et ‘Dil Hai Hindustani 2’ en 2015 et 2018 respectivement.

Actuellement, Indian Idol 12 est hébergé par Aditya Narayan. Il a été transféré à Daman au milieu de la nouvelle pandémie mortelle de coronavirus, car le tournage de films et d’émissions de télévision est actuellement au point mort. Le spectacle est jugé par Neha Kakkar, Himesh Reshammiya et Vishal Dadlani.