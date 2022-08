Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan vedette Laal Singh Chaddha est prêt à sortir le 11 août 2022. Alors que la bande-annonce et les chansons ont reçu une bonne réponse, #BoycottLaalSinghChaddha a été tendance sur les réseaux sociaux. Récemment, Aamir Khan, tout en parlant aux médias, a parlé de la tendance et a demandé aux fans de ne pas boycotter son film. Maintenant, Kareena a parlé de la “culture d’annulation” dans une récente interview, et l’actrice a déclaré qu’elle ne prenait pas ces choses au sérieux.

En parlant à India Today, elle a déclaré : “Tout le monde a une voix aujourd’hui. Il existe différentes plateformes. Tout le monde a une opinion. Alors maintenant, si cela doit être là, alors vous devez apprendre à ignorer certaines choses. Sinon, il deviendra tout simplement impossible de vivre votre vie. Et c’est pourquoi je ne prends rien de tout cela au sérieux. Je poste juste ce que je veux publier.

Kareena Kapoor Khan a en outre ajouté que si c’est un bon film, il surpassera tout et obtiendra une bonne réponse. L’actrice a déclaré: “Je pense que les bons films surpasseront tout.”

Eh bien, #BoycottLaalSinghChaddha est à la mode pour de nombreuses raisons et il fait la une des journaux de divertissement. Les internautes sont contrariés par Aamir et Kareena en raison de leurs déclarations précédentes.

Il y a quelques années, lors d’une interview, alors qu’elle parlait de népotisme, Kareena avait déclaré que rien n’oblige les gens à regarder des films mettant en vedette des enfants vedettes. Les internautes se souviennent également de la déclaration d’Aamir selon laquelle son ex-femme Kiran Rao avait peur de rester en Inde, ce qu’il avait dit lors d’un événement en 2015.

Eh bien, alors qu’il parlait récemment aux médias, Aamir a déclaré : “Je suis triste que certaines personnes qui disent cela, dans leur cœur, croient que je suis quelqu’un qui n’aime pas l’Inde. Mais c’est faux. C’est plutôt Dommage que certaines personnes ressentent cela. Ce n’est pas le cas. S’il vous plaît, ne boycottez pas mon film. S’il vous plaît, regardez mon film.

Réalisé par Advait Chandhan, Laal Singh Chaddha met également en vedette Naga Chaitanya et Mona Singh dans des rôles clés. Le premier fera ses débuts à Bollywood avec le film.