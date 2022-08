Après Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan dit: “S’il vous plaît, ne boycottez pas Laal Singh Chaddha”

Aamir Khan a fait face à la colère des internautes qui ont appelé au boycott de son film récemment sorti Laal Singh Chaddha en raison de sa remarque d’intolérance de 2015. De même, Kareena Kapoor Khan a également été la cible de haine contre elle, “Si vous n’aimez pas nos films, ne les regardez pas”. Elle a maintenant demandé aux gens de ne pas boycotter son film.

Au cours de son interaction avec Siddharth Kannan, Kareena a été interrogée sur sa déclaration sur la culture d’annulation avant la libération de Laal Singh Chaddha. Elle avait dit que tout le monde avait une opinion et qu’il fallait apprendre à ignorer certaines choses, c’est pourquoi elle ne prenait rien de tout cela au sérieux.

Lorsqu’on a demandé à Kareena si les gens avaient pris ses pensées comme, ‘public ko lightly le rahin hain kya?’ elle a dit: “Je pense que ce n’est qu’une partie des gens qui traînent. Mais sincèrement, je pense que l’amour que le film suscite est très différent. Ce ne sont qu’une partie des gens qui sont probablement sur vos réseaux sociaux, ce qui est probablement comme 1 pour cent.”

“Mais le fait est qu’ils ne devraient pas boycotter ce film, c’est un si beau film. Et je veux que les gens me voient avec Aamir (Khan) à l’écran. Cela fait trois ans, nous avons attendu si longtemps. Alors, s’il vous plaît ne boycottez pas ce film, parce que c’est en fait comme boycotter du bon cinéma. Et les gens ont travaillé si dur dessus ; nous avons eu 250 personnes qui ont travaillé sur ce film pendant deux ans et demi », a-t-elle ajouté.

Il y a quelques jours, Aamir avait demandé aux gens de regarder son film et s’était excusé d’avoir blessé leurs sentiments par l’une de ses actions. Il a également déclaré que si les gens ne souhaitaient pas voir son film, il accepterait le sort et respecterait leur décision. Cependant, il espérait que le public regarderait Laal Singh Chaddha car ils ont consacré un travail acharné à sa réalisation.

Pendant ce temps, Laal Singh Chaddha a pris un départ lent au box-office. Les appels au boycott ont définitivement entravé les affaires du film et il a rapporté Rs 11 crore le jour de son ouverture. Le deuxième jour, le film a connu une chute de 40% et a collecté Rs 7 crore. Le film a été réalisé avec un budget de Rs 180 crore. Il s’agit d’une adaptation officielle du classique hollywoodien Forrest Gump de 1994 avec Tom Hanks.