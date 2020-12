Oneita et Clive Thompson ont célébré lundi leur liberté après avoir passé plus de deux ans – 843 jours – à vivre dans un sanctuaire dans les églises de Philadelphie pour éviter la déportation.

Le couple jamaïcain a déclaré avoir reçu la semaine dernière un avis de l’agence américaine de l’immigration et des douanes indiquant que l’agence soutiendrait leur demande de rester dans le pays, a d’abord rapporté The Philadelphia Inquirer. Au cours de deux ans, les Thompsons ont attiré l’attention nationale comme l’une des nombreuses familles sans papiers qui ont cherché refuge dans les églises après l’entrée en fonction du président Donald Trump.

« Vous vous sentez juste victorieux », a déclaré Oneita à USA TODAY lundi. « Comme si un fardeau venait de tomber des épaules. »

Oneita a déclaré qu’elle et son mari étaient venus aux États-Unis en 2004 pour fuir la violence des gangs. Les fonctionnaires fédéraux leur ont refusé l’asile, mais ils ont été autorisés à travailler. En 2018, les Thompsons, qui ont cinq enfants, ont reçu une mise en demeure de quitter le pays.

Le New Sanctuary Movement of Philadelphia, un groupe de défense des immigrés confessionnel, a soutenu les Thompsons et les a aidés à trouver refuge.

« Ce fut un moment vraiment joyeux », a déclaré le co-directeur du New Sanctuary Movement of Philadelphia Peter Pedemonti à USA TODAY. « C’est un moment incroyable pour que cela se produise juste avant Noël. »

Oneita a dit qu’elle et son mari passaient beaucoup de temps à prier et à jeûner. Les volontaires ont aidé à écrire des lettres aux fonctionnaires fédéraux et étatiques cherchant un soutien. Avant que la pandémie de coronavirus ne frappe les États-Unis, les Thompsons ont organisé des collectes de fonds où Oneita cuisinait des plats traditionnels jamaïcains – poulet au curry et jerk, queues de bœuf, riz et pois – afin de collecter des fonds pour payer les frais juridiques et l’hypothèque de la maison qu’ils ont laissée dans le New Jersey. .

«Je suis juste contente de savoir que je suis libre», a déclaré Oneita, ajoutant qu’elle et son mari étaient ravis de rentrer chez eux.

« C’est vraiment la famille qui a pris les devants et pris un risque ici et je pense que l’église et l’organisation sont solidaires avec eux », a déclaré Pedemonti.

Les Thompsons sont restés à la First United Methodist Church de Germantown avant de déménager à Tabernacle United Church.

Le révérend Katie Aikins a déclaré à USA TODAY que l’église Tabernacle United faisait partie du mouvement du sanctuaire depuis les années 1980. La plupart des églises accueillent une famille à la fois, a déclaré Aikins.

Les Thompsons « mettent en lumière à quel point il est difficile et a été avec cette administration pour les immigrants », a-t-elle déclaré.

« Aujourd’hui, c’était vraiment pour célébrer et remercier pour une victoire aussi incroyable, mais aussi pour faire la lumière sur [how hard it is] pour beaucoup de familles. La menace d’être expulsé et séparé de votre famille. «