Après 8 ans dans une prison iranienne, Siamak Namazi met en lumière ceux qui restent derrière

Alors qu’Ali Vaez regardait lundi les images de son ami de longue date Siamak Namazi descendant d’un vol au Qatar, il a été submergé par l’émotion.

« J’ai pleuré parce que j’attendais ce moment depuis 2 898 jours – aussi longtemps qu’il attendait de redevenir un homme libre », a déclaré Vaez, directeur de projet de l’Iran International Crisis Group. Comme ça arrive l’hôte Nil Kölsal.

« Je suis ravi et ravi pour lui et sa famille. »

Namazi, 51 ans, est l’un des cinq citoyens américains libérés lundi de détention iranienne dans le cadre d’un échange de prisonniers et d’un accord financier entre la République islamique et le gouvernement américain. L’homme d’affaires américano-iranien est incarcéré dans la célèbre prison d’Evin depuis 2015, date à laquelle il a été arrêté pour des accusations d’espionnage critiquées au niveau international.

Il a été libéré lundi aux côtés d’Emad Sharghihi, un capital-risqueur condamné à 10 ans de prison ; et Morad Tahbaz, un défenseur de l’environnement anglo-américain d’origine iranienne qui a été arrêté en 2018 et également condamné à 10 ans de prison.

Les États-Unis n’ont pas divulgué l’identité des deux autres Américains, qui ont demandé le respect de leur vie privée. Tous les cinq ont été libérés en échange de cinq Iraniens détenus par les États-Unis et d’un accord du président américain Joe Biden pour débloquer 5,9 milliards de dollars américains d’actifs iraniens.

Namazi a demandé le respect de l’intimité à son retour alors qu’il guérit et renoue avec sa famille. Mais il a publié une déclaration en ligne remerciant tous ceux qui ont contribué à garantir sa liberté.

« Merci d’avoir été ma voix lorsque je ne pouvais pas parler pour moi-même et de vous être assuré d’être entendu lorsque j’ai rassemblé la force de crier derrière les murs impénétrables de la prison d’Evin », peut-on lire dans le communiqué.

La liberté « mêlée de chagrin »

Mais Namazi utilise l’essentiel de sa déclaration pour attirer l’attention sur le sort des prisonniers politiques restés sur place, dont la plupart n’ont pas la double nationalité avec un pays qui peut négocier leur libération.

« Je trouve que ma joie ineffable de ma prochaine réunification avec ma famille est mêlée de chagrin – un sentiment douloureux et profond de culpabilité d’avoir repris mon souffle en toute liberté alors que tant d’individus courageux que j’aime et admire continuent de languir derrière ces murs », a-t-il déclaré. .

« Ils sont détenus pour avoir revendiqué la dignité et la liberté auxquelles tout être humain a droit, pour avoir rapporté la vérité, pour avoir adoré leur Dieu, pour être une femme. Pour rien. Tous les prisonniers politiques d’Iran, un pays où le courage indomptable des femmes nous laisse bouche bée, méritent leur liberté. »

De gauche à droite, Namazi, Emad Sharghi et Morad Tahbaz s’éloignent d’un vol de Qatar Airways qui les a amenés de Téhéran à Doha. (Lujain Jo/Associated Press)

Vaez dit que cette déclaration est un véritable test du caractère de son ami.

« Cela me dit que la République islamique lui a volé huit des meilleures années de sa vie, mais qu’elle n’a pas réussi à le briser », a-t-il déclaré.

Le problème de la diplomatie des otages

Namazi a également lancé un avertissement sur les circonstances de sa libération et a exprimé sa crainte que l’histoire ne se répète si l’Iran est autorisé à continuer de détenir arbitrairement des ressortissants étrangers et de les utiliser comme monnaie d’échange.

C’est un phénomène communément appelé diplomatie des otages. Et lorsqu’il s’agit de l’Iran et des États-Unis, cela remonte à un échange de prisonniers suite à la prise de contrôle de l’ambassade américaine en 1979 et à la crise des otages qui a suivi la Révolution islamique.

« Au cours des 44 dernières années, le régime iranien a maîtrisé le jeu pervers consistant à mettre en cage des Américains innocents et d’autres ressortissants étrangers, et à commercialiser leur liberté. La prison d’Evin est désormais pratiquement une ONU dystopique d’otages », peut-on lire dans la déclaration de Namazi. « Si nous maintenons cette voie ignoble du profit sans risque et sans péage, ce régime vénal continuera à y marcher. »

Namazi et Tahbaz embrassent les gens qui les attendaient à leur descente de l’avion à Doha. (Mohammed Dabbous/Reuters)

Cette préoccupation a été reprise par Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran.

« Cet accord ne fait vraiment rien pour mettre un terme aux prises d’otages répétées du gouvernement iranien à des fins de politique étrangère », a déclaré Ghaemi à Köksal.

«Le problème est que chaque pays – les États-Unis, l’Europe – négociera individuellement pour ses otages. Par conséquent, ces accords ne concerneront que les individus libérés – ce qui est une très bonne nouvelle – mais cela ne résout pas la répétition de ces otages. et, en fait, cela en encourage davantage. »

En 2021, le Canada a lancé la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations entre États , qui vise à freiner cette pratique. Jusqu’à présent, 71 pays et l’Union européenne l’ont signé.

Ghaemi, Namazi et Vaez appellent tous la communauté internationale à adopter des politiques visant à freiner la diplomatie des otages lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en cours à New York – à laquelle participe le président iranien de la ligne dure Ebrahim Raisi.

« L’Iran arrête des gens comme Siamak en tant qu’Iraniens, mais les libère et les vend essentiellement comme des Américains », a déclaré Vaez.

« Et c’est tout simplement une situation très tragique pour les Iraniens avec un trait d’union, qu’ils soient iraniens, canadiens, iraniens américains ou iraniens européens, qui soient utilisés comme monnaie d’échange d’une manière aussi cruelle. »

En attendant, Vaez est simplement heureux que son ami soit à la maison.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait lorsqu’il le verrait enfin face à face, il a répondu : « Je pense que je vais l’emmener boire un verre. Cela fait huit ans de retard. »

