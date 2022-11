Après 70 ans de recherche, la famille Pimicikamak trouve les tombes de parents emmenés au pensionnat

Après 70 ans de recherche, une famille crie sait enfin où trois de ses proches ont été enterrés après avoir été enlevés à leur Première nation dans le nord du Manitoba et forcés de fréquenter un pensionnat.

En septembre, lors de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, Betsy Oniske et sa famille ont offert à ses trois défuntes tantes un enterrement digne de ce nom. Oniske, 67 ans, a transporté de la terre de leur lieu de repos final – des endroits de la province qui étaient autrefois inconnus de sa famille – et les a mis dans trois minuscules boîtes en bois, chacune marquée d’une fleur sur le dessus.

Au lieu de repos de sa grand-mère à Pimicikamak, la famille a creusé un petit trou d’à peine quatre pieds sur quatre pieds de large et deux pieds de profondeur. Ils ont déposé les boîtes dans le trou et ont offert une prière. Dans l’esprit d’Oniske, ses tantes rentraient chez leur mère, à qui elles appartenaient.

“Ma grand-mère aurait été très, très, très heureuse”, a déclaré Oniske. “Ma grand-mère a toujours parlé de ses trois filles qui ne sont jamais revenues dans leur propre communauté à Cross Lake.

“Leurs corps ne sont jamais revenus … Je ne savais pas de quoi elle parlait jusqu’à ce que je vieillisse.”

Betsy Oniske passe au peigne fin les archives historiques de ses tantes. Il lui a fallu des années de recherche pour trouver où ils étaient enterrés. Aujourd’hui, elle dit que sa famille cherche encore comment tenir l’église et le gouvernement fédéral responsables. (Ethan Butterfield/CBC)

Oniske dit qu’elle et sa famille ont passé 70 ans à chercher les lieux de sépulture de ses trois tantes : Betsey, Isobel et Nora Osborne, qui ont été emmenées dans un pensionnat dans les années 1930.

Avec l’aide d’un archiviste, elle a retrouvé leurs archives – mais non sans obstacles et en revivant une histoire douloureuse. À ce jour, Oniske essaie toujours de marquer l’une des tombes de sa tante et elle dit que la famille est loin d’obtenir la responsabilité qu’elle recherche.

Marquer leurs tombes

Oniske a déclaré qu’elle avait été invitée à trouver les tombes de ses tantes il y a 20 ans par sa grand-mère, Sarah Jane Osborne, avant son décès – et en 2020, elle a réussi.

Ses recherches ont révélé dans quels cimetières ils étaient enterrés, mais pas leur emplacement précis dans les cimetières. Cette année, Oniske est partie en voyage pour visiter chacune des tombes de ses tantes afin de savoir exactement où reposaient leurs corps. Sur les trois, un seul – celui de Nora – était marqué d’un nom.

En cherchant dans les archives de l’Église anglicane, ils ont découvert qu’Isobel et Nora étaient enterrées au cimetière Mapleton de l’église St. Clements à St. Andrews, au Manitoba.

Oniske a découvert que Betsey était enterrée au cimetière catholique Riverside à The Pas.

Oniske et sa famille ont planté des croix faites maison pour ses tantes à côté de la tombe de sa grand-mère à Pimichikamak. Le 30 septembre, elle a organisé une cérémonie d’enterrement pour les réunir avec sa grand-mère – où ils appartiennent, a-t-elle dit. (Soumis par William Osborne)

Lors de sa visite au Pas, elle a demandé à la cathédrale Notre-Dame du Sacré-Cœur de marquer la tombe de Betsey.

“Le Père … Ils nous ont dit que c’était dans la rangée cinq, parcelle 13, et nous avons dit qu’il n’y avait rien là-bas, pas de nom”, a-t-elle déclaré.

“J’ai dit que j’avais besoin que l’Église catholique mette un marqueur sur la tombe de ma tante. C’est donc ce qu’ils ont fait, ils ont mis un marqueur dessus”, a déclaré Oniske. “Ils m’ont envoyé une photo… j’en étais content.”

Oniske dit que sa prochaine étape est de marquer la tombe d’Isobel. Un gardien de l’église St Clements lui a dit que les dossiers d’Isobel existent au salon funéraire Gilbart à Selkirk et qu’elle leur écrira une lettre pour savoir exactement où Isobel a été enterrée dans le cimetière, a-t-elle dit.

Une photo de Sarah Jane, la grand-mère d’Oniske, qui lui a demandé de savoir où ses tantes étaient enterrées en guise de dernier souhait. (Soumis par William Osborne)

“Pour la tombe d’Isobel, il n’y a toujours pas de marqueur”, a déclaré Oniske. “Ils nous ont juste montré où se trouvait la tombe, mais la tombe est complètement creusée.”

Processus truffé d’obstacles

La famille a commencé sa recherche de dossiers en 2018 lorsqu’un cousin, William Osborne, a demandé à son amie Anne Lindsay, archiviste et boursière postdoctorale à l’Université de Winnipeg, d’aider sa famille.

“Je sais à quel point c’est difficile. Même si vous êtes éduqué, même si vous êtes avocat, cela n’a pas d’importance. C’est difficile parce que c’est technique et c’est tellement difficile à traverser”, a déclaré William.

“Un processus d’autorisations… c’est ce qu’ils appellent de la bureaucratie.”

Lindsay, qui se spécialise dans les dossiers relatifs aux peuples autochtones – en particulier concernant les pensionnats et les hôpitaux indiens – a déclaré qu’un obstacle pour la famille était d’avoir une mauvaise connexion Internet dans le nord.

William Osborne se tient à côté d’un monument honorant les survivants du pensionnat MacKay, qu’il a fréquenté en 1974. En 2018, William a demandé l’aide de son amie Anne Lindsay pour retrouver les archives historiques de ses tantes. (Soumis par William Osborne)

Elle les a aidés à remplir des formulaires et d’autres processus bureaucratiques pour demander des documents.

Ils ont extrait des documents des archives de l’église, des dossiers scolaires de Bibliothèque et Archives Canada et des statistiques de l’état civil du Manitoba. Leur demande aux statistiques de l’état civil a pris un mois pour recevoir les documents, mais Lindsay a déclaré que cela pouvait prendre jusqu’à un an.

“Souvent, pouvoir passer à l’étape suivante nécessite que vous disposiez des informations de l’étape précédente et les retards avec les statistiques de l’état civil en particulier sont problématiques”, a déclaré Lindsay.

Ils ont documenté leur recherche dans un essai pour l’Université du Manitoba intitulé Les trois soeurs écrit par Lindsay et William.

Une photo de Charlie Osborne, le défunt père de William. Charlie voulait également savoir où les sœurs étaient enterrées et a demandé à son fils aîné, Jackson, de le faire. (Soumis par William Osborne)

“C’était réconfortant”, a déclaré Lindsay. “Le résultat dans cette affaire a été à peu près aussi bon que je n’en ai jamais vu … [For] beaucoup de familles, il y aura un espace qu’elles ne pourront pas combler.”

Deux sœurs envoyées à l’hôpital et au sanatorium

Leurs recherches ont révélé que deux des filles avaient été envoyées dans un hôpital et un sanatorium après avoir fréquenté un pensionnat.

Nora a été renvoyée du pensionnat indien de Norway House, qui était géré par l’Église Unie, à l’âge de 15 ans, dans un hôpital psychiatrique, pour ce qui a été décrit comme une « dépression nerveuse » dans ses dossiers.

Les dossiers de Betsey montrent qu’elle est entrée au pensionnat indien de Cross Lake en 1939, alors qu’elle avait huit ans. Elle a ensuite été envoyée au Clearwater Lake Sanitorium dans le Pas, où elle est décédée.

Une photo du pensionnat indien de Norway House, où Nora a été forcée de fréquenter. Selon le Centre national pour la vérité et la réconciliation, l’école a été ouverte de 1899 à 1967. (Bibliothèque et Archives Canada)

Selon leurs certificats de décès, les trois sœurs sont mortes de la tuberculose, a déclaré Lindsay.

Lindsay dit que la recherche historique révèle que dans les années 1930 et 1940, les hôpitaux municipaux, provinciaux et fédéraux ont joué un rôle plus important que prévu dans la prestation de soins de santé aux enfants forcés de fréquenter les pensionnats.

“Cela rend la recherche de familles d’autant plus compliquée, car nous avons maintenant une toute autre couche d’endroits potentiels dans lesquels quelqu’un pourrait se retrouver et un tout autre type de bureaucratie des dossiers de santé dans laquelle ils doivent pouvoir naviguer”, a-t-elle déclaré.

“Petit début” de guérison

Le 30 septembre, lors de la cérémonie en l’honneur de leurs tantes, William a déclaré avoir vu des aigles siffler dans le ciel.

“C’est une belle chose”, a-t-il dit. “Nous n’avons pas utilisé la pelle pour couvrir les tombes. Nous avons utilisé nos mains… Je leur ai demandé de le couvrir à mains nues”, a-t-il déclaré.

“Pour qu’ils soient enterrés convenablement, pour nous les ramener”, a déclaré Oniske.

Un affichage mis en place par Oniske et William pour la cérémonie d’inhumation. Les trois boîtes contiennent de la terre provenant des tombes de leurs tantes. (Soumis par William Osborne)

“C’était juste très émouvant … certains de mes cousins, ils étaient heureux et pleuraient. Pour être la plus forte, je ne voulais pas pleurer. J’ai pleuré plus tard”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons un long chemin à parcourir en termes de guérison”, a déclaré William. “Mais c’est un petit début.”

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.