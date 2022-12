Après 65 ans, le “Boy in the Box” a un nom

On pense que le garçon est mort depuis quelques jours et qu’il souffre de malnutrition, selon le National Center for Missing and Exploited Children.

Il était déshabillé et avait été enveloppé dans une couverture en flanelle, selon le système national des personnes disparues et non identifiées. Ses cheveux avaient été récemment “coupés d’une manière qui suggérait que ce n’était pas le travail d’un coiffeur qualifié”, et ses ongles avaient été coupés, selon le système national.

“Cela ressemblait à une poupée”, a déclaré M. Palmer dans une interview avec le New York Times en 2006. “Ensuite, j’ai vu que ce n’était pas une poupée.”

Parce que le froid ralentit la décomposition des corps, les autorités n’ont pas pu déterminer exactement depuis combien de temps le garçon était mort, et les quelques indices dont disposait la police à l’époque étaient infructueux.

L’étudiant qui a attendu une journée pour appeler la police était vraisemblablement effrayé. Il s’est confié à un prêtre avant d’appeler les autorités.

Une casquette en velours côtelé pour homme a été retrouvée près du corps. Le bouchon a été retracé jusqu’à un magasin local. La propriétaire du magasin a reconnu une lanière sur la casquette et elle s’est souvenue qu’un homme avec la casquette était entré tout seul dans son magasin. Mais l’homme n’a jamais été retrouvé.

La police a également retracé la boîte en carton dans laquelle le garçon a été retrouvé jusqu’à un autre magasin à proximité. La boîte, marquée “Meubles, fragiles, ne pas ouvrir avec un couteau”, contenait à l’origine un berceau, selon le système national des personnes disparues et non identifiées. Malgré la politique de paiement en espèces du magasin, les enquêteurs ont pu retrouver l’acheteur, mais il n’y avait aucun lien avec le garçon.