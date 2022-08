Après 6 mois de guerre, les armes de l’Occident restent vitales pour l’Ukraine

À la base aérienne de Dover dans le Delaware, des palettes d’armes antichars à l’épaule sont délicatement et méticuleusement chargées dans un avion – l’un des nombreux vols hebdomadaires à destination de l’Europe de l’Est et de la guerre en Ukraine.

Chaque expédition arme les troupes ukrainiennes sur le terrain, leur donnant la possibilité de poursuivre le combat contre une armée russe beaucoup plus importante.

À ce jour, les États-Unis ont engagé 13,5 milliards de dollars américains en dépenses de sécurité en Ukraine depuis l’entrée en fonction de l’administration Biden. Mercredi, il annoncé une autre tranche d’aide militaire – principalement des armes et de l’équipement – d’un prix de près de 3 milliards de dollars américains.

Le président Joe Biden a présenté la contribution comme la “plus grande tranche d’aide à la sécurité du pays à ce jour”, tandis que le ministère de la Défense a déclaré que le paquet souligne son engagement à long terme envers l’Ukraine.

En tant que plus grand bailleur de fonds de l’Ukraine dans son conflit avec la Russie, Biden a précédemment déclaré que les États-Unis maintiendraient leur engagement indéfectible à fournir une aide “aussi longtemps qu’il le faudra”.

Les pompiers travaillent pour éteindre un incendie après qu’une attaque russe a endommagé vendredi un bâtiment d’une école technique à Sloviansk, en Ukraine. Près de 9 000 militaires ukrainiens ont été tués dans la guerre qui dure maintenant depuis six mois – un chiffre sombre qui n’inclut pas le bilan des vies civiles. (Leo Correa/Associated Press)

L’Ukraine compte beaucoup sur le soutien financier et militaire des pays occidentaux pour poursuivre son combat, qui a dépassé cette semaine la barre des six mois.

Mais certains experts disent que le soutien pourrait commencer à faiblir, compte tenu du potentiel d’une récession économique, de la hausse des prix des denrées alimentaires et d’une crise énergétique imminente qui pourrait se prêter à un hiver difficile pour l’Europe.

Pour l’instant, cependant, il n’y a aucun signe de ralentissement à la base aérienne de Douvres.

Alors que la base américaine est un petit rouage dans la machine de guerre globale, son impact n’est pas perdu pour le capitaine Annika Sims, le commandant de vol pour les opérations de fret aérien à Douvres.

“C’est de voir que les aviateurs savent qu’ils ont un rôle à jouer dans la défense de la liberté d’un pays. C’est pour cela que nous sommes ici, que nous sommes un pays qui peut soutenir cette gamme”, a déclaré Sims à CBC News, lors d’une visite début août. . “Et nous le faisons grâce à la logistique.”

Des palettes d’obus d’artillerie de 155 mm sont prêtes à être chargées dans un avion à la base aérienne de Dover dans le Delaware. (Oussama Farage/CBC)

Compte tenu de toute la cargaison à destination de l’Ukraine, les opérations à Douvres ont triplé depuis le début du conflit, a déclaré Sims, et continuent d’être “extrêmement occupées”.

Au cours des six derniers mois, Sims a déclaré que la base avait déplacé des millions de livres d’armes et de munitions, ainsi que des fournitures non explosives et non dangereuses.

Les expéditions récentes en provenance des États-Unis comprennent des armes à longue portée, comme des obusiers et des systèmes antiblindés Javelin, destinés à percer le matériel blindé, et le système de fusée d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, qui offre une précision à longue portée.

“Des milliers de coups par jour d’artillerie”

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine le 24 février, beaucoup s’attendaient à une victoire rapide.

Six mois plus tard, elle s’est largement transformée en une guerre d’usure. L’offensive russe s’est enlisée alors que les forces ukrainiennes ciblent de plus en plus des installations clés loin derrière les lignes de front.

La bataille est également devenue une guerre d’artillerie, l’Ukraine dépensant jusqu’à 6 000 coups par jour. On dit que la Russie – avec une armée environ 10 fois plus nombreuse – en tire beaucoup plus.

Bien que le coût économique de la guerre n’ait pas été totalisé, les Ukrainiens Le président Volodymyr Zelensky a déclaré aux dirigeants de l’OTAN en juin que son pays avait besoin d’environ 5 milliards de dollars américains par mois pour maintenir son gouvernement à flot.

REGARDER | Un regard sur les armes soutenant le combat de l’Ukraine contre la Russie :

Les armes soutenant la lutte de l’Ukraine contre la Russie David Common de CBC jette un regard rare sur certaines des armes que les États-Unis envoient en Ukraine depuis la base aérienne de Dover dans le Delaware pour en savoir plus sur le rôle crucial que jouent les nations occidentales dans la lutte de l’Ukraine contre la Russie.

“Ce sont des milliers de coups par jour d’artillerie seulement – et c’est une fraction de ce que les Russes tirent », a déclaré Dan Lamothe, qui couvre le rythme militaire pour le Washington Post.

“Donc, ce qu’ils tirent du côté ukrainien, ils doivent faire attention. Ils doivent l’utiliser judicieusement. Ils doivent s’assurer qu’ils ne le gaspillent pas.”

Cela signifie que les forces ukrainiennes essaient d’atteindre des cibles très spécifiques avec leur approvisionnement, a-t-il déclaré.

“Une chose que nous avons vue beaucoup ces derniers temps, c’est que les Ukrainiens ciblent en fait, pas nécessairement seulement les forces de combat que la Russie leur lance à l’avant, mais essaient de tirer derrière eux et de frapper… les dépôts de munitions et les dépôts de carburant, et tout. qui rendent vraiment difficile la poursuite d’une guerre sans », a déclaré Lamothe.

Dan Lamothe, qui couvre le rythme militaire pour le Washington Post, dit qu’avec des milliers de coups d’artillerie utilisés par jour, l’Ukraine doit utiliser son approvisionnement de manière judicieuse. (Oussama Farag/CBC)

C’est aussi pourquoi le soutien continu de l’Occident est si vital pour l’Ukraine.

Pour sa part, Le Canada s’est engagé ou a livré 626 millions de dollars d’aide militaire à l’Ukraine depuis le début de la guerre. (Le chiffre n’inclut pas les prêts ou autres aides humanitaires.)

Cela place la contribution militaire du Canada au cinquième rang mondial, selon le Institut de Kiel pour l’économie mondiale qui suit l’aide internationale à l’Ukraine.

Et plus tôt cette semaine, le Canada a annoncé qu’il déplaçait son détachement aérien militaire du Moyen-Orient vers le Royaume-Uni, à la lumière des efforts continus pour fournir à l’Ukraine des armes et des munitions.

Se préparer pour une longue guerre

L’ancien haut diplomate américain Dan Hamilton ne voit pas le soutien américain changer, du moins pas dans un avenir proche.

“Je ne crois pas que ce soit juste une question d’argent. C’est un investissement dans notre sécurité – et je pense que c’est ainsi que le président Biden l’a décrit”, a déclaré Hamilton, maintenant chercheur principal à la Brookings Institution à Washington, DC.

“Je pense que le Premier ministre [Justin] Trudeau, d’autres dirigeants ont tous défendu cette cause. »

Dan Hamilton, un ancien haut diplomate américain, affirme que l’Ukraine continuera d’avoir besoin de l’aide occidentale pour soutenir son conflit avec la Russie. (Laura Clementson/CBC)

Les six prochains mois recèlent probablement beaucoup d’incertitude, a déclaré Hamilton, mais tant que l’Ukraine bénéficie du soutien occidental, il prédit que le conflit pourrait se poursuivre pendant un certain temps.

“Je ne vois pas de véritable fin à cela, dans un sens réel”, a-t-il déclaré.

Les deux parties parient que l’autre se fatiguera et commencera à battre en retraite ou à céder, a déclaré Hamilton, mais la destruction et les pertes subies par l’Ukraine, opposées à la réticence du président russe Vladimir Poutine à reculer, signifieront probablement un long combat.

“Il y a de la fatigue qui s’installe”, a déclaré Hamilton. “Poutine parie absolument que l’Occident ne pourra pas soutenir l’Ukraine – et que le peuple ukrainien ne pourra pas soutenir la guerre. Et c’est son calcul absolu.”

La meilleure chose à faire pour contrer Poutine est donc de “montrer que nous pouvons maintenir cela et fournir une assistance à l’Ukraine pour aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

Selon un sondage publié la semaine dernière par le Conseil de Chicago sur les affaires mondiales 71 % des Américains interrogés ont soutenu l’aide économique à l’Ukraine et 72 % ont soutenu la fourniture d’armes et de fournitures militaires supplémentaires.

Avec les élections de mi-mandat qui approchent, cependant, les analystes disent que la marée pourrait changer.

Ce qui est finalement encore nécessaire, a déclaré Hamilton, c’est encore plus d’aide militaire.

“Pour soutenir le conflit, en subissant toutes les pertes énormes qu’ils ont subies, ils ont besoin de l’aide de l’Occident. Cela ne fait aucun doute.”

Maintenir l’unité

Selon Keir Giles, un expert britannique de la Russie et des questions de sécurité, la guerre pourrait ne pas être gagnée sur le champ de bataille, mais plutôt par la mainmise économique de la Russie sur l’Ukraine – et le reste de l’Europe.

“Nous avons toujours su que l’hiver allait être difficile pour maintenir le soutien à l’Ukraine, car c’est à ce moment-là que les prix de l’énergie ont augmenté à cause de ce chantage du président Poutine”, a déclaré Giles.

“La tâche principale de l’Ukraine est toujours la même qu’au premier jour, et même avant la guerre : s’assurer que ses bailleurs de fonds internationaux sont maintenus à ses côtés et que l’unité internationale qui la maintient dans le combat est préservée.”

Des gens se promènent autour de véhicules militaires russes détruits installés à Kyiv, en Ukraine, le mercredi 24 août. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

En termes d’unité des alliés de l’Ukraine, Giles a déclaré que “nous avons toujours vu des fissures dans le soutien”, et l’Europe, en particulier, s’est divisé selon les lignes traditionnelles .

« Il y a des pays qui reconnaissent l’importance de résister à la Russie et de l’arrêter dans son élan ; ce sont les États de première ligne, ceux qui bordent la Russie, les pays nordiques et baltes et bien sûr le Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

Mais cela laisse les pays centraux de l’Union européenne, éloignés des frontières ukrainiennes, penser qu’il peut être plus important de reprendre réellement les affaires comme d’habitude avec la Russie, a-t-il déclaré.

“C’est là que nous entendons l’appel à l’Ukraine de trouver une sorte de règlement, une sorte de concession pour mettre fin aux combats. Parce qu’alors, bien sûr, cela mettra fin à la douleur économique”, a déclaré Giles.

Mais toute concession, cessez-le-feu ou reddition territoriale serait “désastreux” pour l’Ukraine, a déclaré Giles.

Rapports de prisonniers rejoignant le combat

Comme dans toute guerre, il y a aussi le bilan humain. Lundi, le commandant des forces armées ukrainiennes a déclaré que près de 9 000 militaires ukrainiens avaient été tués pendant la guerre – un chiffre sombre qui n’inclut pas le bilan des vies civiles.

Plus de 6,8 millions de personnes ont également fui l’Ukraine depuis le début du conflit, selon le Agence des Nations Unies pour les réfugiés tandis que des millions d’autres sont déplacés à l’intérieur du pays.

Bien que la Russie n’ait pas confirmé ses pertes militaires, certaines estimations avancent le chiffre jusqu’à 20 000 à 25 000 . Des rapports récents suggèrent que des prisonniers russes sont maintenant recrutés pour les lignes de front, alors que la guerre s’éternise.

REGARDER | Capturée à Marioupol, cette mère craint de ne plus jamais revoir son fils :

La famille des soldats ukrainiens capturés craint le pire pour leurs proches On craint de plus en plus en Ukraine que certains de ses anciens combattants capturés lors de la bataille de Marioupol soient soumis à des procès-spectacles russes. Susan Ormiston parle à la mère d’un prisonnier qui craint de ne plus revoir son fils.

CBC News a contacté l’ambassade de Russie au Canada pour poser des questions sur les pertes et les rapports sur l’épuisement des ressources militaires. Dans une réponse par e-mail, il a déclaré qu’il n’y avait pas de problème de pénurie de personnel, ni de problème d’approvisionnement.

La Russie a “suffisamment de capacité et de capacités pour promouvoir et défendre nos intérêts nationaux”, indique le communiqué.

“Nos troupes sur le terrain se composent uniquement de militaires professionnels. Il s’agit d’une force compacte hautement qualifiée, parfaitement capable d’accomplir toutes les tâches fixées par le Commandement suprême.”

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps la Russie prévoyait de poursuivre son opération militaire en Ukraine, l’ambassade a répondu : “L’opération prendra autant de temps et d’efforts que nécessaire pour atteindre ses objectifs”.