Après 500 vols, cet expert du voyage partage ses meilleurs secrets d’épargne

Les tarifs aériens exorbitants d’aujourd’hui suffisent à faire pleurer cette femme adulte.

Ma famille et moi prévoyons de voyager en Europe plus tard cet automne, et je n’ai jamais connu autant de choc avec les autocollants pour les vols en classe économique. Et c’est après que l’industrie du transport aérien a reçu des milliards de dollars d’aide gouvernementale pour le soulagement de la pandémie. C’est un privilège que nous puissions nous permettre des vacances après le pic de COVID-19, mais je peux voir à quel point voyager est tout simplement prohibitif pour tant de ménages aujourd’hui.

Selon le Indice des prix des voyages aux États-Unisles tarifs aériens ont augmenté de 28 % par rapport à la même période l’an dernier, et les consommateurs sont dépenser beaucoup plus dans les compagnies aériennes et les agences de voyages. Pendant ce temps, le vol semble moins fiable, les passagers étant confrontés à de lourdes perturbations – des retards et annulations de vols à des temps d’attente plus longs et à la perte de bagages.

“L’industrie du voyage dans son ensemble est soumise à un stress immense et au point où elle se brise”, a déclaré Brian Kelly, le fondateur de Le gars des points, qui appartient à la société mère de CNET. “Je n’ai jamais vu de ma vie l’infrastructure de l’industrie du voyage échouer aux consommateurs au quotidien.”

Kelly le saurait. Il a voyagé dans 85 pays pour un total de plus de 500 vols. En espérant avoir des conseils pour mes auditeurs de So Money (et moi-même), je lui ai tendu la main pour quelques conseils de pro. Dans l’épisode du podcast, Kelly a donné son avis sur l’état des compagnies aériennes et pourquoi les conditions pour les passagers peuvent s’améliorer avec le temps. Pour obtenir les offres les moins chères, dit-il, il est utile de réserver le plus tôt possible et d’utiliser un outil de comparaison comme Vols Google. Avoir une certaine flexibilité avec les dates de voyage peut également aider.

J’ai été époustouflé par ses idées. Voici quelques-uns de ses secrets pour vous défendre et économiser de l’argent et des tracas lors de votre prochain voyage.

1. Évitez les offres de « protection » de voyage

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devrez peut-être annuler votre voyage, et l’assurance peut être un investissement judicieux dans certains cas. L’assurance voyage peut offrir une couverture financière pour les dommages de location, les bagages perdus, les retards de vol, les frais médicaux et l’annulation de billets. Mais méfiez-vous des programmes de “protection” des voyages que les compagnies aériennes vendent régulièrement à la caisse, qui comportent de nombreuses clauses et mises en garde.

Kelly a qualifié cette supposée couverture de “déchets”, notant que “si vous voulez une véritable assurance voyage, ne l’achetez jamais directement auprès de la compagnie aérienne”. Au lieu de cela, il recommande de vérifier les prestations d’assurance voyage de votre carte de crédit, qui peuvent offrir de nombreuses protections sans frais supplémentaires, ou de comparer les polices sur le marché indépendant. AssurezMonVoyage.com.

2. Un billet remboursable en vaut souvent la peine

Avec autant d’inconnues qui échappent à notre contrôle, une alternative moins chère à l’assurance vol est parfois un billet d’avion remboursable, que vous pouvez annuler pour n’importe quelle raison – changement de plan, maladie, etc. – et recevoir un remboursement complet. “Les gens ne réalisent pas que parfois c’est seulement 50 dollars de plus”, a déclaré Kelly, qui opte également pour les réservations de chambres d’hôtel remboursables.

Un hack qu’il recommande consiste à obtenir d’abord un billet remboursable, puis à attendre un jour ou deux avant le voyage pour voir si un siège d’avion ou une chambre d’hôtel non remboursable est toujours disponible à un tarif inférieur. Si c’est le cas, vous pouvez annuler votre billet et réserver à nouveau pour économiser de l’argent.

3. Connaissez vos droits de passager

Avec un manque de personnel, les compagnies aériennes soumettent les passagers à davantage de retards et d’annulations de vols. Si cela vous arrive, ne présumez pas que votre seule option est de réserver à nouveau ou de recevoir un crédit aérien. Kelly a déclaré que la plupart des clients ne se rendent pas compte que si leur vol est retardé ou annulé, ils doivent un remboursement en espèces à 100 %.

“Les compagnies aériennes sont vilaines avec les remboursements. Ne les laissez pas vous le donner sous forme de bon. Vous devez obtenir l’argent sonnant et froid”, a-t-il déclaré.

Même si vous manquez votre vol pour des raisons personnelles, dit Kelly, vous pouvez demander un remboursement via le site Web de la compagnie aérienne, et il est possible que vous l’obteniez. Parfois, le moyen le plus rapide de trouver les instructions d’une compagnie aérienne pour demander un remboursement est d’aller sur Google et de rechercher votre compagnie aérienne et de “demander un remboursement”.

“Cela ne fait jamais de mal de demander”, a déclaré Kelly.

4. Optez pour le non-stop lorsque cela est possible

Bien que l’ajout d’un arrêt puisse réduire vos coûts globaux, cela signifie ajouter plus d’incertitude à votre voyage, surtout maintenant. “Chaque fois que vous ajoutez inutilement un autre vol, vous demandez des ennuis”, a déclaré Kelly.

Mais si vous devez prendre un vol de correspondance pour une raison quelconque, assurez-vous de vous donner au moins deux heures pour l’escale. Pour les vols internationaux, Kelly a conseillé un intervalle de quatre heures entre les vols de correspondance.

5. Réservez un vol de secours avec des miles de carte

Pour les événements pour lesquels vous ne pouvez absolument pas être en retard, comme un mariage, une croisière ou un discours, Kelly recommande de réserver un vol avec une carte de crédit et d’utiliser des miles pour réserver un siège de secours sur une autre compagnie aérienne qui part quelques heures plus tard du même aéroport. “Dans le pire des cas, si mon vol d’origine est retardé ou annulé, j’ai ce vol de secours, car les vols se vendent ces jours-ci”, a-t-il déclaré.

Sécuriser ce vol de remplacement avec ses miles signifie qu’il peut l’annuler et faire restituer ses miles gratuitement, car la plupart des compagnies aériennes ont éliminé les frais d’annulation pour les réservations de récompenses.

“Les compagnies aériennes mettent les consommateurs à rude épreuve. Donc, là où je peux me donner, à moi et à mes lecteurs, une longueur d’avance pour se protéger, je ne m’en veux pas”, a déclaré Kelly.

Pour plus de conseils de voyage cet été, consultez mes façons préférées de dépenser moins en nourriture, essence, voyages et plus. Vous pouvez également évitez les files d’attente de l’aéroport avec TSA Precheck, Global Entry ou Clear – et vous pourrez peut-être les obtenir gratuitement.