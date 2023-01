Après 50 passagers d’avion oubliés dans le bus, le régulateur demande des explications

Après qu’un vol Go First Airways a décollé de Bengaluru avec plus de 50 passagers oubliés dans un bus sur le tarmac, le régulateur de l’aviation DGCA a demandé un rapport à la compagnie aérienne.

La DGCA ou Direction générale de l’aviation civile a déclaré aujourd’hui qu’elle “étudiait la question” après que de nombreux passagers ont critiqué la compagnie aérienne sur Twitter, la qualifiant d'”expérience des plus horribles”.

Le vol G8 116 a décollé pour Delhi de l’aéroport international Kempegowda de Bangalore vers 06h30 lundi.

Les passagers ont été emmenés dans quatre bus jusqu’à l’avion. Quelque 55 passagers attendaient dans l’un des bus pendant le décollage de l’avion Go First, selon des plaintes sur Twitter taguant la compagnie aérienne, le ministre de l’Aviation civile Jyotiraditya Scindia et le bureau du Premier ministre Narendra Modi.

Les passagers avaient leurs cartes d’embarquement et leurs bagages étaient tous enregistrés.

Go First Airways, répondant aux tweets, a déclaré : “Nous regrettons la gêne occasionnée.”

Les passagers auraient été hébergés sur un vol parti quatre heures plus tard, vers 10 heures. “Nous avons demandé un rapport à la compagnie aérienne et des mesures appropriées seront prises”, a déclaré un responsable de la DGCA, cité par les rapports.

La compagnie aérienne, cependant, n’a publié aucune déclaration sur ce qui semble être un énorme bâclé.

Sumit Kumar, qui travaille pour Autopact à Bengaluru, faisait partie des passagers qui attendaient sur le tarmac. “Les passagers ont eu une alternative pour prendre un vol d’Air India à 10h00”, a-t-il déclaré.

“Nous étions plus de 54 dans le bus. L’embarquement n’était pas terminé. Le vol était à 6h20, et ils nous ont mis dans un autre vol à 10h”, a-t-il déclaré.

Selon M. Kumar, leur bus a été laissé près de la porte lorsque les autres ont débarqué des passagers près de l’avion. “Le personnel au sol vérifiait si le vol avait décollé. Ils ont d’abord dit que le vol reviendrait. J’ai raté mes réunions. Ce sera mon dernier vol sur Go First”, a-t-il déclaré à NDTV.

Un article de Shreya Sinha l’a qualifié d ‘”expérience la plus horrible”. Elle a dit que les passagers étaient dans le bus depuis une heure.

"Expérience la plus horrible avec @GoFirstairways 5 h 35 Monté dans le bus pour l'avion 6 h 30 Toujours dans un bus rempli de plus de 50 passagers, le conducteur a arrêté le bus après avoir été forcé. Le vol G8 116 décolle, laissant plus de 50 passagers. Hauteurs de négligence!" a tweeté Shreya Sinha.



Satish Kumar, dont la biographie sur Twitter indique “Youth BJP”, a partagé une capture d’écran du ticket.

"Le vol G8 116 (BLR – DEL) a volé en laissant des passagers au sol ! Plus de 50 passagers sur 1 bus ont été laissés au sol et le vol a décollé avec seulement des passagers de 1 bus à bord. Est-ce que @GoFirstairways@JM_Scindia @PMOIndia fonctionne en sommeil ? Pas de contrôles de base."

Au cours des dernières semaines, les compagnies aériennes ont fait l'objet d'un examen minutieux pour une série d'infractions, ce qui a occupé le régulateur avec des enquêtes.

Au cours des dernières semaines, les compagnies aériennes ont fait l’objet d’un examen minutieux pour une série d’infractions, ce qui a occupé le régulateur avec des enquêtes. Les pilotes et l’équipage d’un vol d’Air India de New York à Delhi le 26 novembre ont été cloués au sol pour avoir traité un passager ivre de classe affaires en train d’uriner sur une femme de 70 ans.

Le passager a été arrêté après plus de six semaines. Air India, qui s’est plainte à la police la semaine dernière seulement, a admis des manquements.

Des cas de bagarres sur des vols sont également apparus.