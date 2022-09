Après 50 ans, la truite fardée versant de l’ouest retourne dans le lac du parc national Banff

Pour la première fois en 50 ans, la truite fardée versant de l’ouest nage à nouveau dans le lac Hidden – un exploit de conservation sur lequel les experts de Parcs Canada ont travaillé pendant plus d’une décennie.

Nichés en hauteur dans la vallée Skoki du parc national Banff, des spécialistes ont travaillé par essais et erreurs pour restaurer l’habitat idéal pour la truite fardée versant de l’ouest indigène et en péril de l’Alberta. Cet été, des milliers de poissons assez forts pour survivre dans la nature nagent à nouveau librement dans le lac.

“Je n’arrive même pas à croire que nous remettons enfin la truite fardée versant de l’ouest, c’est comme le summum de notre travail”, a déclaré la biologiste Megan Goudie. “Un jour que je pensais que nous ne verrions peut-être jamais, mais nous y sommes.”

Les œufs fertilisés sont transférés de l’écloserie vers des incubateurs éloignés au bord du ruisseau qui les empêchent de devenir des proies. Les seaux bercent la truite en croissance et simulent un environnement de nidification alors que l’eau s’écoule à travers des tubes et une valve installée de la même manière dans un ruisseau en mouvement.

Karly Upshall transporte des tubes qui constituent des incubateurs au bord des cours d’eau qui aident la truite fardée à prospérer à Hidden Lake. (Helen Pike/CBC)

Pour ceux qui font de la randonnée, cela ne ressemble à rien de plus qu’un assortiment de tuyaux que vous pourriez trouver chez Home Depot. Mais pour ceux qui travaillent sur le projet, ils signifient des années de travail enfin payantes.

Si tout se passe bien, dans cinq ans cette population de minuscules poissons sera suffisamment mûre pour se reproduire.

“Ils étaient autonomes dans ce lac dans les années 50”, a déclaré la spécialiste aquatique Shelley Humphries. “Nous nous attendons donc à ce qu’ils aillent très bien dans ce lac à l’avenir.”

Les problèmes ont commencé dans les années 1900, lorsque les autorités ont introduit des espèces non indigènes dans de nombreux lacs du parc national pour les stocker pour les pêcheurs à la recherche d’une prise passionnante. Le parc a arrêté la pratique il y a des décennies, mais le mal était fait.

La truite mouchetée et la truite arc-en-ciel ont prospéré et ont étouffé les espèces indigènes. Ensuite, l’augmentation des températures de l’eau a rendu plus difficile la survie des poissons.

Dans tout le parc, ils occupent maintenant moins de 10 % de leur aire de répartition historique.

Niché dans un coin reculé de la vallée de Skoki dans le parc national de Banff, Hidden Lake est un endroit idéal pour la réintroduction de la truite fardée, car il fait frais et isolé. (Helen Pike/CBC)

“Ceux-ci nourrissent les balbuzards pêcheurs et les ours”, a déclaré Humphries. “Les ombles de fontaine ne le font pas dans la même mesure en raison du moment où ils fraient et du moment où les ours et les oiseaux sont ici. Nous corrigeons une erreur que nous avons commise il y a environ 50 ans à cet endroit.”

Pour corriger cette erreur, Parks a dû accomplir plusieurs batailles difficiles :

Les poissons ont besoin de lacs frais pour prospérer.

En raison d’années d’élevage avec des populations introduites, ils avaient besoin de trouver des truites génétiquement pures.

L’espèce introduite, à savoir l’omble de fontaine non indigène, devait être retirée du lac Hidden.

Lorsque la province a classé pour la première fois la truite fardée comme étant à risque, Humphries a déclaré qu’elle avait entrepris une enquête sur le frai pour trouver où ces poissons nichaient.

Ensuite, une découverte fortuite a contribué à faire de Hidden Lake un habitat idéal pour ce projet de conservation. Ils ont trouvé une chute d’eau en aval.

Une chute d’eau dans la vallée de Skoki à Banff offre une protection aux poissons en péril. (Helen Pike/CBC)

“Ce n’est pas sur nos cartes et vous ne pouvez pas le voir sur les photos aériennes”, a déclaré Humphries.

“Nous sommes si heureux qu’il y ait cette chute d’eau dans la vallée. Cela va empêcher la truite de remonter ici et d’annuler ce projet de conservation que nous avons fait.”

Avec des glaciers à proximité pour le garder au frais et protégé par cette chute d’eau en aval, Hidden Lake est devenu le refuge que l’équipe recherchait.

Ensuite, ils se sont mis au travail, essayant d’abord d’éliminer manuellement les espèces non indigènes au filet, à la ligne et à la pêche électrique. Mais cela s’est avéré frustrant et finalement infructueux.

L’eau traitée à la roténone devient rose, mais la couleur s’estompe au fur et à mesure que l’eau coule en aval. (Fourni par Parcs Canada)

“Après environ quatre ans, nous avons réalisé qu’en fait, cela ne fonctionnait pas”, a déclaré Humphries. “Nous obtenions encore beaucoup de reproduction de l’omble de fontaine introduit, nous avons donc dû changer de méthode.”

C’est alors qu’ils ont décidé d’emprunter une nouvelle voie et d’introduire la roténone, une substance toxique naturelle pour les poissons dérivée des racines des plantes.

Humphries a expliqué que la poudre rose est ajoutée à l’eau et pénètre dans le système du poisson par les branchies, inhibant sa respiration au niveau moléculaire. Il n’est toxique que pour les poissons et n’est pas dangereux pour les personnes, les mammifères ou les oiseaux aux niveaux utilisés.

“Il se décompose tout seul rapidement au soleil et avec l’eau turbulente qui sort d’ici, il se décompose.”

C’était beaucoup plus efficace, dit-elle.

Après deux ans, ce traitement a offert à Parks une ardoise vierge – un lac exempt de tout poisson et prêt à réintroduire la truite fardée versant de l’ouest.

Cela, a ajouté Humphries, a lancé un tout nouveau processus : trouver les poissons les plus résistants avec les meilleures chances de survie.

“Ils sont menacés. Il n’y en a pas beaucoup et nous ne pouvons pas aller les acheter quelque part. Nous devions les trouver dans le paysage”, a déclaré Humphries.

Après s’être entraînés dans un couvoir et avoir élevé les œufs dans un incubateur mobile, les œufs sont suffisamment solides pour vivre dans le ruisseau.

Et ce sont les alevins – des truites nouvellement pondues portant toujours les jaunes – nageant dans les engins de seau, surveillés par les gardiens des parcs jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être relâchés.