"Après 5 minutes": Message du PDG de Zolo sur Bangalore Traffic Hits Accueil

Bengaluru, également connue sous le nom de « Silicon Valley of India », est la ville de l’industrie de l’information et de la technologie, qui attire les meilleures entreprises et experts technologiques nationaux et internationaux. Mais cette métropole bien connue, qui bouge vite dans le monde professionnel, connaît un sérieux problème d’embouteillages. Pour cette raison, la ville se fait lentement un nom pour ses goulots d’étranglement en dehors du secteur des logiciels.

Le Dr Nikhil Sikri, co-fondateur et PDG de Zolo, a récemment partagé un article sur Linkedin sur les problèmes de circulation de la ville, rejoignant ainsi un grand nombre d’autres professionnels en colère.

Il a souligné que Google Maps affichait la même heure d’arrivée estimée toutes les cinq minutes, ce qui a finalement prolongé la durée totale du trajet.

Si vous voulez vous sentir figé dans le temps, essayez de conduire à Bangalore avec Google Maps.

ETA – 31 minutes

Après 5 minutes

ETA – 31 minutes

Après 5 minutes

ETA – 31 minutes

Après 5 minutes

ETA – 31 minutes

:)

La publication a suscité beaucoup d’attention de la part des citadins qui l’ont aimée et ont partagé leur point de vue sur les embouteillages dans la ville.

« Cela s’aggrave de jour en jour, et les localités ici accusent les Indiens du Nord et de l’Ouest d’avoir créé des scénarios aussi chargés », a commenté un utilisateur.

« Haha, je ressens votre douleur ! Le trafic de Bangalore et Google Maps ont une relation unique. C’est comme une boucle sans fin de mises à jour ETA qui ne semblent jamais changer. Vous commencez avec de grands espoirs d’atteindre votre destination dans un délai raisonnable, seulement pour voir le même ETA vous narguer à plusieurs reprises. C’est presque comme si le temps s’était arrêté en naviguant sur ces routes chaotiques. Mais bon, au moins, nous pouvons trouver de l’humour dans la situation, n’est-ce pas ? Gardez ce sourire sur votre visage, et j’espère que vous y arriverez finalement, même si cela prend une éternité selon Google Maps. Bon voyage ! » a écrit un autre utilisateur.