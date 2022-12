Après 40 ans de fa-la-laing, un chanteur new-yorkais craint que ce soit une forme d’art en voie de disparition

Les chants et les carolings remontent au moins au Moyen Âge en Angleterre, lorsque les gens allaient “a-wassailing” – chantant des chansons de Noël dans les rues en échange d’une boisson connue sous le nom de wassail, traditionnellement préparée avec de la bière chaude, du vin ou du cidre mélangé avec épices et miel.

À New York, la tradition des chants de chant existe depuis des décennies, avec des dizaines de groupes qui descendent dans les rues des cinq arrondissements, apportant un peu de joie de Noël aux acheteurs grincheux des grands magasins, aux églises de quartier et aux fêtes d’entreprise sans âme, parfois pour jusqu’à $ 1 500 US$ (2 232 $) par apparition.

Une vieille photo de Tom Andolora de ses jours en tant qu’elfe chez Macy’s Santaland à Manhattan. Le crédit:Vincent Tullo/Le New York Times

Andolora a commencé sa carrière de Noël en tant qu’elfe.

C’était en 1981 et Andolora, le petit-fils d’immigrants italiens, était récemment arrivé à Manhattan en provenance de Jamestown, New York, désireux de faire les choses en grand dans le show business comme une autre native de Jamestown, Lucille Ball. Pour commencer, cependant, il devait payer le loyer et portait bientôt un chapeau vert désinvolte, une tunique de velours vert et des bottes rouges à hauteur du genou chez Macy’s Santaland.