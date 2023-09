Après 4 mois, le Pakistan recommence à délivrer des cartes d’identité aux personnes transgenres, selon des responsables

ISLAMABAD (AP) — Les autorités pakistanaises ont repris la délivrance de cartes d’identité aux personnes transgenres, ont déclaré mardi des responsables et des militants, après une pause de quatre mois et à la suite de la décision controversée d’un tribunal islamique qui a vidé une loi visant à protéger les droits des trans.

La base de données et registre national, ou NADRA, a suspendu l’utilisation de ces cartes après qu’un tribunal islamique a statué en mai que les personnes trans ne pouvaient pas changer de sexe à volonté et que leur accorder des droits égaux allait à l’encontre de l’Islam.

Le tribunal a déclaré que les autorités devraient cesser de délivrer des cartes portant la désignation X signifiant un troisième sexe qui n’est ni masculin ni féminin. Une carte d’identité est nécessaire pour ouvrir un compte bancaire, obtenir un permis de conduire, accéder aux soins médicaux et à d’autres services quotidiens au Pakistan.

Le tribunal islamique a pour mandat constitutionnel d’examiner et de déterminer si les lois adoptées par le parlement pakistanais sont conformes à la doctrine islamique.

Le militant Farhatullah Babar a déclaré à l’Associated Press que les militants des droits de l’homme ont fait appel de la décision du tribunal pour la faire annuler, au motif qu’elle niait les droits fondamentaux des personnes trans.

Les responsables de la NADRA ont confirmé qu’ils avaient recommencé à distribuer des cartes d’identité aux personnes trans et ont expliqué que leur équipe juridique avait conclu qu’ils pouvaient le faire puisque la décision du tribunal islamique a été contestée. En vertu des lois pakistanaises, une décision de justice ne peut entrer en vigueur tant qu’une requête en appel ou en révision n’a pas été tranchée.

Le Parlement a adopté en 2018 la loi sur les personnes transgenres (protection des droits) pour garantir les droits fondamentaux des Pakistanais transgenres, y compris leur accès à la reconnaissance légale de leur genre.

Mais beaucoup de personnes dans ce pays à majorité musulmane ont des croyances bien ancrées sur le genre et la sexualité et les personnes trans sont souvent considérées comme des parias. Certains sont contraints de mendier, de danser et même de se prostituer pour gagner de l’argent. Ils vivent également dans la peur des attaques.

La décision de la NADRA a été saluée par Nayyab Ali, un militant trans.

« Félicitations à toute la communauté des militants transgenres au Pakistan pour votre lutte acharnée », a-t-elle posté lundi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Un grand merci à toutes les institutions. »

The Associated Press