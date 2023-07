Après 36 ans, le Met s’est excusé pour les manquements dans l’affaire du meurtre de Daniel Morgan. Maintenant, ça doit changer | Raju Bhat

DAniel Morgan, un détective privé, a été retrouvé mort dans un parking de pub du sud de Londres le 10 mars 1987, dans des circonstances qui ont donné lieu à des spéculations selon lesquelles il aurait été tué parce qu’il était sur le point de révéler la corruption de la police. Personne n’a été reconnu coupable de son meurtre.

Au cours des 36 années écoulées depuis le meurtre, la famille de Daniel a dû endurer neuf commissaires de la police métropolitaine, culminant avec l’actuel titulaire, Sir Mark Rowley.

Pour la famille de Daniel, chacun de ces prédécesseurs du commissaire actuel en est venu à représenter l’échec constant du courage et de l’intégrité parmi les plus hauts gradés du Met, face à la corruption et à la criminalité qui ont servi à protéger les responsables du meurtre de la justice.

Aucune famille ne devrait avoir à vivre ce que cette famille a subi. Aucune famille ne devrait voir, comme elle l’a fait, sa confiance trahie par ceux vers qui nous devrions pouvoir nous tourner pour obtenir de l’aide. Aucune famille ne devrait être laissée à la dérive comme elle l’a été – et laissée à elle-même face à la criminalité la plus grave imaginable. Aucune famille ne devrait avoir à supporter le coût immense qu’elle a payé en termes de santé – mentale et physique. Surtout, aucune famille ne devrait être laissée pour découvrir, comme elle l’a fait, qu’elle n’est plus en mesure de faire confiance à la police, à l’État ou à toute autre forme d’autorité.

Il est juste que le commissaire soit obligé d’admettre la responsabilité du Met et de reconnaître à quel point la famille de Daniel a été déchirée par la manière dont la direction de l’organisation et ses officiers ont choisi de se conduire. Il est juste que le Met accepte enfin le fait du « cycle de la corruption, de l’incompétence professionnelle et de la défensive qui s’est répété encore et encore ». Il est juste qu’il y ait un aveu du tort causé – à la famille et au public en général – par la manière dont le Met a « priorisé sa réputation au détriment de la transparence et de l’efficacité ».

Au-delà de toute admission de responsabilité ou d’excuses, cependant, ce que le Met doit à la famille de Daniel Morgan – ce que nous devons tous à cette famille – est une dette de gratitude pour avoir aidé à exposer la maladie au cœur de l’organisation. C’est une maladie avec laquelle cette famille a dû vivre au fil des décennies, où le besoin perçu de protéger l’organisation contre les atteintes à sa réputation n’a servi qu’à entretenir une culture d’impunité parmi ses dirigeants ; une maladie qui a été reconnue et identifiée comme « corruption institutionnelle » dans le Panel indépendant de Daniel Morgan rapport en 2021, et reconnus désormais par le commissaire comme « des défaillances multiples et systémiques ».

Que et comment Rowley et son équipe de direction choisissent de faire face à cette maladie et de traduire les mots de ses excuses en réalité – pour trouver le courage et l’intégrité de le faire – est, pour le dire franchement, son défi et son problème. La famille de Daniel Morgan a déjà fait plus qu’elle ne peut raisonnablement leur être demandé.

Dans ce contexte, nous pourrions nous demander : qu’est-ce qui a permis à cette famille de continuer, contre vents et marées, essayant de faire en sorte que le Met fasse son travail dans sa recherche d’un semblant de justice ? Comment ont-ils continué alors que le Met continuait à les échouer encore et encore? C’est peut-être précisément à cause de qui ils sont, à cause de leur courage et de leur caractère, qu’ils ont insisté sur leur droit à faire confiance au Met. Ils l’ont fait encore et encore, même après que cette confiance ait été trahie. C’est peut-être pourquoi leur sentiment de trahison était d’autant plus accablant.

Trois générations de cette famille ont déjà souffert de l’échec inexcusable des dirigeants du Met à faire ce qui était nécessaire au cours des trois dernières décennies et demie. Ils ne veulent pas que ce fardeau soit transmis aux générations futures de leur famille. Ils veulent pouvoir enfin continuer leur vie.