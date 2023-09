Après 35 ans d’activité, un restaurant populaire de Chinatown se prépare à ses derniers jours

HONOLULU (HawaiiNewsNow) – Une boucherie de longue date du quartier chinois, célèbre pour ses viandes rôties, raccroche définitivement le panneau « fermé ».

Après 35 ans, le propriétaire de Nam Fong se dit prêt à prendre sa retraite.

Chiu Tsun découpe et sert de succulentes viandes de style hongkongais dans la rue Mauna Kea à Chinatown depuis 1988.

« Je travaille depuis presque 36 ans déjà. Je pense que c’est suffisant », a déclaré Tsun.

Les fans de Nam Fong adorent leur rôti de porc, leur cochon de lait, leur char siu, leur poulet shoyu et leur canard rôti.

« C’est un établissement chinois tellement emblématique pour le canard rôti et tout ce qui est rôti. Je viens ici depuis que je suis enfant », a déclaré Kendrick Wong, client de longue date.

Nam Fong, dans le quartier chinois, ferme ses portes après plus de trois décennies d’activité. (DOMINIQUE TSUN)

«Ils ont le meilleur poulet shoyu de l’État. C’est une grosse perte, mais vous savez, nous sommes heureux pour lui, mais ça va être difficile de trouver de la bonne nourriture chinoise », a déclaré Sara Tompkison.

Le nouveau chapitre apporte des émotions mitigées pour Tsun.

« Je suis un peu triste… ouais… » dit-il.

Tsun dit que presque tous les jours depuis 35 ans, il se lève à deux heures du matin pour servir des viandes rôties sur un feu ouvert. Tout ce travail acharné a conduit au succès, mais il dit avoir raté beaucoup de temps en famille.

«Il attend de profiter du Nouvel An et de Noël avec les enfants et tout ça. Ce qui lui a manqué pendant une trentaine d’années », a déclaré Dee Guo, l’épouse de Tsun.

Alors que la nouvelle de la fermeture de Nam Fong se répand, tout le monde se précipite pour récupérer sa commande.

Tsun fera une dernière coupe ce dimanche. C’est aussi son 64e anniversaire et il recevra le plus beau cadeau de tous les temps.

« Il n’a jamais fait un voyage de plus de 10 jours, alors il veut essayer de faire un long voyage », a déclaré le fils de Tsun, Dominic Tsun.

Il y a de l’espoir que Nam Fong perdure. Le magasin est à vendre et Tsun dit qu’il divulguera et transmettra toutes les recettes originales au nouveau propriétaire.

