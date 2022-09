Au cours des 30 années de carrière de Wes Crain en tant qu’instructeur au McHenry County College, il a formé plus de 8 000 étudiants à devenir pompiers, dont beaucoup travaillent encore dans le comté aujourd’hui.

Ces interactions étroites, enseigner, façonner, soutenir et guider les étudiants à devenir pompiers, ainsi que voir leurs succès dans leur vie personnelle, sont ce qui, selon Crain, lui manquera le plus maintenant qu’il a pris sa retraite du collège.

Lorsqu’il a pris sa retraite vendredi, il était président du département des sciences du feu et instructeur. Crain a commencé sa carrière il y a 36 ans en tant que pompier volontaire pour le Woodstock Fire Rescue District, tout comme son père des années auparavant.

En 2020, le résident de longue date de Woodstock a pris sa retraite du service d’incendie de Glenview après y avoir servi pendant 25 ans.

«Être pompier revient à servir votre communauté et à redonner à votre communauté», a-t-il déclaré. “La joie d’enseigner au MCC, d’aider les nouveaux étudiants à continuer à grandir dans une carrière dangereuse, chaque jour nous répondons à des appels dangereux, c’est quelque chose de spécial. Vous devez tirer beaucoup de fierté et de dévouement pour être dans le service d’incendie. C’est une race noble dont il faut faire partie.

Crain, 56 ans, qui est marié depuis 35 ans à sa chérie du lycée, Laura Crain, et a trois filles adultes “très réussies”, n’est pas encore complètement à la retraite.

Crain travaille comme instructeur du personnel de terrain pour l’Illinois Fire Service Institute de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

Il travaille également à temps partiel en tant que chef de bataillon au district de protection contre les incendies de Spring Grove, pour lequel le chef Paul Klicker s’est dit “chanceux”.

“Il est un grand atout pour le service d’incendie”, a déclaré Klicker. “De toute évidence, en tant qu’instructeur au collège pendant 30 ans, il a probablement contribué à façonner le service d’incendie du grand nord de l’Illinois au cours de ces 30 dernières années. Il est assez difficile d’aller dans n’importe quel service d’incendie local et de ne pas trouver quelqu’un qui a appris de lui. J’ai la chance de travailler encore avec lui. »

Larry Kane est le directeur de l’académie des pompiers du collège et travaille avec Crain depuis 2007. Il a déclaré que Crain “met toujours les besoins du programme avant lui”.

“S’il y avait 25 heures dans une journée, il consacrait les 25 heures à faire avancer ce programme”, a déclaré Kane. “Sa retraite est une grande perte pour le programme et une grande perte pour le comté.”

En enseignant aux étudiants, Crain a déclaré qu’il avait non seulement travaillé pour les aider à démarrer avec la formation et les diplômes appropriés dans la carrière des pompiers, mais qu’il avait examiné leur vie dans 20 ou 30 ans et jusqu’à la retraite. Il voulait être sûr qu’ils étaient sur la bonne voie pour accomplir tout ce qu’ils voulaient. Il a dit qu’il était toujours honnête avec ses élèves et espérait les aider à faire des « transitions en douceur » dans leur éducation et dans leur vie.

Laisser les étudiants et manquer ces connexions, a déclaré Crain, “est la chose la plus difficile”.

L’enseignement de la science du feu a changé ces dernières années parce que les produits dans les maisons et les entreprises d’aujourd’hui, tels que plus de plastiques et de synthétiques, brûlent plus chaud et plus gros. Il y a des décennies, les structures étaient constituées de vrais bois et de cotons, a-t-il déclaré.

“Les choses sont plus inflammables aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

C’est son programme, qui est reconnu à l’échelle nationale par la National Fire Academy d’Emmitsville, Maryland, qui a étudié et adapté à ces changements, et enseigne aux étudiants comment combattre ces incendies aujourd’hui.

Il a également facilité les opportunités d’éducation du public pour enseigner aux membres de la communauté les dangers et comment être plus en sécurité.

Sa carrière s’est accompagnée de quelques avantages au fil des ans, notamment l’attribution de fonctions spéciales à trois présidents qui ont visité la région : George W. Bush, Barack Obama et Joe Biden. Crain a déclaré qu’il avait travaillé avec les agents des services secrets de Biden pour sécuriser le campus du MCC lors de sa visite l’année dernière.

Il a également travaillé sur le Woodstock Square pendant le tournage de “Groundhog Day” quand il y a eu un incendie à ce qui était PO Knuth.

En notant la carrière de son père en tant que pompier volontaire, Crain a déclaré qu’être pompier était dans son sang.

“J’ai été exposé à des gens formidables dans les services d’incendie”, a-t-il déclaré. « C’est une deuxième famille.