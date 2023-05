Après 3 morts, la Cour suprême suggère de déplacer des guépards au Rajasthan

La Cour suprême a exprimé jeudi sa vive inquiétude face à la mort de trois guépards transférés d’Afrique du Sud et de Namibie vers le parc national de Kuno (KNP) du Madhya Pradesh en moins de deux mois et a demandé au Centre de s’élever au-dessus de la politique et d’envisager de les transférer au Rajasthan.

Un collège de juges BR Gavai et Sanjay Karol a déclaré au Centre que d’après des rapports d’experts et des articles, il semble que le KNP ne semble pas suffisant pour un si grand nombre de guépards et que le gouvernement de l’Union pourrait envisager de les déplacer vers d’autres sanctuaires.

« Trois morts (de guépards) en moins de deux mois sont un sujet de grave préoccupation. Il y a des opinions d’experts et des articles dans les médias. Il semble que Kuno ne soit pas suffisant pour autant de guépards. Il y a trop de concentration de guépards à un moment donné. Pourquoi ne cherchez-vous pas un endroit convenable au Rajasthan ? Ce n’est pas parce que le Rajasthan est gouverné par un parti d’opposition que vous ne l’envisagerez pas », a déclaré le banc. Le solliciteur général supplémentaire Aishwarya Bhati, comparaissant pour le Centre, a déclaré que le groupe de travail était saisi des décès et enquêtait sur tous les aspects possibles, y compris leur transfert vers d’autres sanctuaires.

Le 27 mars, une femelle guépard nommée Sasha (de Namibie) est décédée des suites d’une maladie rénale, le 23 avril, Uday (Afrique du Sud) est décédée des suites d’une insuffisance cardio-pulmonaire et le 9 mai, une autre femelle guépard sud-africaine nommée Daksha, est décédée des suites une interaction violente avec un mâle lors d’une tentative d’accouplement.

Le banc a déclaré d’après les rapports qu’il semble qu’un guépard soit mort après avoir été blessé lors d’une bagarre entre deux mâles au sujet de l’accouplement et qu’un autre soit décédé d’une maladie rénale.

« Nous avons appris que le guépard décédé des suites d’une maladie rénale souffrait de ce problème avant d’être amené en Inde. La question est de savoir comment cette femelle guépard a été autorisée à être amenée en Inde, si le félin souffrait d’une maladie », dit le banc.

Bhati a déclaré que des autopsies de tous les décès avaient été effectuées et que le groupe de travail enquêtait sur la question.

« Vous amenez les guépards de l’étranger, c’est une bonne chose. Mais ils doivent être protégés. Ils doivent recevoir un habitat approprié, pourquoi ne pas explorer un habitat plus approprié que Kuno », a déclaré le banc, ajoutant qu’il ne jette aucune calomnie sur le gouvernement mais exprime sa préoccupation face aux décès.

Bhati a déclaré qu’un guépard a donné naissance à quatre petits, ce qui montre qu’ils s’acclimatent bien à Kuno.

Le juge Gavai, qui dirige le banc vert du tribunal de grande instance, a déclaré que les questions environnementales le concernaient beaucoup et que c’était un sujet qui lui tenait à cœur.

Bhati a déclaré que la mort de guépards n’est pas une chose inhabituelle, mais ils enquêtent de manière approfondie et si le tribunal le souhaite, le gouvernement aimerait déposer un affidavit supplémentaire donnant les détails des décès.

Le banc a déclaré qu’il ne doutait pas de l’intention du gouvernement, mais il existe des articles et des rapports d’experts sur les guépards dans les journaux et, par conséquent, le Centre doit envisager au moins un ou plusieurs habitats pour eux.

« Les guépards ont été amenés à la suite des ordres de ce tribunal. Il semble que Kuno ne leur suffise pas, envisagez donc de les transférer dans d’autres sanctuaires du Madhya Pradesh ou du Rajasthan, là où cela convient », a déclaré le banc, ajoutant que le gouvernement devrait envisager de prendre position. par des experts en guépard.

Le juge Gavai a dit à Bhati: « N’introduisez pas la politique des partis dans cette question. Considérez tous les habitats disponibles, tout ce qui leur convient. Je serai heureux si des guépards sont amenés au Maharashtra. » Bhati a déclaré que le parc national de Mukundara était prêt et que le groupe de travail envisageait également d’en transférer certains dans un autre parc national du Madhya Pradesh.

« Il n’y a pas d’experts en guépards en Inde car les guépards ont disparu du pays en 1947-48. Depuis lors, nos fonctionnaires se sont rendus en Afrique du Sud, en Namibie et ont suivi une formation spécialisée sur la gestion des guépards », a déclaré Bhati, ajoutant que si le tribunal envisageait d’entendre opinions d’experts en guépards, alors il devrait les entendre tous et non un ou deux, qui ont des opinions particulières.

Le banc a ensuite demandé au plus haut comité d’experts constitué par le tribunal de donner sa suggestion au groupe de travail national sur le guépard dans 15 jours, afin qu’elle puisse être examinée.

Il a publié l’affaire pour une nouvelle audience après les vacances d’été.

La décision du tribunal supérieur est intervenue lors de l’audition d’une requête déposée par le Centre demandant au tribunal d’indiquer qu’il n’est plus nécessaire et obligatoire pour la National Tiger Conservation Authority (NTCA) de continuer à suivre les conseils et les conseils du comité d’experts nommé par ce tribunal. par une ordonnance en date du 28 janvier 2020.

Le tribunal de grande instance avait alors déclaré que le comité de trois membres comprenant l’ancien directeur de la protection de la faune MK Ranjit Sinh, le conservateur en chef des forêts, l’administration de la faune à Uttarakhand Dhananjai Mohan et le DIG (Wildlife) du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique ( MoEFCC) guidera la NTCA dans l’introduction des guépards africains en Inde.

Le 28 mars, un jour après le premier décès de guépard à Kuno, le tribunal supérieur avait demandé des détails sur les experts du groupe de travail sur les guépards, tels que leur qualification et leur expérience.

Le Centre, dans sa demande, a déclaré que selon le plan d’action pour l’introduction de guépards en Inde, chaque année, 8 à 14 grands félins doivent être importés de pays africains pour les cinq prochaines années au moins et un protocole d’accord à cet égard. a été signé par le gouvernement indien avec la Namibie et l’Afrique du Sud pour une coopération dans le domaine de la conservation des guépards.

Donnant les détails, le Centre a déclaré qu’à la suite de la signature du protocole d’accord, « dans une translocation intercontinentale historique de grands carnivores sauvages à sauvages, huit guépards ont été transportés de la Namibie vers l’Inde le 17 septembre 2022 et ont été relâchés dans les enclos de quarantaine à Kuno Parc national du Madhya Pradesh ».

Le gouvernement a déclaré que, conformément au protocole d’accord avec l’Afrique du Sud, 12 guépards – sept mâles et cinq femelles – ont été transférés d’Afrique du Sud vers le KNP le 18 février 2023.

Il a déclaré que tout cet exercice d’introduction de guépards en Inde a été réalisé sous la direction et la supervision d’experts internationaux en guépards, de scientifiques, de vétérinaires, d’agents forestiers et de la NTCA en consultation avec le comité nommé par cette ordonnance du tribunal en date du 28 janvier. 2020. PTI MNL SJK ZMN

