Après 3 jours, l’incendie à la frontière entre l’Afghanistan et l’Iran a été maîtrisé

HERAT, Afghanistan (AP) – Un incendie massif qui a éclaté lorsqu’un pétrolier a explosé au cours du week-end à un important passage dans la province de Herat, à l’ouest de l’Afghanistan, à la frontière iranienne, a été maîtrisé lundi, après trois jours d’efforts des pompiers des deux pays. , Ont déclaré des responsables afghans.

Au moins 20 personnes ont été blessées lors de l’explosion qui a déclenché un énorme incendie qui a englouti un grand nombre des centaines de camions alignés au passage d’Islam Qala transportant du gaz naturel et du carburant samedi. La traversée, à environ 120 kilomètres (75 miles) à l’ouest de la ville de Herat, la capitale provinciale, est une voie de transit majeure entre l’Afghanistan et l’Iran.

L’enfer a impliqué deux explosions au passage de la frontière – assez puissantes pour être repérées depuis l’espace par les satellites de la NASA – avec environ une demi-heure entre elles. Il n’a pas été question de la cause de l’explosion du camion-citerne ou de l’explosion ultérieure. Les explosions ont fermé le réseau électrique de la région, laissant Herat dans le noir.

Wahid Qatali, le gouverneur de la province d’Herat, a déclaré que plus de 2 000 véhicules sur le site de l’incendie avaient été sauvés, dont 1 500 avaient franchi la frontière iranienne pour les éloigner de l’incendie.

Au moment de l’incendie, le point de passage – qui a une capacité de 700 camions pétroliers – était surpeuplé avec plus de 2 500 camions, a déclaré Qatali.

Des photos satellites prises dimanche ont montré que l’incendie dégageait toujours de la fumée noire du côté afghan de la frontière. En règle générale, des dizaines et des dizaines de camions-citernes s’y garent tout en obtenant les autorisations de se déplacer entre les deux pays.

Lundi, seuls de petits incendies couvaient à quelques endroits seulement et devraient être finalement éteints d’ici la fin de la journée, a déclaré Qatali, ajoutant qu’une enquête se pencherait sur les causes de l’incendie et “estimerait les pertes pour le gouvernement et le secteur privé.”

Sept des blessés ont été emmenés dans des hôpitaux en Iran pour y être soignés, a ajouté Qatali.

Les États-Unis autorisent l’Afghanistan à importer du carburant et du pétrole d’Iran dans le cadre d’une concession spéciale qui exempte Kaboul des sanctions américaines contre l’Iran. Des photos satellites prises samedi avant l’explosion montraient des dizaines de pétroliers stationnés du côté afghan au poste frontière.

Du côté afghan, le feu s’est rapidement propagé aux installations douanières de Dogharoon du côté iranien de la frontière. Les premiers intervenants, y compris les pompiers, l’armée iranienne et les forces frontalières, ont aidé les efforts de lutte contre les incendies, a rapporté la télévision nationale iranienne.

Le côté afghan du passage à niveau a son propre service d’incendie, mais les responsables de Herat ont déclaré qu’il n’était pas en mesure de maîtriser l’incendie. L’Iran a envoyé 15 unités de lutte contre les incendies du côté afghan pour l’aider.

A Kaboul, le gouvernement a déclaré qu’il travaillait sur une voie alternative pour reprendre le commerce entre les deux pays. Les responsables iraniens ont déclaré qu’ils accéléreraient les processus douaniers à d’autres postes frontaliers avec l’Afghanistan.

Faiez a rapporté de Kaboul, Afghanistan. L’écrivain Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a contribué à ce rapport.