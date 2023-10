Après 3 jours de planification, Biden s’engage à « déployer des experts » pour sauver les Américains du Hamas

Le président Joe Biden s’est engagé dans une déclaration écrite lundi après-midi, deux jours après sa dernière annonce publique, à « déployer des experts » pour tenter de sauver les citoyens américains restés en Israël suite à l’attaque de l’organisation terroriste Hamas contre le pays.

Le Hamas est entré en Israël samedi, tuant brutalement des civils israéliens et en prenant d’autres en otages. Biden a annoncé lundi après-midi qu’au moins 11 citoyens américains avaient été tués dans les attaques, et on soupçonne que d’autres étaient retenus en otage par l’organisation terroriste.

« La sécurité des citoyens américains – que ce soit chez nous ou à l’étranger – est ma priorité absolue en tant que président », a déclaré Biden. a écrit. « Même si nous travaillons encore à le confirmer, nous pensons qu’il est probable que des citoyens américains figurent parmi les personnes détenues par le Hamas. J’ai demandé à mon équipe de travailler avec leurs homologues israéliens sur tous les aspects de la crise des otages, y compris le partage de renseignements et le déploiement d’experts de tout le gouvernement américain pour consulter et conseiller leurs homologues israéliens sur les efforts de récupération des otages. »

La Maison Blanche a annoncé qu’il n’y avait plus d’événements publics attendus avant lundi midi. Des personnalités des médias conservateurs ont scruté cette décision. Le président n’avait aucun événement à son programme public en dehors de son briefing quotidien, bien qu’il ait rencontré des membres de son cabinet et répondu aux appels de ses alliés proches concernant la guerre en Israël.

« WH vient de mettre un « couvercle » sur toute annonce aujourd’hui du président Biden », David Asman, un animateur de Fox News, tweeté. « Il a donc eu le temps de faire un barbecue le week-end, mais il n’a pas encore parlé directement au monde de la menace qui pèse sur l’existence même de notre plus puissant allié au Moyen-Orient… ainsi que des meurtres brutaux et des prises d’otages d’Américains ?

Le spox de la Maison Blanche me dit que Biden « travaille à soutenir Israël toute la journée » lorsqu’on lui demande pourquoi un couvercle a été appelé avant midi. Les couvercles, a ajouté le porte-parole, ne concernent que les événements publics. @DailyCaller -Reagan Reese (@reaganreese_) 9 octobre 2023

Le président « travaillera toute la journée à soutenir Israël », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche au Daily Caller, interrogé sur les critiques formulées à l’égard du premier couvercle.

Des membres du Congrès et des personnalités médiatiques conservatrices ont en outre critiqué Biden dimanche après avoir organisé un barbecue pour le personnel de la Maison Blanche et leurs familles au milieu de la guerre qui éclate au Moyen-Orient. (EN RELATION : Les États-Unis déplacent des centaines de milliers de munitions hors d’Israël pour soutenir l’Ukraine)

« Nous nous souvenons de la douleur d’être attaqués par des terroristes chez nous, et les Américains de tout le pays sont unis contre ces actes pervers qui ont une fois de plus coûté la vie à des Américains innocents », a déclaré Biden dans une déclaration écrite lundi. «C’est un scandale. Et nous continuerons de montrer au monde que le peuple américain est inébranlable dans sa détermination à s’opposer au terrorisme sous toutes ses formes. »