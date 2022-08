Après 3 jours de conflit à Gaza, un cessez-le-feu tient : les principaux points à retenir

JERUSALEM – Un cessez-le-feu mettant fin à trois jours de violents combats transfrontaliers entre Israël et un groupe militant palestinien à Gaza semblait tenir lundi, et la vie des deux côtés des lignes a commencé à revenir à la normale.

L’armée israélienne a ouvert une offensive vendredi après-midi avec des frappes de missiles visant des cibles du groupe, le Jihad islamique palestinien, affirmant que l’action visait à contrecarrer une attaque imminente. Il a pilonné des cibles dans la bande de Gaza depuis les airs, la terre et la mer. Le Jihad islamique a tiré environ 1 100 roquettes et obus de mortier vers le territoire israélien, a indiqué l’armée.

Les deux parties ont convenu dimanche soir d’un cessez-le-feu négocié par l’Égypte pour mettre fin à la série de combats israélo-palestiniens la plus intense depuis plus d’un an. Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 44 Palestiniens ont été tués dans les combats, dont 15 enfants, et 360 personnes ont été blessées, dont 20 dans un état grave.