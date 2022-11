Après 3 fusillades de masse, un Thanksgiving avec 14 chaises vides

À l’autre bout du pays, au Club Q, avec ses soirées bingo et karaoké et ses spectacles de dragsters le week-end, Derrick Rump et Daniel Aston étaient des barmans populaires.

“Daniel avait ce sourire que vous verriez de partout dans le club”, a déclaré un ami et collègue, Shadavia Green, 38 ans, “et vous seriez littéralement comme, ‘Laissez-moi trouver une raison de marcher là-bas,’ juste être plus proche de Daniel.

M. Aston, un homme transgenre de 28 ans, adorait se produire lors des spectacles.

“Il aurait des perruques et des tenues folles et il sauterait à travers la scène et il pourrait glisser sur ses genoux”, a déclaré sa mère, Sabrina Aston, à l’Associated Press. « Et il était assez amusant. Tout le monde a commencé à hurler et à hurler.

Tiara Kelley, une interprète de drag, a déclaré que M. Rump et M. Aston l’avaient accueillie dans la famille Club Q il y a un mois, toujours prête avec un verre de whisky Fireball ou une autre concoction spéciale pour elle après le spectacle.

“Ils n’étaient que deux des personnes les plus incroyables”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est tout simplement pas quelque chose que vous obtenez très souvent dans un bar, d’avoir les barmans si impliqués et intéressés”, a-t-elle déclaré.