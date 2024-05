Après 3 ans, je suis enfin tombée enceinte. Ma joie s’est transformée en cauchemar auquel je n’étais pas sûr de survivre.

J’ai grandi en croyant qu’être enceinte serait l’une des meilleures expériences de ma vie. J’ai entendu parler de la lueur et de tout le bonheur qui l’accompagne. Je n’attendais rien de moins que la pure joie d’attendre un bébé, et je n’aurais jamais imaginé que ma grossesse pourrait être brutalement différente de celle que j’avais toujours imaginée.

Les choses ont commencé assez normalement. Au début, je suis tombé malade en conduisant une voiture, puis j’ai encore vomi en rentrant à la maison. Le lendemain matin, les nausées sont revenues et sont restées avec moi toute la journée. Cela faisait trois ans que j’essayais de tomber enceinte et, après avoir été déçue à maintes reprises, j’ai reporté de plusieurs jours le test. Quand je l’ai finalement fait, le test était positif. Pourtant, je n’étais pas convaincu, alors mon mari et moi avons rendu visite à mon OB-GYN. Mon médecin a fait une échographie et a confirmé que j’étais enceinte de huit semaines. Lorsque nous avons entendu les battements de cœur de notre bébé, j’ai fondu en larmes et j’ai finalement accepté ce qui se passait.

Mon mari et moi étions ravis. Nous nous sommes embrassés et avons ri à travers nos larmes. Soudain, je suis tombé malade et j’ai vomi dans un sac en plastique. Mon médecin m’a assuré que j’avais juste des nausées matinales.

« Assurez-vous simplement de boire suffisamment de liquides et de manger », a-t-elle déclaré. « Tout devrait aller bien au deuxième trimestre. »

Encore quelques semainesme suis-je dit en essayant de ne plus vomir.

La situation s’est dramatiquement aggravée dans les jours suivants. J’étais gravement malade tous jour chaque jour – pas seulement le matin. Je pouvais à peine manger quoi que ce soit. Tout ce que j’ai mis dans ma bouche est remonté et a été jeté dans les toilettes quelques minutes plus tard. Mes nausées étaient si extrêmes qu’il ne m’a pas fallu longtemps pour arrêter complètement de manger.

En une semaine, j’étais si faible que je ne pouvais même pas sortir du lit. Mon mari m’a emmené aux urgences, où ils m’ont mis sous perfusion parce que j’étais déshydratée et que mes niveaux de cétones étaient élevés en raison de la perte de liquides. J’étais affamé, je souffrais et mon esprit était brumeux. J’avais l’impression d’être en train de mourir, mais tout le monde autour de moi n’arrêtait pas de me répéter : « Cela arrive tout le temps » et « Malheureusement, cela fait simplement partie du fait d’être enceinte ».

Image ouverte modale L’auteur en août 2020, recevant une hydratation intraveineuse au centre médical de l’université de Hoboken. Avec l’aimable autorisation d’Aizhan Yesbolatova

Les fluides n’offraient qu’un soulagement temporaire. J’ai senti que ce que je vivais était différent de ce que d’autres vivaient habituellement. Les nausées matinales pourraient-elles être aussi brutales ? À 12 semaines, j’avais perdu 9 livres. Il n’y avait aucun signe que mon état s’atténuerait au cours du deuxième trimestre, comme mon médecin me l’avait assuré.

Au lieu de me sentir mieux, j’étais alitée et déprimée. Je ne pourrais rien faire sans le soutien de mon mari. Je ne m’étais pas douchée une seule fois depuis le jour où j’ai entendu les battements de cœur de mon bébé. Je ne pouvais pas me brosser les dents. Je pleurais tout le temps. Non seulement j’avais de graves nausées, mais j’avais aussi constamment des vertiges.

Presque tout – regarder la télévision, écouter de la musique, lire des livres ou marcher – pouvait me faire vomir. Parfois, je vomissais 20 fois en une seule matinée. J’ai essayé tout ce que les infirmières suggéraient : alitement, acupuncture, exercices de respiration, tisanes, produits à mâcher au gingembre et thérapie. Une étagère de notre cuisine était envahie de bouteilles Pepto et Mylanta. Rien n’a aidé. Je me sentais trahi par mon corps.

La nourriture, qui a toujours été une partie importante et joyeuse de ma vie, est devenue mon pire ennemi. Je pouvais à peine manger. Quelques gorgées d’eau et quelques crackers tout au long de la journée étaient tout ce que je parvenais à retenir.

Notre appartement – ​​rempli de tas de poussière, de literie non lavée et de vaisselle sale – reflétait ma misère. J’étais enfermé dans notre maison et j’avais l’impression de ne faire qu’un avec notre morne chambre. Incapable d’interagir avec quelqu’un d’autre que mon mari, je me suis transformée en une triste créature grise qui rampait hors du lit uniquement pour aller aux toilettes. Les jours se sont transformés en semaines et j’ai juste essayé de tenir le coup jusqu’à ce que j’accouche et j’espère que mon cauchemar serait terminé. Dehors, les saisons changeaient et le monde continuait sans moi.

Alors que j’étais enceinte d’environ 18 semaines, alors que rien n’avait changé, mon obstétricien m’a suggéré que je souffrais peut-être d’hyperémèse gravidique, une « maladie de grossesse potentiellement mortelle qui peut entraîner une perte de poids, une malnutrition, une déshydratation et une faiblesse due à de graves nausées et/ou vomissements, et peut entraîner des problèmes de santé à long terme pour la mère et [babies]», selon la Hyperemesis Education and Research Foundation (HER). On estime que 1% à 3% des personnes enceintes je souffre d’HG, mais pourrait atteindre 10 %.

Image ouverte modale La photo échographique de septembre 2020 prise de la fille de l’auteur à 16 semaines. Avec l’aimable autorisation d’Aizhan Yesbolatova

Au début, j’étais soulagé d’avoir un nom pour ce que je vivais. Cela m’a fait me sentir moins seule, sachant que d’autres femmes ont aussi vécu cet enfer. Je pourrais enfin arrêter de me reprocher d’être si imparfait. Je croyais naïvement qu’avoir un diagnostic signifiait que je pouvais être traitée, mais mon obstétricienne a anéanti mes espoirs lorsque j’ai appris qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose et que mon HG durerait probablement toute ma grossesse. Je ne savais pas comment – ​​ni si – je pourrais survivre encore cinq mois de misère.

Mon médecin m’a proposé une combinaison de doxylamine et de pyridoxine, qui n’a pas arrêté mes nausées ni mes vomissements, mais cela m’a assommé pendant 20 heures par jour. Pendant que je dormais, je continuais à faire le même rêve : j’étais à une table remplie de nourriture délicieuse et j’essayais de l’atteindre, mais c’était juste hors de ma portée. Je commençais à hurler de désespoir, puis je me réveillais – à nouveau affamé et nauséeux.

Après plusieurs jours de sommeil profond, les médicaments semblaient avoir un effet. Je me suis réveillé un matin, j’ai essayé un morceau de pain et je n’ai pas vomi. J’ai demandé une autre pièce puis une autre. Manger du pain et ne pas le vomir tout de suite a été le point culminant de ma grossesse. La liste des aliments que je pouvais réussir à réduire s’est ensuite élargie pour inclure les macaronis bouillis, les pommes de terre, le sorbet au citron, les pâtisseries et les tomates. Tous les autres aliments me faisaient encore vomir.

Même si je pouvais manger, ma vie stagnait. J’étais encore trop malade pour faire autre chose que faire défiler la catastrophe entre deux crises de vomissements. J’ai lu les expériences d’autres femmes avec HG pour me sentir moins seule. J’ai appris ça de nombreux experts croient mon écrivain préféré, Charlotte Brontë, est morte d’hyperémèse. J’ai essayé d’en savoir le plus possible sur Le parcours HG de Kate Middleton, mais la seule information sur le traitement de la duchesse de Galles était une vague déclaration sur la façon dont elle « pourrait avoir besoin d’une hydratation, de médicaments et de nutriments supplémentaires ».

Pour certaines femmes, l’HG était si insupportable et mettait leur vie en danger qu’elles ont interrompu leur grossesse et d’autres ont déclaré avoir envisagé le suicide. J’étais découragé en pensant au nombre de percées scientifiques que nous avons réalisées, mais en ce qui concerne l’hyperemesis gravidarum, la médecine semblait coincée à l’époque médiévale, lorsque les femmes souffrant de nausées matinales étaient traitées avec des écorces d’orange confites ou conseillées de renifler une violette.

Ce n’était pas seulement ma misère physique qui me pesait lourdement ; c’était vivre dans un monde qui refuse de voir l’HG comme la maladie débilitante et traumatisante qu’elle est réellement.

Image ouverte modale L’auteur tient sa fille d’un jour à l’hôpital Mount Sinai en mars 2021. Avec l’aimable autorisation d’Aizhan Yesbolatova

Les gens autour de moi, à l’exception de mon mari et de mes parents, ne croyaient pas vraiment à la gravité de mon état. Ils pensaient que j’étais trop dramatique et que je cherchais à attirer l’attention. Une connaissance m’a dit que j’étais « trop sensible » et une autre a suggéré que je devais avoir des problèmes de foie et que la prochaine fois je devrais « faire un peu de nettoyage et une préparation appropriée avant de tomber enceinte ».

Le thérapeute que j’ai contacté a insisté sur le fait que mes nausées et vomissements extrêmes étaient dus à mon rejet inconscient d’un bébé. « Vous ne voulez tout simplement pas être enceinte, et votre corps le manifeste », a-t-elle déclaré avec une confiance inébranlable.

Une de mes amies enceintes qui n’avait pas d’HG m’a dit qu’elle avait commencé à penser positivement le jour où elle avait appris qu’elle était enceinte et que, grâce à ses affirmations, toute son expérience s’était bien déroulée.

De nombreuses personnes que je connaissais m’ont répété avec insistance qu’une bonne alimentation était la chose la plus importante pendant la grossesse – ainsi que la « tranquillité d’esprit ». Je n’avais ni l’un ni l’autre. Au lieu de cela, je m’inquiétais constamment pour mon bébé et chaque visite chez le médecin était remplie d’une immense anxiété. Est-ce que le bébé allait bien ? Est-ce qu’elle grandissait ? Le pain que je mangeais était-il suffisant pour la nourrir ?

J’étais tellement excitée d’être enfin enceinte, mais ce genre de grossesse n’était pas mon choix. Je n’étais pas aussi rayonnante ni aussi joyeuse que je l’avais toujours imaginé. Il n’y a pas de place pour mon hyperémèse dans un espace qui réclame trop souvent l’illusion de la perfection. Il n’y a pas de films avec un protagoniste atteint d’hyperemesis gravidarum et peu d’articles grand public sur la tentative de survivre à cette maladie. Personne ne veut en parler. J’étais tellement reconnaissante d’avoir mon mari et ma famille, mais je me sentais toujours complètement seule – piégée dans un corps que je voulais aimer pour avoir créé mon bébé mais que je détestais pour m’avoir torturé.

Mon HG s’est arrêtée au moment où j’ai donné naissance à ma fille à 41 semaines. Soudain, je n’ai ressenti aucune nausée et la première chose dont j’avais envie était la viande que je n’avais même pas pu regarder pendant plus de six mois. La maternité – même avec toutes ces nuits blanches, cet allaitement sans fin et tout ce qu’on exigeait de moi – semblait si facile après avoir été enfermée dans mon corps rebelle pendant 33 longues semaines.

Image ouverte modale L’auteur avec sa fille de presque 1 an en février 2022. Avec l’aimable autorisation d’Aizhan Yesbolatova

Quand je regarde ma magnifique fille, qui a presque 3 ans maintenant, je sais que cela en valait la peine. J’ai toujours voulu avoir trois enfants, mais mon esprit et mon corps reculent à la simple pensée d’être à nouveau enceinte, et je ne sais pas si j’accepterais volontiers le cauchemar de HG pour avoir à nouveau un autre enfant. J’espère que si je faisais à nouveau face à HG, l’expérience serait différente, grâce aux récentes découvertes de la recherche.

En décembre 2023, une étude publiée dans Nature ont identifié une hormone spécifique, appelée GDF15, comme cause probable des nausées matinales. Les chercheurs ont suggéré que « le blocage de l’action du GDF15 chez la mère enceinte devrait constituer un traitement très efficace pour les femmes souffrant d’HG », ce qui signifie que de meilleurs traitements contre l’HG pourraient être en route.

Quand j’ai lu les nouvelles, j’ai été submergé par de nombreuses émotions concurrentes : exaltation, chagrin, émerveillement, réconfort. Après avoir souffert si profondément et si longtemps, j’ai finalement ressenti une lueur d’espoir pour moi-même et pour les innombrables autres femmes qui luttent ou combattront l’HG.

J’ai bon espoir que cette nouvelle recherche et d’autres études changeront la façon dont nous traitons l’HG, mais je m’inquiète du temps qu’il faudra avant qu’un traitement viable soit disponible. Je veux croire que l’urgence d’apporter un soulagement aux patients est enfin reconnue, mais je sais aussi à quelle fréquence les préoccupations médicales des femmes sont ignorées ou rejetées. Nous avons besoin de davantage d’essais cliniques, de parcours plus rapides entre la recherche et le traitement et de multiples approches pour soulager l’HG. que les souffrances inutiles des femmes enceintes puissent enfin être atténuées. Je peux imaginer une réalité meilleure où aucune mère ne souffre ce que j’ai enduré. J’espère désespérément que cela arrivera bientôt.

Aizhan Yesbolatova est une professeure d’anglais langue seconde et une écrivaine indépendante du Kazakhstan qui vit à Jersey City, New Jersey. Elle est maman d’une fille de 3 ans et est titulaire d’un baccalauréat en anglais.

