Après 25 ans, la mission de Lazarus House continue de s’étendre pour répondre aux besoins de la communauté – Shaw Local

Après avoir ouvert ses portes en juin 1997 en tant que refuge d’urgence, Lazarus House à St. Charles s’efforce maintenant de répondre aux besoins de ses clients de plusieurs façons, en les aidant à accéder aux services juridiques et en s’assurant qu’ils reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin.

« Nous avons continué à grandir en fonction des besoins de la communauté », Maison Lazare a déclaré la directrice générale Julie Purcell. «Nous continuons simplement à nous développer et essayons de servir autant de personnes que possible. Nous sommes passés de la simple prestation de services d’urgence à l’ajout d’un programme de vie de transition. Nous avons également un programme alimentaire uniquement. Il y a des personnes en situation d’insécurité alimentaire dans la communauté. Ils peuvent venir chercher de la nourriture à notre porte.

Il dispose également d’un programme de sensibilisation qui fournit des éléments tels qu’une aide ponctuelle au loyer, à l’hypothèque et aux services publics et des subventions locatives continues aux ménages éligibles. Le programme est financé par des fonds étatiques et fédéraux.

“Maintenant, plus que jamais, ces services sont essentiels”, a déclaré la mairesse de St. Charles, Lora Vitek, en félicitant Lazarus House à l’occasion de son 25e anniversaire. “Je suis très fier du travail qu’ils font pour changer la vie des gens et offrir aux individus un lieu d’espoir.”

Lazarus House célébrera son 25e anniversaire lors d’une journée portes ouvertes de 16 h à 19 h le 27 août dans ses installations du 214 Walnut St. au centre-ville de St. Charles. L’événement comprendra des visites de l’installation ainsi que de la musique et de la nourriture.

“La célébration du 25e anniversaire que nous organisons n’est vraiment qu’une façon de célébrer les 25 ans et de remercier la communauté”, a déclaré Purcell. “Nous allons proposer des visites, nous aimerions donc que les gens viennent voir ce qu’ils nous ont aidé à créer.”

Lazarus House sert des hommes, des femmes et des enfants liés aux écoles de Batavia, Genève, St. Charles et du comté rural de l’ouest de Kane qui sont sans abri ou à risque d’être sans abri. Lazarus House est le seul refuge d’urgence du centre du comté de Kane ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Lazarus House a commencé dans l’ancienne installation de l’Armée du Salut à Valley View, mais est hébergée dans ce qui était le bâtiment de l’église méthodiste libre St. Charles au 214 Walnut St. au centre-ville de St. Charles depuis 1998. En 2018, Lazarus House a acheté le bâtiment.

Selon le département des services sociaux de l’Illinois, chaque nuit dans l’Illinois, environ 10 431 personnes vivent dans des abris et des programmes de logement de transition, dans des parcs et des bâtiments abandonnés, dans des voitures et des granges. Le séjour moyen dans le refuge d’urgence de Lazarus House est d’environ deux mois.

“Mais les gens sont restés plus longtemps avec nous récemment”, a déclaré Purcell. « C’est un programme de six mois. Nous utilisons le temps pour trouver le meilleur endroit pour eux. Il se peut qu’ils aient besoin d’emménager dans un programme permanent de logement avec services de soutien ou qu’ils aient besoin d’un peu plus de temps jusqu’à ce que nous les placions dans un programme de vie de transition. Certaines personnes viennent ici et elles ont juste besoin d’assez de temps pour économiser pour retourner dans un appartement. Nous avons du mal à trouver des appartements pour nos clients qu’ils peuvent se permettre. Ils ont peut-être vécu à Saint-Charles toute leur vie ou à Genève ou à Batavia et ils ne peuvent plus se permettre de vivre ici.

Lazarus House continue de faire face aux défis causés par la pandémie. Cela implique de devoir limiter le nombre de personnes pouvant séjourner chaque nuit dans le refuge d’urgence.

“En général, nous disons que notre capacité est d’environ 78 personnes”, a déclaré Purcell. “Mais avec les conditions pandémiques et les lits devant être distants de six pieds, nous ne pouvons servir que 48 personnes dans le refuge.”

Cependant, elle a déclaré que Lazarus House n’a eu à refuser personne à cause de ces restrictions.

“Mais nous sommes assez complets en ce moment”, a déclaré Purcell. « Nous n’avons qu’un ou deux lits ouverts dans chaque zone. Nous avons un centre de vie de transition ici aussi et nous minimisons également le nombre de personnes que nous mettons dans une pièce ensemble parce que ces pièces sont minuscules. Ce sont comme des dortoirs.

Le programme de logement de transition de Lazarus House est conçu pour les personnes et les familles qui ont séjourné au refuge et qui sont prêtes à commencer à vivre seules. Le programme propose des chambres de style dortoir, y compris des chambres conçues pour que les familles restent ensemble.

L’organisation à but non lucratif continue de chercher de nouvelles façons d’aider ses clients.

“Nous plongeons nos orteils dans les eaux de la création d’une opportunité de logement partagé parce qu’il n’y a plus beaucoup de logements abordables dans ce domaine pour les locataires”, a déclaré Purcell. “Nous avons un bâtiment que nous allons rénover et créer une opportunité de logement partagé.”

Le bâtiment jouxte le refuge. Lazarus House a reçu l’année dernière un Civic Image Award de la Chambre de commerce de Saint-Charles pour son récent projet de rénovation d’une section de son abri d’urgence afin d’y inclure une cuisine commerciale, une salle de bains commune pour les hommes et les femmes et une salle d’eau pour enfants pour utiliser la nuit. Le revêtement de sol de l’abri a également été remplacé.

Pour aider à répondre aux besoins de ses clients, Lazarus House s’associe à d’autres agences telles que le Tri City Health Partnership, qui exploite une clinique médicale et dentaire gratuite au centre-ville de St. Charles, à quelques pâtés de maisons de Lazarus House.

“Lorsqu’un invité vient dans notre refuge, s’il a besoin de soins médicaux et dentaires, c’est quelque chose que nous essayons de lui procurer”, a déclaré Purcell. «Ils peuvent avoir une assurance par le biais de leur travail ou ils peuvent avoir Medicaid. Nous essayons simplement de nous assurer que nous les mettons en contact avec un établissement médical ou dentaire.

Lazarus House compte également beaucoup sur ses bénévoles.

« Nous avons un bénévole incroyable qui est un planificateur financier », a déclaré Purcell. « Il vient et travaille avec nos clients. Et puis nous avons un avocat qui vient et offre de son temps pour aider les gens à naviguer dans ce qui se passe. Et puis Tri City Family Services arrive et organise des cours de parentalité et de bien-être avec nos invités et St. Charles Bank and Trust organise un cours d’argent intelligent avec nos invités.

Purcell a souligné que Lazarus House ne serait pas en mesure de faire ce qu’il fait sans l’aide des autres résidents du comté de Kane.

« Nous utilisons le slogan ‘Les voisins aident les voisins’, a-t-elle déclaré. « Et c’est très vrai. Nous ne serions pas en mesure de faire tout ce que nous faisons sans que toutes les personnes de cette communauté interviennent et soutiennent leurs voisins qui recherchent des services avec nous.