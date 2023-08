Après 25 ans de battage médiatique, les cellules souches embryonnaires ne guérissent toujours de rien

« Si des prix étaient décernés pour les activités scientifiques les plus intrigantes, les plus controversées et les plus secrètes », ai-je écrit, « la recherche de la cellule souche embryonnaire balayerait probablement les catégories. » C’était la recherche d’une cellule tabula rasa, avons-nous dit aux lecteurs, une cellule capable de donner naissance à n’importe quel autre type dans le corps humain. La cellule souche embryonnaire était une « usine dans un plat » potentielle qui pourrait donner aux scientifiques pour la première fois « la capacité de faire pousser des tissus humains à volonté ». Et c’était tabou parce que les cellules n’existaient que dans les embryons humains à un stade précoce, qui pouvaient être obtenus auprès des cliniques de FIV mais devaient être détruits afin d’isoler les cellules.

Une couverture maussade de 1998 du MIT Technology Review prédisait l’arrivée des cellules souches embryonnaires – et d’une controverse éthique. ROBERT CARDIN

Quelques mois après notre rapport, la course scientifique touchait à sa fin. En novembre, James Thomson de l’Université du Wisconsin a rapporté qu’il avait capturé des cellules souches de cinq embryons et qu’il maintenait ces cellules en vie et se multipliait dans son laboratoire.

L’article de Thomson, un bref document de trois pages dans la revue Science, contenait une esquisse de la façon dont il pensait que les cellules souches deviendraient une technologie médicale. Là où les organes ou les cellules de cadavres sont rares, a-t-il prédit, les cellules souches « fourniront une source potentiellement illimitée de cellules pour la découverte de médicaments et la médecine de transplantation », en particulier en permettant la « production standardisée » de types de cellules spécialisées comme les cellules cardiaques battantes ou cellules bêta sensibles au glucose. Il a noté que certaines maladies, en particulier le diabète de type 1 et la maladie de Parkinson, résultent de « la mort ou du dysfonctionnement d’un ou de quelques types de cellules ». Si ces cellules spécifiques pouvaient être remplacées, cela signifierait un « traitement à vie ».

Cette vision – que la mère de toutes les cellules pourrait remplacer n’importe quel tissu, ou même faire repousser des organes – est ce qui a électrisé une génération de chercheurs. « C’était la chose la plus proche de la magie que j’ai rencontrée. C’est une cellule qui n’arrête pas de se diviser et qui fabrique n’importe quoi. Si vous êtes un biologiste cellulaire, cela est le graal », explique Jeanne Loring, professeure émérite au Scripps Research Institute et cofondatrice d’Aspen Neuroscience, une société qui envisage de traiter la maladie de Parkinson par une greffe de cellules productrices de dopamine. « Le problème est de savoir comment en faire le type de cellule précis que vous voulez ? » De plus, si les cellules souches sont autorisées à se multiplier en laboratoire, elles peuvent accumuler des mutations, posant des risques potentiels de cancer : « C’est la partie sombre de la magie. »

Essai politique

Le concept de cellule souche allait bientôt faire face à un test déterminant, mais il était politique et non scientifique. Parce qu’ils avaient été arrachés à des embryons de FIV minuscules mais vivants, les détruisant dans le processus, la découverte a suscité l’indignation de l’Église catholique et d’autres organisations religieuses aux États-Unis.

Deux ans après l’article de Thomson, George W. Bush a été élu président. Maintenant, les conservateurs chrétiens avaient une ligne à la Maison Blanche, et ils voulaient que le financement fédéral pour la recherche sur les cellules soit bloqué. Les scientifiques, aidés par des défenseurs des patients, ont réagi par une campagne de lobbying écrasante. Oui aux cures, ils se sont ralliés. « J’adore les cellules souches », lisent les autocollants.

Cette équation – cellules souches égales remèdes – a rendu les percées plus proches qu’elles ne l’étaient réellement. Martin Pera, rédacteur en chef de Stem Cell Reports, une revue universitaire, faisait partie de l’impulsion : dans un éditorial cette année-là, par exemple, il écrivait que les traitements seraient mis en œuvre « bientôt », si seulement le gouvernement et les organisations caritatives finançaient les science. « Tout était dans notre imagination à l’époque », m’a dit Pera quand je l’ai vu à la réunion de l’ISSCR. « Parce que nous n’avions que des cellules souches indifférenciées. »

Timothy Caulfield, professeur de droit de la santé à l’Université de l’Alberta, analyserait plus tard des articles de presse et déterminerait que les scientifiques faisaient systématiquement des « déclarations faisant autorité » avec des « calendriers irréalistes » pour savoir quand les remèdes viendraient. « Je ne blâme pas les chercheurs », dit-il. «Il y a un microphone devant eux, et cinq ou 10 ans, c’est assez proche mais assez loin. Vous devez le rendre passionnant, révolutionnaire. Sinon, l’argent va ailleurs.