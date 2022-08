Après 246 ans, le Marine Corps accorde 4 étoiles à un officier noir

Après un article du New York Times en 2020 sur la pénurie de généraux de la Black Marine, on a demandé au général Berger pourquoi le corps n’avait pas promu un Afro-Américain à ses plus hauts rangs dans toute son histoire. “La réalité est la suivante : tout le monde est vraiment, vraiment, vraiment bon”, a déclaré le général Berger dans une interview avec Defence One. “Pour chaque 10 que nous choisissons, tous les 12, nous pourrions en choisir 30 de plus – tout aussi bien.”