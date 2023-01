Après 220 ans, le destin des marbres du Parthénon repose sur des pourparlers secrets

D’autres grandes collections occidentales, dont la Smithsonian Institution et le Humboldt Forum, à Berlin, ont récemment restitué des œuvres d’art contestées de grande envergure, et le British Museum semble de plus en plus décalé. En plus des artefacts du Parthénon, il détient une vaste collection de bronzes du Bénin, revendiqués par le Nigeria ; la pierre de Rosette, que certains archéologues veulent rendre à l’Égypte ; et une statue de l’île de Pâques demandée par les Rapa Nui, le peuple indigène de l’île.

Cette année, le British Museum devrait annoncer une rénovation majeure comprenant des améliorations du toit et du système de chauffage qui pourraient entraîner la fermeture de certaines galeries pendant de longues périodes. Le projet devrait coûter 1 milliard de livres, soit environ 1,2 milliard de dollars, selon un rapport du Financial Times.

Leslie Ramos, le directeur fondateur d’Arteater, une agence qui conseille les musées sur la collecte de fonds, a déclaré dans une interview que les donateurs potentiels pour la rénovation “voudront peut-être avoir une idée précise” de ce que fait le British Museum à propos des artefacts du Parthénon avant. décider de contribuer. Pour le musée, entamer des négociations sur des objets litigieux serait “un moyen de séduire une nouvelle génération de philanthropes”, a-t-elle ajouté.

Outre les offres divergentes des deux camps, il existe une autre pierre d’achoppement majeure : si les législateurs britanniques et grecs accepteraient un accord. Le gouvernement britannique a déclaré l’année dernière qu’il ne prévoyait pas de modifier la loi et d’autoriser une restitution complète des marbres. Mercredi, Michelle Donelan, ministre britannique de la Culture, a déclaré à la BBC que le retour des artefacts ouvrirait une “boîte de Pandore complète” et pourrait entraîner des demandes pour d’autres objets dans le musée.