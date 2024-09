Après 22 heures de stand-up en un an, Josh Johnson a encore faim

En 2023, Josh Johnson s’est retrouvé à courir vers un rebord, espérant qu’en sautant, il atteindrait l’autre côté en toute sécurité au lieu de s’écraser.

Non, le comique de stand-up n’était pas réellement en danger, et il n’avait pas non plus échangé son rôle dans le « Daily Show » contre celui d’un héros de film d’action. Ce saut et ce rebord étaient strictement métaphoriques, un mouvement qu’il effectuait dans sa tête.

C’est un sujet sur lequel Johnson passe une grande partie de sa journée à méditer. En fait, son moment de saut en hauteur s’est produit l’année dernière, peu après la première de son émission spéciale sur Peacock, « ​​Up Here Killing Myself », dans laquelle il s’est penché sur des sujets qu’il avait abordés en thérapie (les effets durables de la pauvreté, la mort de son père, ses rencontres avec la police) et qu’il a parsemé d’interstitiels le montrant en train de parler à un thérapeute invisible.

« Après cela, j’ai touché le fond et je me suis senti un peu perdu », se souvient Johnson en mangeant une pizza à Brooklyn, où il vit.

Lorsqu’il a atteint ce « creux », sa carrière allait bien. Il avait obtenu son diplôme universitaire après avoir grandi dans une petite ville de Louisiane relativement pauvre et, à 25 ans, il était apparu et écrivait pour « The Tonight Show » avant de rejoindre l’équipe de rédaction de « The Daily Show » en 2017. Il avait affiné sa voix de stand-up en première partie de l’animateur Trevor Noah et avait ensuite créé deux émissions spéciales bien accueillies. Pourtant, il avait l’impression de faire du surplace.

« Tout allait bien, très bien, mais je n’étais pas épanoui », dit-il. « J’avais besoin de changer les choses et d’essayer quelque chose d’effrayant, même si je savais que si je sautais de ce rebord, je ne parviendrais peut-être pas au niveau suivant. »

Johnson, qui aime lire des biographies parce qu’il est inspiré par tous les échecs qui précèdent le succès, a toujours écrit vite et a écrit beaucoup de choses. Mais il jouait la carte de la sécurité, ne se laissait pas aller à tout dévoiler ; comme la plupart des humoristes, il peaufinait ses meilleures blagues pour l’émission spéciale d’une heure suivante.

« J’ai beaucoup d’opinions sur certaines choses, ce qui est ennuyeux dans la vie normale, mais un ami m’a dit : « J’aime tes idées et ta façon de voir les choses et tu devrais les mettre à la disposition des gens » », se souvient-il.

Et il s’est lancé. Il présentait constamment de nouveaux morceaux et les publiait en ligne presque immédiatement. Alors que la plupart des humoristes aspirent à cette heure de nouveau contenu chaque année, Johnson a publié plus de 22 heures de nouveau contenu sur YouTube depuis la mi-2023, dont cinq heures en un seul mois cet été.

Il aime le défi de créer constamment, et dit qu’il peut dire quand un humoriste a raconté une blague si souvent qu’il ne fait que la réciter. « Avec mon nouveau matériel, je me sens frais, comme si j’avais un secret à vous révéler », dit-il. « Quand vous êtes excité de partager ce que vous avez créé avec les gens, c’est la chose la plus excitante au monde. Vous vous sentez étourdi. »

Une grande partie de ses nouveaux écrits sont des observations sur sa vie ou sur la culture américaine, mais il réagit également à l’actualité du moment — qu’il s’agisse de Simone Biles aux Jeux olympiques ou de la tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump — et il écrit « pratiquement en temps réel ».

Certaines blagues sont pointues et bien ficelées, tandis que d’autres, bien senties, ressemblent davantage aux réflexions réfléchies de votre voisin intelligent et drôle. « Les gens ne sont pas obligés d’être d’accord avec moi, mais je veux les faire rire quoi qu’il arrive », dit-il. « La joie et le bonheur ne sont pas partisans. »

Il n’hésite pas à parler de grandes idées et d’idéaux, mais ne prétend pas avoir de solutions au niveau politique. « Je me trompe généralement sur certaines choses d’une manière qui fait peur », dit-il. « Je suis en train de rédiger une blague sur le fait que je crois au changement climatique, mais j’en sais si peu sur ce sujet que si je vous l’expliquais, vous diriez : « Cela semble tellement stupide que je ne pense pas que ce soit réel. »

Johnson a clairement fait quelque chose de bien. En février, « The Daily Show » l’a promu du statut de rédacteur à celui de correspondant, comblant ainsi un vide créé lorsque les correspondants principaux de l’émission ont commencé à tourner derrière le bureau de l’animateur, selon la productrice exécutive Jennifer Flanz.

« Josh est une étoile montante », dit-elle. « Il a sa propre voix et en tant que scénariste pour l’émission, il sait comment sa voix s’intègre dans le prisme du « Daily Show ». »

La personnalité de Johnson et son incroyable productivité ont impressionné ses aînés. « Josh Johnson est l’avenir », affirme Roy Wood, qui a quitté « The Daily Show » l’année dernière après huit ans. Wood et deux autres correspondants de longue date, Michael Kosta et Ronny Chieng, qui partagent désormais les tâches de co-présentation, estiment que Johnson mérite son succès. « Il est drôle sans effort et c’est un plaisir de le côtoyer », déclare Kosta.

« Il apporte de l’amitié et de la bonne humeur au spectacle, en plus il a une voix comique très drôle et il donne l’impression que c’est facile », ajoute Chieng.

Johnson est calme et effacé par nature, avec le même charme discret et la même attention qu’il apporte à ses stand-up. Il est heureux de ruminer sur la vie ou de parler de politique, mais il est tout aussi à l’aise pour discuter de son penchant à continuer de jouer aux mêmes jeux vidéo qu’il aimait quand il était enfant (oui, il joue toujours au football Madden 93 de Sega), des sports bizarres qu’il regarde plutôt que les sports grand public (« Je ne suis pas un grand fan de football, mais je regarde les fléchettes – quelqu’un est le meilleur au monde pour lancer une aiguille dans le mur exactement là où il veut la frapper et je ne peux pas m’empêcher d’être impressionné ») ou de la façon dont son Shiba Inu préfère sa petite amie à lui. « Quand je déverrouille la porte, il court devant moi pour lui sauter dessus et ce n’est qu’une fois qu’ils sont entrés qu’il s’approche de moi », dit-il. « Si je suis seul, il regarde derrière moi et seulement alors saute sur moi comme si je ne pouvais pas l’attraper. »

Chieng affirme que la voix calme et discrète de Johnson convient bien aux commentaires politiques sociaux et comiques, en particulier en contraste avec les interprètes plus survoltés. Johnson est d’accord.

« Parfois, je m’emporte, mais je parle généralement de tarte au poulet ou autre chose », explique Johnson. « Mais j’essaie d’aborder ces sujets comme si je parlais avec des amis. Et je pense que la satire et le commentaire fonctionnent mieux lorsqu’ils sont à l’opposé des événements et de l’époque. »

Chieng et Kosta affirment que Johnson est en avance sur les tendances en matière de comédie en matière de contenu.

« C’est le nouvel algorithme qui permet aux comics américains de réussir, mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde », explique Chieng. « Le style de Josh est très conversationnel et The Daily Show l’a aidé à développer sa capacité à faire des blagues d’actualité et à ne pas être trop précieux avec son contenu. »

Kosta, qui organise une soirée New Joke dans un comedy club de New York pour permettre aux humoristes de peaufiner leur matériel, est du même avis. « Il n’y a jamais assez de contenu, donc je pense que nous verrons de plus en plus d’humoristes suivre ce que fait Josh et être moins exigeants à propos de leur matériel, mais ils ne seront peut-être pas aussi bons que Josh », déclare Kosta. « Je ne pense pas que le public comprenne à quel point il est difficile d’être aussi prolifique. Je sais que j’aurais peur si j’essayais. »

Johnson affirme que le perfectionnisme est impossible dans n’importe quelle forme d’art. Il peut écrire une blague qui semble techniquement parfaite, mais c’est au public de décider. « J’ai commencé à accepter les choses que je ne peux pas contrôler et j’ai arrêté d’être si dur avec moi-même. »

Le public décide qu’il lui plaît. Sa visibilité grâce au flux constant de vidéos sur YouTube et à son nouveau rôle à la télévision a augmenté sa base de fans. « La perception que l’on a de moi a définitivement changé », dit-il, ce qui est le plus proche de l’immodestie. Mais cela ne dure pas. « C’est en partie parce que cette émission est une institution et qu’avec Jon [Stewart] de retour et une année électorale, il y a une énergie différente.

Plus il publie de contenu, plus il attire un public qui vient spécialement pour le voir, contrairement à l’époque où il n’était qu’un simple créneau de 10 minutes dans la programmation d’un concert. « Je me découvre et je découvre mon public en même temps », dit-il, mais il ne se laisse pas aller à l’idée de savoir que le public est enclin à l’apprécier. « Vous êtes toujours nouveau pour quelqu’un là-bas et vous voulez faire de votre mieux à chaque fois. »

Il est devenu suffisamment populaire pour jouer dans des cinémas l’année prochaine, mais il considère toute pression comme « un énorme privilège ».

« C’est mieux que lorsqu’il n’y a aucune pression parce que vous n’avez pratiquement pas vendu de billets et qu’ils doivent déplacer tout le monde vers l’avant », dit-il. « Je suis reconnaissant parce qu’il y a eu des années entières où personne ne s’est vraiment soucié de ce que je faisais. »

Johnson, qui adore faire des rencontres après ses spectacles, dit que sa plus grande inquiétude est de perdre le lien et le sentiment d’appartenance avec le public qu’il a construit, mais il cherche des moyens d’y parvenir avec les plus gros spectacles. Il s’inquiète également de maintenir des spectacles abordables et d’aider les fans à éviter les arnaqueurs et les revendeurs. « Je ressens cette responsabilité », dit-il, expliquant qu’il a créé une liste de diffusion pour son site Web afin que les gens puissent s’informer sur les spectacles supplémentaires et puissent accéder aux billets au prix qu’il leur a fixé. « Je suis encore en train d’apprendre le côté commercial. »

Écrire et jouer, écrire et jouer, écrire et jouer à ce rythme ne peut pas durer éternellement. « Ce n’est pas tenable dans le temps parce que je n’ai pas le temps de penser à autre chose ou de faire autre chose », dit Johnson. « Mais j’aime tellement ça que je n’ai pas l’impression de travailler tout le temps. Et je profite vraiment du moment. Je suis donc reconnaissante d’avoir écouté cette petite voix dans ma tête. »