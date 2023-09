Après 21 ans, le chef de Joliet coordonne toujours un événement de dégustation pour aider les personnes handicapées – Shaw Local

JOLIET – Ça lui fait du bien.

C’est clairement et simplement la raison pour laquelle Fred Ferrara coordonne toujours la dégustation et la vente aux enchères des grands chefs, qui se tiendront le 28 février de cette année. Il a débuté il y a 21 ans au Center for Disability Services, anciennement connu sous le nom d’UCP of Illinois Prairieland.

Le chef du Joliet Junior College ne se soucie pas des heures qu’il faut pour encourager d’autres chefs à participer – l’événement compte jusqu’à présent environ 10 stations – ou pour superviser lui-même deux stations : le JJC Epicurean Club et les étudiants du programme Vocational Skills Food Service Partnership de JJC.

Et cela en plus de participer littéralement aux enchères, en tant que « chef du dîner à la maison » qui rejoint les autres articles dans la guerre des enchères.

« Je viens avec certains de mes étudiants et nous faisons un dîner assis ou un dîner avec des hors-d’œuvre et de la bière », a déclaré Ferrara.

Au lieu de cela, Ferrara souligne les réussites : les anciens clients du centre qui assistent à l’événement en tant que bénévoles et les diplômés du programme d’arts culinaires du JJC qui travaillent sur des postes parce que cela leur fait du bien.

Même si Ferrara aime enseigner, il a déclaré que la dégustation et la vente aux enchères des grands chefs sont « la partie amusante de mon travail ».

Mais cette année, Jennifer Gabrenya, présidente et directrice générale du Centre for Disability Services, espère que la dégustation permettra de récolter beaucoup d’argent, car les recettes de la collecte de fonds ont diminué au cours des dernières années.

En 2010, ce montant s’élevait à 100 000 dollars, selon Gabrenya, mais il a diminué, l’événement de 2015 n’ayant rapporté que 53 000 dollars. Selon Gabrenya, un bon chiffre pour 2016 est de 80 000 dollars.

Gabrenya a déclaré que le Center for Disability Services est financé par le financement de l’exonération de Medicaid et que ce financement n’a pas augmenté depuis 10 ans, l’organisation s’appuie donc sur des collectes de fonds. La dégustation et la vente aux enchères des grands chefs sont les plus importantes, a-t-elle ajouté.

En plus du thème « Viva Las Vegas » pour rehausser l’atmosphère de fête, les invités pourront goûter à des plats phénoménaux qu’ils ne trouveront pas ailleurs.

« Ils sont créés juste pour notre événement », a déclaré Gabrenya. « Vous ne les trouverez pas dans un restaurant. »

Ferrara a déclaré que lorsqu’il enseignait en Floride avant de rejoindre JJC, une section de l’American Culinary Federation avait organisé un événement similaire en tant que collecte de fonds pour United Cerebral Palsy, auquel Ferrara a participé.

Lorsqu’il est arrivé à Joliet, Ferrara a déclaré avoir contacté l’UCP et lui avoir proposé de coordonner un événement similaire, afin de rassembler les chefs, qu’ils appartiennent ou non à l’American Culinary Federation.

Ferrara a déclaré que le premier événement avait attiré environ 12 stations et 160 personnes. Les dégustations ont continué à prendre de l’ampleur – jusqu’à 500 invités certaines années, a déclaré Ferrara.

« Les gens aiment participer à des activités qui soutiennent de bonnes causes », a déclaré Ferrara. « Et je pense que le pâturage constitue davantage une atmosphère sociale, où ils peuvent se mêler et parler avec les gens tout en se déplaçant à travers les lignes. »

La famille Ferrara a également défendu cette cause au fil des années. Son épouse, Stephanie, conçoit un écusson d’événement spécial que les chefs participants portent sur leurs vestes. Stephanie, avec leurs filles adultes, Spring Ferrara de Joliet et Summer Kornfind (maintenant avec son mari, Kenneth) de Chicago, travaillent sur les tables, nettoient et font tout ce qui doit être fait, a déclaré Ferrara.

« Ils viennent m’aider depuis qu’ils sont à l’école primaire », a déclaré Ferrara à propos de ses filles.

––––––––––––––––––––––––––––

AU MENU

Jusqu’à présent, les personnes suivantes participent à la 21e soirée de dégustation et vente aux enchères annuelle des grands chefs :

• Big Fish Grille & Morris Chop Shop – Gnocchis de patates douces et poulpe kung pao ; Banh mi de côtes collantes asiatiques

• Bolingbrook Golf Club and Bar & Grill – Jarrets de porc de Bo Jackson avec sauce The Nest (jarrets de porc nappés de sauce et servis avec salade de chou et vinaigrette au fromage bleu)

• Cheesecakes by James : assortiment de bouchées de cheesecake

• Cooper’s Hawk Winery & Restaurants : échantillons d’une once de six vins différents

• Buffet de saveurs : côtes de porc barbecue fumées maison avec sauce barbecue maison, macaronis au fromage bacon et jalapeno, shooters de soie français

• Restaurant et pizzeria Giovan’s : cannoli, martini et jazz martini

• Joliet Junior College Epicurean Club – aloo tilda de Gordon Ramsay (gâteau aux épinards et pommes de terre grillés avec raita de concombre)

• Kozol Bros. Inc. – Dégustation de bières et de boissons

• Stone City Saloon – sliders de porc effiloché Habanera

• Le domaine Jacob Henry Mansion – Jambalaya

• Programme de partenariat VSFS au Joliet Junior College – Mesa Grill de Bobby Flay (tortillas empilées de farine ou de maïs remplies de champignons sauvages, de piment ancho, d’épices, de cotija et de fromage jack chili rouge).

––––––––––––––––––––––

SI VOUS ALLEZ

QUOI : 21e soirée annuelle de dégustation et vente aux enchères des grands chefs

QUAND : 16 h 30 à 19 h 30 le 28 février

OÙ : Club de golf Bolingbrook, 2001 Rodeo Drive, Bolingbrook

BILLETS : 95 $, disponibles au www.cdsil.org

INFORMATIONS : 815-744-3500

ETC : Pam Heavens du Will-Grundy Center for Independent Living est la récipiendaire 2016 du prix Chef Fred Ferrara pour son service exceptionnel, son plaidoyer et son bénévolat dans la communauté au profit des personnes handicapées.