Après 2 ans d’école pandémique, j’ai pris une année sabbatique pour mon bien-être mental

Cet article à la première personne est l’expérience de Malcolm Parker qui est étudiant à l’Université d’Ottawa et vit à North Cobalt, en Ontario. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Être lycéen n’est pas facile. Il y a la pression pour s’intégrer et se faire des amis, maintenir une présence sur les réseaux sociaux et l’accent toujours présent sur les notes. D’une manière ou d’une autre, vous devez trouver quoi faire dans la vie après le lycée – peu importe que vous ne sachiez toujours pas qui vous êtes !

Je jonglais avec tout ça. J’ai toujours été un bon élève et mes professeurs me complimentaient dans chaque bulletin scolaire. Mais je luttais aussi contre l’anxiété sociale en 10e année. J’ai donc vu un conseiller et on m’a prescrit des médicaments. Cela a fait des merveilles pour moi, et j’ai finalement cessé de le voir.

Je me suis bien débrouillé pendant quelques mois. À ce moment-là, j’étais en 11e année et je travaillais la plupart des week-ends et des nuits après l’école. C’était près de 20 heures par semaine alors que j’équilibrais également une charge de cours complète pour économiser pour un voyage scolaire en Italie et en France. Le voyage a coûté 3 000 $ et ma famille ne pouvait pas se le permettre, alors c’était à moi de le payer moi-même. Je ne l’ai pas remarqué sur le moment, mais je m’épuisais rapidement. Mes notes ont chuté et mes bulletins sont de nouveau passés des éloges à l’inquiétude. C’était l’un de mes points les plus bas mentalement.

Quand Noël est arrivé, j’ai commencé à me sentir mieux. Mes bulletins et mes notes ont rebondi au second semestre. J’avais réussi à économiser pour mon voyage unique pendant les vacances de mars et j’avais tellement de choses à espérer.

Nous savons tous ce qui s’est passé au début de 2020. Mon voyage, pour lequel j’avais travaillé si dur pour économiser de l’argent, a été retardé. Finalement, il a été annulé.

Ça m’a écrasé. Tous les sacrifices que j’avais faits, les heures que j’ai travaillées, n’ont servi à rien en un clin d’œil.

Les écoles ont finalement mis en œuvre l’apprentissage en ligne pendant la pandémie. L’isolement social était douloureux. J’ai essayé très fort de suivre mon travail scolaire, mais j’en étais épuisé. Et cela ne semblait pas avoir d’importance de toute façon. L’école donnait aux élèves une grande latitude parce qu’ils reconnaissaient que l’école en cas de pandémie était difficile. Nos notes seraient pour la plupart inchangées, que nous remettions ou non des devoirs, alors pourquoi s’en soucier ?

Malcolm Parker, en haut à gauche, et ses amis lors d’une soirée pyjama en 2021. (Soumis par Malcolm Parker)

Après une courte pause estivale loin du chaos, je suis retourné à l’école avec un nouvel horaire bizarre pour ma dernière année.

Nous avions une classe à la fois, tous les jours toute la journée, pendant un mois d’affilée pour éviter de nous mêler aux différentes classes d’élèves. Ce fut un désastre pour moi et beaucoup de mes amis et camarades de classe. Vous ne pouvez faire des maths que tous les jours pendant si longtemps avant que votre esprit ne se rebelle !

Les choses traînaient en longueur et ma résolution échouait lentement. En décembre 2020, j’ai reconnu que j’étais à nouveau au bord de l’effondrement et j’étais déterminé à l’éviter. Cette fois, je suis retourné voir mon ancien conseiller. Avec son aide, j’ai gardé la tête hors de l’eau, mais à peine. Mais soudain, il a démissionné de son poste.

J’ai essayé de trouver un autre conseiller mais j’ai échoué. Il y a un pénurie de professionnels de la santé mentale dans le nord de l’Ontario , et j’étais seul. Je me suis en quelque sorte maintenu et je me suis senti chanceux d’avoir de bons amis et une merveilleuse petite amie qui m’ont soutenu. Ils m’ont aidé à me sentir sain d’esprit.

Les vaccins sont devenus disponibles pour mon groupe d’âge en mai 2021 , et il semblait y avoir un peu d’espoir. C’était comme si le monde s’améliorait et traversait la pandémie. Pourtant, il était difficile de ne pas ressentir ce sentiment de perte lorsque le bal et la remise des diplômes ont été annulés.

Malcolm Parker a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2021. (Soumis par Malcolm Parker)

J’ai décidé de prendre une année sabbatique pour économiser pour l’université et récupérer davantage. J’ai pris le temps de lire, de passer du temps avec mes proches et de travailler durant cette dernière année. Je me sens parfois envieux de mes amis qui sont passés à autre chose et qui n’ont pas fait de pause comme moi. Il est difficile de voir les gens passer à de nouvelles choses alors que vous restez en arrière. Mais ensuite, je les entends se plaindre des cours en ligne et de l’isolement social et je me sens réaffirmé dans mon choix. Cet automne, je suis étudiante à l’Université d’Ottawa et je me sens prête à affronter le monde.

J’ai souvent l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de reconnaissance pour ce que les étudiants ont vécu. Il ne s’agit pas seulement d’un bal annulé ou d’un voyage scolaire pour moi. Il s’agissait de ce que nous, en tant que génération, avons perdu et que nous ne récupérerons jamais.

Beaucoup d’étudiants comme moi sont épuisés par tout cela. Ceux qui ont pris du retard ont besoin d’aide pour rattraper leur retard. J’ai pu prendre une année sabbatique, mais ce n’est pas une option pour tout le monde. Tout ce que je veux, c’est un monde stable dans lequel grandir, même si cela semble de plus en plus improbable.

Pourtant, je continue. Car que pouvons-nous faire d’autre, nous les étudiants ?

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :

Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 (téléphone), clavardage en direct sur le site Web .

Parlons suicide Canada : 1-833-456-4566 (téléphone) | 45645 (texte entre 16 h et minuit HE).

