Des blessures ont troublé Yuki Bhambri tout au long de sa carrière de tennis et maintenant, une blessure combinée avec le coronavirus le verrouillage l’a poussé à l’écart pendant plus de deux ans. Bhambri a été mis à l’écart en octobre 2018 en raison d’une blessure au genou et la route pour revenir a été plus difficile que prévu. Il lui a d’abord fallu plus d’un an pour se remettre de la blessure, puis quand il était prêt à revenir en action, le coronavirus a frappé.

Bhambri avait prévu de revenir à l’action avec l’Open de France 2020, mais avec le monde qui s’arrête et un Roland-Garros retardé, il n’a pas eu assez de pratique pour pouvoir faire son retour.

Bhambri a commencé à pratiquer en juillet de cette année lorsque le court de tennis a rouvert à New Delhi. « C’était difficile. Tous les deux jours, c’était une autre partie du corps douloureuse au départ », a déclaré Bhambri. Hindustan Times.

Maintenant, après avoir pratiqué pendant six mois, Bhambri envisage un retour à l’Open d’Australie, où il peut utiliser son classement protégé pour gagner une place dans le tableau principal. Bhambri était n ° 100 mondial lors de son dernier tournoi en 2018 à Anvers.

« Fin janvier ou début février serait un objectif réaliste de revenir. L’Open d’Australie serait une chance », a déclaré Bhambri. «Je me rapproche enfin de 100% où je peux m’entraîner à un niveau supérieur et jouer à un bon niveau. Il s’agit de le faire de manière cohérente, sachant que si je peux le faire jour après jour, je suis prêt à le faire. jouer des matchs et des tournois. Je m’attendais à être meilleur plus tôt, mais la progression a été lente. «

Bien que Bhambri ait eu le luxe de ne pas manquer trop de tournois tout en étant capable de travailler sur son jeu et sa forme physique, ce qui l’a rendu difficile, c’est sa cure de désintoxication à New Delhi pendant que son médecin était en Espagne. Le problème de la déchirure du tendon de Bhambri était complexe et il a finalement trouvé un soulagement entre les mains du Dr Angel Ruiz-Cotorro, qui a également traité les genoux perturbés de Rafael Nadal. La chirurgie n’était pas une option pour Bhambri et comme il le décrit, le Dr Ruiz-Cotorro lui a donné un traitement mineur à la fin de l’année dernière. Repos, la majeure partie de sa rééducation a dû se faire virtuellement avec coronavirus ravages dans le monde entier.

«C’était plus difficile de pouvoir montrer mes progrès, où j’en suis et si ce que je faisais était correct ou non. Quand vous êtes absent depuis si longtemps et que vous différents types de traitement, il est important que vous obteniez des conseils, même sur les petites choses. Faire cela sur Zoom et Skype n’est pas la même chose que d’être physiquement là », a décrit Bhambri.

Pendant le verrouillage, Bhambri a doublé ses heures de séance de fitness et depuis juillet, il a pratiqué avec le pro senior Divij Sharan et maintenant, il se sent prêt à revenir. Ce serait bien de jouer pendant quelques années et de vraiment faire de grands progrès dont je sais que je suis capable. C’est l’espoir et c’est le rêve et c’est ce qui me permet de continuer même après avoir été retenu à plusieurs reprises. «