Après ‘1899’, plus de gens ont besoin de regarder la meilleure émission sur Netflix

Avez-vous binge 1899? Si c’est le cas, nous vous suggérons d’entrer dans les archives et de découvrir leur premier chef-d’œuvre, Dark. Pour mon argent, c’est la meilleure émission sur Netflix.

Un spectacle hallucinant qui combine habilement le drame familial interne avec le voyage dans le temps, Dark est la chose la plus rare : un spectacle sans une seule baisse de qualité. Les trois saisons règnent de toutes les manières imaginables.

Dark, à la base, est une série mystère. Un peu comme Choses étranges – l’émission à laquelle elle est le plus souvent comparée – La première saison de Dark se concentre presque exclusivement sur la recherche d’un enfant disparu. Mais dans ce spectacle, l’enfant ne s’est pas échappé dans un univers parallèle, mais dans un autre temps 30 ans dans le passé. Avant longtemps, Dark est une émission qui fonctionne sur plusieurs fuseaux horaires et dimensions.

Dark a tout. Il fait des rebondissements complexes et imbriqués à un niveau qui rend Westworld ressembler à un spectacle semblant intelligent pour les enfants. Il gagne ces rebondissements en aussi étant une étude délicatement écrite des interrelations familiales brisées et de la claustrophobie des petites villes.

C’est un spectacle qui jongle facilement avec les risques liés aux récits de voyage dans le temps. L’intrigue de Dark est complexe au point que je fais un sport en attendant qu’elle s’effondre complètement. J’ai passé trois saisons entières à attendre que Dark laisse tomber la balle et s’effondre sous son propre poids, mais ce n’est pas le cas.

Cette émission de télévision est un miracle.

Probablement la pire chose que vous puissiez dire à propos de Dark, c’est que c’est prétentieux. Contrairement à d’autres émissions de voyage dans le temps comme, disons, Outlander – qui se délecte du camp et vous supplie en quelque sorte de regarder ironiquement – ​​Dark se prend complètement au sérieux. C’est presque implacable.

Dark vous demande de vous soucier sincèrement de ce qui se passe à l’écran. Il imprègne son intrigue de multiples références explicites à Ariane et à la Bible. Dans la plupart des films de science-fiction, cela suffirait à faire en sorte que mes yeux se détachent de leur orbite et reculent complètement dans mon cerveau, mais Dark gagne ses illusions de grandeur en étant en fait assez bon pour les soutenir.

Vous voulez poivrer votre intrigue étanche, animée par des performances éblouissantes et une écriture stellaire avec des allusions à la mythologie grecque et à la littérature classique ? Qui suis-je pour dire non ? Allez pour votre vie.

Peut-être que la meilleure partie de Dark est que, contrairement à d’autres soi-disant “émissions de prestige”, il n’y a pas de baisse de qualité. Pas de saisons “sauvages” comme Lost. Ou des épisodes désactivables comme Stranger Things. L’obscurité n’est pas se précipiter vers sa conclusion comme Game of Thrones, ou trahir des années de construction de caractère au terrain de service. Non, ça reste calmement et précisément extrêmement bon du début à la fin. Je ne peux pas penser à un autre spectacle comme celui-ci. Du moins pas sur Netflix.

Alors pourquoi diable personne n’en parle ? Pourquoi une émission sur la qualité soutenue de Dark n’est-elle pas à la mode sur Twitter ? Pourquoi les gens ne se mettent-ils pas en colère contre les spoilers ou ne se lancent-ils pas dans des débats mettant fin à une amitié sur Facebook ? Dark vient littéralement de laisser tomber sa saison finale stellaire sur Netflix et on a l’impression que personne – pas même Netflix lui-même – ne l’a même remarqué ?

Est-ce parce que c’est “compliqué” ? Peut-être. Dark peut être difficile à suivre et 100% s’attend à ce que son public se souvienne des détails complexes d’un arbre généalogique tentaculaire qui se déroule sur plusieurs chronologies différentes.

Dark est-il sous-promu par rapport aux autres émissions sur Netflix ? Peut-être. je a fait commencer à regarder Dark après la première saison de Stranger Things. L’émission semble fonctionner dans l’ombre d’émissions plus populaires dans les recommandations.

Est-ce parce que c’est allemand ? En dépit Parasites gagner aux Oscars, je pense que les sous-titres sont toujours un énorme obstacle. Je peux absolument voir un grand réseau américain acheter la licence de Dark et produire une version (probablement inférieure) de cette émission en utilisant des acteurs anglophones.

Quoi qu’il en soit, plus de gens devraient regarder Dark.

je veux dire c’est vrai là. Trois saisons de télévision parfaite, disponibles sur un service de streaming auquel vous êtes probablement déjà abonné. Dark ne vous décevra pas, ou ne se transformera pas en merde comme Game of Thrones. Cela ne se terminera pas inachevé comme Deadwood, ou n’aura aucun sens comme Westworld.

Dark est juste là. A faire parler, à réfléchir. Être obsédé. Faites-vous plaisir et regardez-le.