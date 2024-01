Après 18 ans d’abus de pouvoir, les Palestiniens ne méritent pas l’autonomie

Soyons réalistes. En 2005, Israël a accordé aux Palestiniens des droits fonciers uniques et souverains pour construire l’État palestinien. En 1948, les Nations Unies et l’ensemble de la communauté internationale ont accordé aux Juifs des droits fonciers uniques et souverains pour construire l’État juif.

Certes, tant les Palestiniens que les Juifs se sentaient lésés par le peu de terres qui leur étaient accordées. Mais qu’ont-ils fait en réponse ? Examinons les 18 premières années de chaque entreprise.

Au cours des 18 premières années d’existence d’Israël, de 1948 à 1966, Israël a réinstallé les 700 000 réfugiés juifs expulsés des terres arabes et leur a construit des foyers permanents dans tout le pays. Malgré la violence continue et les attaques de ses voisins, Israël a fondé la seule nation démocratique au Moyen-Orient.

Israël a construit une force de défense de pointe qui a protégé le petit État de nombreuses incursions et attaques contre des civils, mais n’a pas cherché à s’engager militairement sans provocation avec les nations arabes. Cependant, Israël a été contraint de se défendre encore et encore contre l’agression arabe. Malgré ces provocations et ses capacités, Israël n’a jamais lancé de roquettes sans discernement sur le territoire civil environnant.

Regardons les 18 premières années de « l’État palestinien ». Après avoir pris le contrôle total de Gaza, les Palestiniens ont immédiatement démantelé les précieuses serres qui constituaient la base d’une entreprise agricole rentable qui a généré 150 millions de dollars de revenus en devises fortes en 2004 grâce aux exportations de légumes et de fleurs biologiques vers l’Europe.

Les adversaires du plan de désengagement de Gaza affrontent la police des frontières à la synagogue de l’implantation de Kfar Darom en août 2005. (crédit : REUTERS)

Au lieu de l’autosuffisance des communautés juives du Gush Katif, Gaza est devenue un éternel mendiant. Malgré l’absence de toute obligation, Israël a fourni à Gaza de l’électricité et de l’eau, geste humanitaire rendu nécessaire par le mépris total des dirigeants de Gaza envers leur propre population civile.

Les dirigeants de Gaza – d’abord l’Autorité palestinienne, puis le Hamas, le Jihad islamique palestinien et d’autres groupes terroristes de l’Etat islamique – n’ont jamais construit de maisons pour les réfugiés palestiniens. Ils n’ont jamais construit une société civile basée sur la démocratie et l’État de droit, mais plutôt sur la règle du « un et un fait » des élections dans les sociétés totalitaires.

Au lieu de construire un État, ils ont construit la haine. Ils ont intégré la haine dans leur programme scolaire, endoctrinant les enfants dans un credo antisémite qui glorifiait la mort. Ils ont construit des tunnels d’attaque et des roquettes pour terroriser les communautés pacifiques d’Israël voisin.

Quel que soit votre point de vue sur les mérites relatifs des revendications territoriales des Juifs et des Palestiniens, quel groupe choisiriez-vous pour agir en tant que superviseur de vos propres biens ? Quel groupe a profité d’une concession de terrain décevante et en a fait un leader mondial enviable en matière d’innovation ? Voulez-vous vraiment récompenser le meurtre, la terreur et le vol associés à tous les voyous palestiniens (Hamas, Hezbollah, Fatah) qui, à maintes reprises, n’ont pas réussi à construire une société civile capable de vivre en paix ?

À moins que nous ne corrigions l’injustice commise en 2005. L’abus de pouvoir devrait disqualifier les Palestiniens du pouvoir à Gaza. Au lieu de cela, Israël s’est montré capable et disposé à diriger Gaza de manière prudente et judicieuse.

Il existe un mouvement populaire d’Israéliens de toutes les couches de la société : kibboutzim laïcs, haredim, descendants des habitants de Gush Katif, etc. Ils sont prêts et désireux de retourner à Gaza et de la reconstruire en une société civile. Ils feront de Gaza le « Singapour du Moyen-Orient » que les groupes terroristes du Jihad islamique cherchaient à détruire.

Notez que cela ne prive pas les Palestiniens individuels de leurs droits. Plutôt l’inverse. Tant qu’ils ne fomentent pas l’anarchie, le meurtre et la terreur, ils sont libres de vivre dans la générosité d’une Gaza sous contrôle juif. Cela libérera les Palestiniens de la tyrannie du Hamas et des autres groupes terroristes qui ont impitoyablement abusé de leur propre peuple.

L’écrivain est titulaire de la chaire William F. Aldinger en finance du Baruch College de la City University de New York et est fier d’être membre honoraire de la communauté Netzer Chazani ainsi que résident de Jérusalem.