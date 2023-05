Après 16 ans, il y a un nouveau « King of the Hill » à Kelowna

Les mâchoires sont tombées et les moteurs ont rugi alors que le record de Knox Mountain King of the Hill qui tenait depuis 2007 a été brisé.

« Beaucoup de gens n’ont jamais pensé qu’il serait battu », a déclaré Garrett Mealing, organisateur et coureur de la course Knox Mountain Hill Climb 2023.

Le prestigieux record appartient désormais à Aran Cook, qui a piloté son Arco X10 jusqu’à la ligne d’arrivée en 1:36.678, le 21 mai.

John Haftner était l’ancien King of the Hill avec un temps de 1:37.065, établi en 2007.

Cook a d’abord battu le record le premier jour de la compétition, mais a réduit son temps de quelques secondes supplémentaires le deuxième jour de course.

La route qui monte à Knox Mountain est connue pour être notoirement difficile.

« C’est effrayant parce que ce n’est pas une piste », a déclaré Mealing. « La chaussée est vieille, battue et poussiéreuse. Ici, il n’y a pas beaucoup d’adhérence, c’est très décevant à quel point c’est glissant là-haut.

De plus, les coureurs ont été testés avec des gouttes de pluie et une humidité élevée au cours du week-end, ce qui leur a permis de deviner l’adhérence de leur pneu dans les virages serrés du parcours.

Cette année a également établi un record avec six femmes qui ont gravi la montagne.

Pour une liste complète des résultats et des informations supplémentaires, visitez knoxmtnhillclimb.ca.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Salons de l’autoVille de Kelowna