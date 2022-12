Après 150 ans de vie entouré de pierres tombales, le Hardy Tree de Londres tombe

Comme ça arrive7:08Après 150 ans de vie entouré de pierres tombales, le Hardy Tree de Londres tombe

Londres, Royaume-Uni, le guide touristique Jack Chesher a accompagné de nombreuses personnes à travers l’histoire de l’arbre rustique. Nommé d’après l’écrivain de l’époque victorienne Thomas Hardy, le frêne solitaire se trouve à quelques pas de la gare de King’s Cross, dans les jardins de St. Pancras, entouré de pierres tombales.

Il a été célébré comme un symbole de la vie au milieu de la mort pendant plus de 150 ans, mais maintenant le célèbre arbre a rencontré sa propre fin. Le Hardy Tree s’est renversé cette semaine, après avoir été affaibli par une récente tempête.

“Ma réaction immédiate a été de la tristesse, vraiment”, a déclaré Chesher Comme ça arrive hôte invité Helen Mann. “C’est une belle chose à regarder.”

Il a décrit les racines de l’arbre, poussant entre les pierres tombales, comme une image puissante, même s’il savait qu’il était en train de mourir.

L’arbre rustique a été infecté par un champignon en 2014, et depuis lors, l’infection pourrit l’arbre de l’intérieur. Le conseil local de Camden, s’attendant à la mort de l’arbre, a pris des mesures pour gérer ses dernières années.

L’historique Hardy Tree, nommé d’après l’écrivain de l’époque victorienne Thomas Hardy, était un frêne solitaire entouré de pierres tombales soigneusement empilées. Il a servi de symbole de la vie au milieu de la mort pendant plus de 150 ans. (Soumis par Jack Chesher)

“Il y a une balustrade autour de l’arbre”, a déclaré Chesher. “Avant, vous pouviez vous en approcher, mais [now] pendant un petit moment, ils avaient une balustrade tout autour de l’arbre pour que s’il tombait, il ne tomberait pas sur quelqu’un.”

Chesher a noté qu’il était prévu de remplacer la balustrade par une structure plus grande et “un peu plus belle”, mais une série de tempêtes cette année a affaibli l’arbre. Puis, après toutes ces années, l’arbre est finalement tombé plus tôt cette semaine.

“Vers 14h30 le lendemain de Noël, certains habitants l’ont entendu s’écraser au sol”, a-t-il déclaré.

Le guide a visité les jardins de St. Pancras mercredi et a vu une rose sur l’une des pierres tombales près de l’arbre.

“Beaucoup de gens sont allés rendre hommage”, a-t-il déclaré. Il a également entendu une lecture impromptue d’un poème de Thomas Hardy.

L’histoire de l’arbre rustique

Maintenant, tout ce qui reste de l’arbre rustique est son tronc dans une cour derrière la vieille église St. Pancras. La cour de l’église était autrefois utilisée pour les enterrements – et était beaucoup plus grande qu’elle ne l’est maintenant.

C’était jusqu’aux années 1860, lorsque les plans d’une ligne de chemin de fer ont traversé la cour et, pour construire la gare, il a fallu faire quelque chose pour les quelque 10 000 corps enterrés là-bas.

Thomas Hardy était alors apprenti architecte. Chesher a déclaré qu’il avait la tâche “horrible” et “horrible” d’exhumer ces corps et de déplacer leurs pierres tombales.

“Vous auriez pensé que ce serait un artiste ou un écrivain ou quelqu’un avec une imagination débordante qui mettrait en place cette exposition de pierres tombales”, a-t-il déclaré. “Je pense … [it] on dit qu’il l’a beaucoup affecté en fait.”

Le poète, romancier et dramaturge anglais Thomas Hardy (1840-1928) est photographié ici en 1884. Hardy a suivi une formation d’architecte à Dorchester avant de déménager à Londres en 1862, où il était chargé de l’excavation d’une partie du cimetière de St. Ancienne église de Pancras. (Frederick Hollyer/Hulton Archive/Getty Images)

Chesher dit que la pile de pierres tombales parfaitement empilées rassemblées autour du frêne lui rappelle des contrastes, tels que la vie et la mort, l’élévation et le macabre, et le destructeur et le beau. Et Chesher dit que vous pouvez voir ces thèmes dans l’écriture de Thomas Hardy.

“Vivant à travers cette période victorienne, parfois appelée l’âge de la destruction – à cause des chemins de fer, à cause des énormes programmes de déminage qui se déroulaient à Londres à l’époque – il fallait abattre tant de choses au nom du progrès”, a déclaré Checher.

“L’arbre Hardy est vraiment un produit de cette période.”

Jack Chesher est guide touristique, explorateur et blogueur chez Living London History, où il propose des visites à travers Londres, au Royaume-Uni, et des blogs sur son histoire. (Daria Agafonova)

Le cercle de la vie

Conseiller de Camden Adam Harrison publier une déclaration hier sur les plans de l’arbre tombé.

“Nous étions vraiment désolés de voir que le très apprécié Hardy Tree est tombé et nous avons déjà entamé la discussion avec les membres de la communauté locale sur les moyens de commémorer l’arbre et son histoire”, a déclaré le conseiller.

Le conseil envisage de récolter le bois pour créer un objet commémoratif, comme un banc, ou de planter un nouvel arbre. Chesher, d’autre part, a évoqué l’idée de laisser la nature suivre son cours.

“En fait, j’ai parlé au recteur, et il aimerait bien qu’il reste là tel quel… pendant qu’il se décompose… Cela ferait aussi partie de son histoire”, a déclaré le guide touristique.