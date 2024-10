Après 14 ans, l’opéra épique de Rockstar, Red Dead Redemption, sortira sur PC plus tard ce mois-ci

Mieux vaut tard que jamais : Dépoussiérez vos six shooters pour une action occidentale à l’ancienne alors que Red Dead Redemption sera déployé sur PC plus tard ce mois-ci. Les joueurs qui n’ont joué qu’à la suite de Red Dead Redemption 2 de 2019 devraient profiter de la poursuite de l’aventure des cowboys, cette fois en remplissant les bottes de John Marston.

Mardi, Rockstar a annoncé une conversion PC de Red Dead Redemption prévu pour un lancement plus tard ce mois-ci. Cela fait 14 ans que le titre a été publié exclusivement sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2010. La Nintendo Switch et la PlayStation 4 ont été remasterisées l’année dernière. C’est maintenant prêt pour la Master Race.

Maintenant, avant de vous plaindre du fait que cela prend plus de temps que l’âge d’un coon, rappelez-vous simplement que porter un jeu d’il y a deux générations sur le dernier matériel Goldarn est une tâche difficile à résoudre (désolé, je suis passé au rétro 1899). là pendant une seconde). Rockstar a collaboré avec le studio Double Eleven pour garantir que le port dispose de tous les avantages, y compris la 4K native jusqu’à 144 Hz, avec HDR10, Nvidia DLSS 3.7 et AMD FSR 3.0. Le jeu prend également en charge les moniteurs Ultrawide (21:9) et Super Ultrawide (32:9).

Bien sûr, aucun remake de PC ne serait complet sans tous les réglages et paramètres habituels du PC, comme Nvidia Frame Generation, les distances de dessin réglables, les paramètres de qualité des ombres, etc. Bien que le jeu conserve la prise en charge du contrôleur pour ceux qui aiment la sensation d’une manette de jeu, il dispose également d’une prise en charge complète du clavier et de la souris pour cette réactivité vive. Le lancer de rayons était étrangement absent de l’annonce, mais attendez quelques semaines et nous pourrons sans aucun doute dire : « Il y a un mod pour ça ».

D’après son Steam inscriptionles joueurs ont besoin d’un processeur Intel Core i5-4670 ou AMD FX-9590, d’une GeForce GTX 960 ou Radeon R7 360, de 8 Go de RAM et d’un modeste 12 Go de stockage disponible pour répondre aux exigences minimales. Les spécifications recommandées sont un peu plus élevées, nécessitant un Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 3500X et un Nvidia RTX 2070 ou AMD RX 5700 XT ou supérieur. Bien qu’un disque dur suffise, Rockstar recommande un SSD rapide pour de meilleures performances.

Les précommandes devraient ouvrir la semaine prochaine VapeurEpic Games Store et via le Boutique Rockstar. Cependant, l’annonce ne mentionnait pas de prix. Compte tenu des coûts de la version PS4 50 $le port PC vous en demandera probablement autant. Il sera lancé le 29 octobre, juste à temps pour que les joueurs puissent profiter du DLC autonome effrayant, Undead Nightmare, pendant les vacances d’Halloween.

La valeur combinée des deux jeux et les visuels modernes devraient en faire un achat intéressant, surtout pour ceux qui n’y ont jamais joué. Les joueurs ayant terminé Red Dead 2 devraient apprécier les quelques « spoilers », car ils s’intègrent parfaitement dans le récit du jeu original.