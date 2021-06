Après 12 courses angoissantes en séries éliminatoires, est-ce enfin l’année où Chris Paul gagne tout avec les Phoenix Suns? | Nouvelles de la NBA

Cela semble être un souvenir lointain maintenant, mais lorsque Chris Paul a quitté le sol lors de la victoire du match 1 des Phoenix Suns contre les Lakers de Los Angeles en serrant son épaule droite, le cœur collectif de tout le monde dans l’arène, et de la plupart des spectateurs à domicile, a coulé.

Nous avons déjà été ici avec Paul.

Lors de la finale de la Conférence Ouest 2017-18, et avec les Houston Rockets 3-2 dans la série contre les Kevin Durant Warriors, Paul s’est blessé aux ischio-jambiers. Houston a perdu les matchs 6 et 7 et c’est tout. C’est la seule fois dans son illustre carrière à ce jour que Paul s’est même rapproché d’aussi près.

Une chose similaire s’est produite en 2014-15, après avoir frappé un flotteur ridicule, entravant et déséquilibré sur Tim Duncan et Danny Green pour remporter le match 7 au premier tour contre les Spurs de San Antonio. Il a raté les deux premiers matchs des demi-finales contre les Rockets (qu’il rejoindra plus tard via le commerce) avec la blessure même qui a causé son dernier souffle héroïque, ne s’est jamais vraiment regardé et les Clippers ont été renvoyés en sept.

La saison suivante, Paul s’est cassé la main dans le match 4 du premier tour contre les Trail Blazers de Portland, qui ont par conséquent progressé en six.

Il semble que chaque fois que le ‘Point God’ a une équipe autour de lui capable de remporter un championnat, les blessures frappent. En 12 matches d’après-saison, il n’a jamais atteint la finale NBA. Jusqu’à cette année, cette avance de 3-2 en finale contre sans doute la plus grande équipe de basket-ball jamais constituée semblait être la plus proche qu’il aurait jamais pu atteindre sur un ring.

Même si Phoenix a terminé deuxième meilleure équipe de la ligue cette saison, affichant une fiche de 51-21, ils se sont vu confier la tâche peu enviable de renverser le champion en titre des Los Angeles Lakers au premier tour. L’histoire semblait se répéter. Ils ont remporté le match 1 derrière 34 points de la domination de Devin Booker et Deandre Ayton sur les planches, mais cela s’est fait au détriment de la santé de Paul.

















L’entraîneur-chef de Phoenix, Monty Williams, n’est pas sûr de l’étendue de la blessure de Chris Paul après leur victoire au match 1 contre les Lakers de Los Angeles



Les Lakers ont rapidement égalisé la série dans le match 2, Paul n’ayant marqué que six points avec cinq passes décisives, avant de prendre une avance de 2-1 dans le match 3, le meneur de Phoenix ressentant à nouveau les effets de son épaule et semblant incapable de conduire, de tirer et finir correctement.

Le joueur qui ne perd jamais, jamais sa poignée commençait même à gâcher le dribble. Les choses n’allaient pas bien.

















Chris Paul des Phoenix Suns combine 18 points avec neuf passes décisives, égalisant la série avec les LA Lakers 2-2



Paul avait l’air mieux avec 18 points et neuf passes décisives dans le match 3 pour égaliser la série et depuis, les Suns n’ont pas regardé en arrière (même s’il y avait de nouvelles craintes d’épaule dans le match 5), remportant cinq victoires consécutives en séries éliminatoires avec une marge moyenne de 21 points.

















Chris Paul marque 21 points et 11 passes décisives pour les Phoenix Suns dans leur victoire sur les Denver Nuggets lors du match 1 de leur série éliminatoire



Aujourd’hui, contre les Denver Nuggets, il a l’air à son meilleur. Et le meilleur de Paul est un meneur parmi les cinq premiers à avoir jamais joué au jeu, au cas où vous auriez besoin de le rappeler.

Au cours des deux premiers matchs, que Phoenix a remportés par 17 et 25 points respectivement de manière totalement dominante, Paul a récolté 26 passes décisives pour un seul chiffre d’affaires.

À titre de comparaison, le MVP Nikola Jokic compte neuf passes décisives sur six revirements. Ouais.

















Chis Paul a marqué 17 points avec 15 passes décisives et aucun revirement pour mener les Suns à une victoire dans le match 2



Bien sûr, cela aide Booker, Mikal Bridges et Jae Crowder à abattre des plans à un clip décent, et donc à s’étirer le sol l’un pour l’autre, mais c’est le jeu méthodique de Paul qui crée tous ces regards grands ouverts.

Ce n’est pas un hasard s’il est le seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir disputé trois matchs d’au moins 15 passes décisives sur zéro chiffre d’affaires, le faisant également à trois époques différentes avec les Hornets de la Nouvelle-Orléans en 2008, les Clippers en 2014 et maintenant les Suns.

Juste pour vraiment marteler le point, Magic Johnson a eu deux de ces jeux. Personne d’autre dans l’histoire de la NBA n’en a eu plus d’un.

À l’exception de LeBron James, il n’y a toujours personne de mieux pour contrôler le rythme, le flux et le rythme d’un match de basket-ball, en particulier au quatrième trimestre.

Lorsque les choses ont commencé à sembler chaotiques dans le match 7 alors que les Lakers se sont rapprochés de 10, Paul a frappé deux seaux de milieu de gamme et a lancé une passe glorieuse à Bridges alors que la défense s’effondrait sur lui, menant à un trois faciles. Soudain, l’avance est revenue à 17 à nouveau.

Contre les Nuggets dans le match 1, il a lancé une passe décisive pour Dario Saric, puis a réussi à frapper quatre coups d’affilée, culminant en un recul à trois points qui a fait l’écart de 16 et a efficacement mis le jeu au lit, l’a embrassé sur la joue et dit « bonne nuit, fais de beaux rêves ».

Le match 2 était la même histoire, avec deux trois sans effort dos à dos sur les défenseurs ainsi qu’un parfait 6 contre 6 depuis le sol au cours de la dernière période.

C’est le truc avec Paul : il peut prendre le relais quand il en a besoin. La création désintéressée de coups pour les autres cède souvent la place pendant une minute dans l’embrayage lorsqu’il s’empare du ballon, amène le calme de tout le monde et obtient un panier ou deux faciles. Habituellement, au moment exact où il sent que l’autre équipe est sur le point de s’enfuir.

En bref, il n’y a personne sur cette terre que vous préférez avoir des jeux de clôture. Étant donné qu’il a maintenant l’air en bonne santé, qu’il a une équipe et un entraîneur fantastiques à ses côtés et qu’il vient de terminer l’une des meilleures saisons de sa carrière (à 36 ans pas moins), c’est peut-être ça. Son meilleur coup, son dernier coup, peu importe comment vous l’appelez.

Il est souvent opposé à de grands joueurs lorsqu’ils ne terminent pas leur carrière avec une bague. Charles Barkley, John Stockton, Karl Malone et Patrick Ewing le savent trop bien. Bien que cela ne devrait jamais vraiment être le cas car les circonstances jouent un rôle bien plus important que le talent individuel, Paul donnera tout pour s’assurer qu’il ne soit pas ajouté à cette liste. Il n’obtiendra pas de meilleures circonstances que celles-ci pour effacer tout astérisque potentiel.

Donnez-lui le ballon et écartez-vous. Voyons ce que le dieu du point peut évoquer cette fois sur le sol avec tout finalement tombant en sa faveur et en place.