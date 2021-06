Après 12 ans, Raj Kundra BRISE enfin LE SILENCE sur les accusations de l’ex-femme Kavita contre Shilpa Shetty

Après qu’une vieille vidéo de la première épouse de l’homme d’affaires Raj Kundra, Kavita, ait fait surface sur Internet, dans laquelle on la voit accuser l’actrice et passionnée de fitness d’avoir ruiné son mariage et d’être la raison pour laquelle elle et la relation de Raj s’effondrent, l’homme d’affaires a finalement rompu son silence sur la question.

Dans une interview exclusive à Pinkvilla, Raj Kundra, tout en s’ouvrant sur son divorce avec sa première épouse Kavita et en s’adressant à la vidéo de son ex-femme blâmant Shilpa Shetty pour avoir rompu leur mariage, a déclaré : « C’est triste quelques jours après l’anniversaire de ma femme Les nouvelles de 11 ans redeviennent virales, évoquant une histoire à moitié cuite et essayant sans cesse de nous calomnier. Il y a évidemment un programme. J’ai gardé le silence pendant 12 ans, mais ça suffit maintenant. «

Réagissant à l’ancienne vidéo devenue virale après des années, Raj a déclaré: « J’étais très en colère. Elle (Shilpa Shetty) a de nouveau dit ignorer ne vous inquiétez pas, mais j’ai décidé que ça suffit… Je fais ça parce que je pense que la vérité il faut enfin qu’on le dise. »

Tout en alléguant que son ex-femme Kavita a été payée par les médias pour « vendre une histoire soi-disant scandaleuse », Raj Kundra a déclaré : « Elle a été payée des milliers de livres pour faire cette interview par News of the World. Elle a vendu son âme pendant notre divorce ; elle a dû présenter ses relevés bancaires et il a été clairement mentionné qu’elle avait été payée par le journal pour vendre une histoire soi-disant scandaleuse » et a ajouté : « Elle blâme une célébrité pour son mariage brisé alors qu’elle était elle-même la raison pour laquelle le le mariage s’est rompu. »

Expliquant pourquoi son mariage avec Kavita s’est rompu, Raj a dit à Pinkvilla qu’elle faisait toujours ressortir le pire en lui. Il a allégué qu’elle avait une liaison avec le mari de sa sœur lorsqu’ils vivaient à Londres. « Elle est devenue très proche de mon ex-beau-frère, passant de plus en plus de temps avec lui, surtout lorsque j’étais en voyage d’affaires. Beaucoup de ma famille et même mon chauffeur diraient que nous sentons quelque chose de louche entre ces deux-là et Je ne le croirais jamais. J’ai donné à mon ex-femme le bénéfice du doute. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour les deux côtés de la famille parce que pour moi, mon côté ou sa famille est une famille, un principe que je respecte encore aujourd’hui », a-t-il déclaré. .

Raj Kundra a ajouté qu’il avait appris l’affaire de sa femme après que « sa sœur et son mari sont retournés en Inde ». « Je me souviens à quel point j’avais le cœur brisé et comment j’ai pleuré et pleuré en pensant à ce que j’avais fait pour mériter cela. J’ai appelé et dit à ma sœur enceinte que le numéro de téléphone était le deuxième téléphone secret de Kavita et que j’allais la déposer chez elle et c’était la fin pour moi, elle pouvait décider ce qu’elle voulait faire », a-t-il déclaré.

Raj a déclaré qu’il avait dit à Kavita qu’il était au courant de sa liaison par SMS après son retour à la poste britannique en la déposant chez ses parents en Inde après la naissance de leur petite fille. « C’était la dernière fois pour moi quand je l’ai quittée, elle et mon bébé. Quelque part à l’intérieur de Kavita, elle savait aussi que quelque chose n’allait pas. C’était douloureux de dire au revoir à mon bébé de 40 jours. »

« Plus tard, lorsque j’ai rencontré Shilpa via des amis communs et que mon ex a entendu en ligne que nous sortions, elle a augmenté ses demandes de divorce. Elle a même vendu une histoire pour des dizaines de milliers de livres à un tabloïd britannique affirmant que Shilpa avait ruiné son mariage à la presse. Comme dans le cadre de l’accord de divorce qui s’est soldé par des millions de dollars, Kavita a demandé que je reste loin de notre bébé et que, en cas de besoin, ma fille sache où me trouver. Ce n’était pas juste pour l’enfant, je suis d’accord, mais chaque fois que nous nous rencontrions, nous nous battions comme des chats et des chiens elle a fait ressortir le pire en moi et nous avons tous les deux convenu que notre fille n’avait pas besoin d’être exposée à ce côté de nous deux. Je savais qu’elle était bien pourvue financièrement, mais ma fille me manque et je suis sûr qu’elle n’a même pas connais la moitié de l’histoire, dieu sait avec quoi mon ex-femme a nourri son cerveau. J’ai essayé de contacter ma fille plusieurs fois mais personne n’a voulu me connecter. J’aurais dû essayer plus fort mais je suppose que je viens de continué ma vie dans un nouveau pays », a déclaré Raj Kundra.

Raj Kundra et Kavita ont divorcé en 2006. Raj a épousé Shilpa Shetty, qui a récemment célébré son 46e anniversaire, en 2009. Les deux ont la chance d’avoir un fils Viaah Raj et une fille Samisha Shetty Kundra.