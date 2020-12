Après que 110 000 morts ont ravagé les maisons de soins infirmiers du pays et les ont poussées à l’avant de la ligne de vaccination, ils sont maintenant confrontés à un problème épineux: les résidents sceptiques et les travailleurs hésitent à se faire vacciner.

Être le premier est venu avec des craintes persistantes que les endroits les plus durement touchés par la pandémie – représentant près de 40% du nombre de morts dans le pays – pourraient à nouveau être mis en danger par des vaccins accélérés dans le développement en quelques mois plutôt qu’en années. Certains qui vivent et travaillent à domicile se demandent si suffisamment de tests ont été effectués sur les personnes âgées, si on en sait suffisamment sur les effets secondaires et si les injections pourraient faire plus de mal que de bien.

«Commencez par l’obtenir et dites-moi ce que vous ressentez», a déclaré Denise Schwartz, dont la mère de 84 ans vit dans une résidence avec assistance à East Northport, New York, et envisage de refuser le vaccin. «De toute évidence, ce serait horrible pour elle de contracter le COVID, mais est-ce totalement sans danger pour une personne âgée et en santé fragile?»

Alors que les États-Unis commencent à expédier des flacons congelés de vaccin nouvellement approuvé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, les responsables de la santé publique disent que la réponse est oui.

Tout le monde, des militaires aux anciens présidents, a annoncé son intention de se faire vacciner, faisant écho aux refrains d’autres qui disent que les médicaments sont le produit d’un examen rigoureux, de données fermes et d’experts indépendants.

Dans une étude en cours auprès de près de 44000 personnes, la Food and Drug Administration des États-Unis a révélé que le vaccin était sûr et efficace à plus de 90% chez les receveurs de différents âges, y compris les adultes plus âgés et ceux ayant des problèmes de santé qui les exposent à un risque élevé de COVID-19. .

Mais le doute sous-jacent persiste dans les maisons de retraite, parfois alimenté par des politiques de division, la méfiance à l’égard des institutions et la désinformation. Et jusqu’à présent, ce sont les travailleurs qui sont les plus entendus.

«Les gens sont préoccupés par le fait que cela a été précipité par des gens qui n’écoutaient pas la science», a déclaré Denise Allegretti, directrice du SEIU 1999, le plus grand syndicat des travailleurs de la santé du pays.

Des enquêtes internes menées par des groupes, dont l’American Nurses Foundation, suggèrent que de nombreux travailleurs des établissements de soins de longue durée sont tellement préoccupés par le vaccin qu’ils le refuseraient.

«Je ne serai pas le mannequin du test», a écrit un répondant à une enquête de la National Association of Health Care Assistants. «Ce ne sera pas sûr et je ne lui ferai pas confiance», a ajouté un autre. Certains répondants ont simplement répondu: «Pas question!»

Christina Chiger, aide-infirmière âgée de 33 ans dans une maison de retraite à Tampa, en Floride, est épuisée et effrayée après neuf mois incessants qui ont laissé deux douzaines de résidents morts et rendu les quarts de travail de 16 heures courants. Mais elle n’a pas l’intention de se faire vacciner, du moins pour l’instant.

«Y aura-t-il des effets secondaires? Cela fonctionnera-t-il réellement? » elle a demandé. «Si nous tombons tous malades en prenant cela, qui va s’occuper de nos patients?»

La résistance au vaccin dans les maisons de soins infirmiers n’est pas totalement inattendue – environ 3 membres du personnel sur 10 et 2 résidents sur 10 n’ont pas été vaccinés contre la grippe l’année dernière, par exemple – mais ce n’est pas moins inquiétant.

Compte tenu de la facilité avec laquelle le COVID-19 se propage, en particulier dans les milieux communautaires, les experts estiment qu’environ 70% de la population devra recevoir le vaccin pour qu’il réussisse.

«Le personnel des foyers de soins a toujours été un défi de vacciner», a déclaré Litjen Tan, stratège en chef du groupe de défense de la Coalition d’action pour l’immunisation. «Nous le coupons de près.»

Des problèmes culturels pourraient également être en jeu. Les personnes de couleur constituent la majorité des aides et autres travailleurs de première ligne dans les maisons de retraite, et certaines minorités expriment une méfiance à l’égard de la médecine que les experts considèrent comme liée aux abus passés.

Un sondage publié la semaine dernière par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que les Noirs et les Hispaniques aux États-Unis sont beaucoup moins susceptibles que les Blancs d’accepter de se faire vacciner. Quelque 53% des Blancs ont déclaré qu’ils obtiendraient les vaccins, contre 24% des Noirs et 34% des Hispaniques.

Le sondage AP-NORC a également révélé que les femmes étaient moins susceptibles que les hommes de dire qu’elles seraient vaccinées. On estime que 9 travailleurs de première ligne sur 10 des foyers de soins sont des femmes. Dans l’ensemble, environ un quart des adultes américains ont déclaré qu’ils refuseraient de se faire vacciner, et un autre quart ont déclaré qu’ils n’en étaient pas sûrs.

«Ils ne lui font pas confiance. Ils ne font pas confiance à la science », a déclaré Lori Porter, qui dirige le groupe des assistants de santé et blâme l’administration Trump d’avoir fait de la foi en la science un problème politique et de saper ses propres experts.« Il y a tellement de désinformation qui a tourné autour de cette pandémie. toute l’année où ils sentent qu’ils ne peuvent faire confiance à personne.

Le gouvernement fédéral cherche à émousser ces attitudes avec une campagne publicitaire de 250 millions de dollars qui doit être lancée cette semaine qui ciblera à terme les travailleurs de la santé et les groupes vulnérables. Le pitch vante comment les vaccins aideront à vaincre le COVID-19 de la même manière qu’ils ont vaincu la variole, la rougeole et la polio.

« L’un des grands triomphes de la science médicale … a été la vaccination », a déclaré Anthony Fauci, le plus grand scientifique américain en maladies infectieuses, dans une vidéo.

L’American Health Care Association, qui représente les maisons de soins infirmiers, a appelé chaque résident et membre du personnel à recevoir les deux doses de vaccin d’ici le 1er mars, même si elle ne s’attend à aucun mandat fédéral ou étatique exigeant des injections.

«Nous espérons que nous obtiendrons une large acceptation du vaccin», a déclaré le président de l’AHCA, Mark Parkinson. «Mais si nous ne le faisons pas, je vous assure que notre organisation ainsi que les opérateurs individuels analyseront s’ils peuvent ou non imposer le vaccin. Nous espérons simplement ne pas avoir à y aller.

John Sauer, chef de la succursale Wisconsin de LeadingAge, qui représente les établissements de soins de longue durée à but non lucratif, a déclaré que la misère dont la plupart des résidents et des travailleurs ont déjà été témoins devrait être tout ce dont ils ont besoin. «Ils savent que cela pourrait littéralement être une situation de vie ou de mort.»

Aucune jauge fiable de l’opinion des résidents des maisons de retraite sur le vaccin contre le coronavirus n’a émergé. Chez les adultes plus âgés en général, le sondage AP-NORC a révélé une plus grande acceptation du vaccin que chez les jeunes.

Mais des craintes persistent parmi de nombreuses personnes âgées, sur la possibilité de mauvaises interactions pour les personnes déjà sur une longue liste de médicaments, ou de problèmes non découverts spécifiques à leur tranche d’âge.

Comme pour de nombreux vaccins, les sociétés pharmaceutiques affirment que les receveurs peuvent ressentir de la fièvre, de la fatigue ou des douleurs aux bras suite à l’injection. Les autorités enquêtent sur plusieurs réactions allergiques signalées en Grande-Bretagne par des agents de santé ayant des antécédents d’allergies graves.

Penelope Ann Shaw, une maison de retraite de 77 ans résidant à Braintree, Massachusetts, a déclaré qu’elle prévoyait de refuser le vaccin, comme elle le fait avec les vaccins annuels contre la grippe, en raison des allergies aux médicaments et de ses inquiétudes quant au peu d’informations sur le nouveau coronavirus. médicaments.

«Pour moi, je pense que c’est un peu prématuré», a déclaré Shaw, qui souffre du syndrome de Guillain-Barre, un trouble du système immunitaire, et qui était le seul résident de soins de longue durée à siéger à la Commission fédérale sur les coronavirus pour la sécurité et la qualité dans les foyers de soins. . « Tu ne le fais pas avec moi. »

Après une année au cours de laquelle de nombreux établissements se sont enfermés dans le monde, paralysant certains résidents dans l’isolement et entraînant des déclins médicaux et des décès dans d’autres, certains n’ont pas besoin d’être convaincus.

Parmi eux se trouve Harriet Krakowsky, 85 ans, résidente de la maison hébraïque de Riverdale à New York, qui a eu des amis tués par le virus et attend toujours que les restrictions de visite soient atténuées afin de pouvoir rencontrer deux arrière-petits-enfants qui étaient né cette année.

«Pour la première fois en six ou sept mois, dit-elle, il y a un peu de lumière au bout du tunnel.