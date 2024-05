Après 108 ans de détention provisoire, les 47 Hongkongais font face au verdict d’un procès en matière de sécurité | Nouvelles des tribunaux

Un verdict est enfin imminent dans le plus long et le plus grand procès sur la sécurité nationale de Hong Kong, impliquant 47 législateurs et militants politiques pro-démocratie, les accusés ayant passé ensemble 39 000 jours, soit quelque 108 ans de détention provisoire, avant même le début de la phase de détermination de la peine du procès.

Le groupe a été arrêté pour la première fois par la police de sécurité nationale du territoire lors d’une opération de répression avant l’aube le 6 janvier 2021, pour avoir prétendument conspiré en vue de commettre une « subversion » en organisant une élection primaire non officielle pour choisir des candidats pro-démocratie en juillet 2020. Parmi les accusés figurent les organisateurs présumés ainsi que les candidats potentiels qui espéraient remporter les primaires et participer aux élections législatives semi-démocratiques, qui ont finalement été annulées, les procureurs affirmant qu’il s’agissait d’une tentative de « renverser » le gouvernement.

Les deux tiers des accusés sont en détention provisoire depuis une audience marathon sur la libération sous caution en mars 2021.

Jeudi, un panel de trois juges de la sécurité nationale triés sur le volet commencera à rendre son verdict pour les 16 accusés qui ont plaidé « non coupables ».

La décision fait suite à un long procès qui s’est déroulé de février à décembre 2023 et a été retardé non seulement par les épidémies de COVID-19, mais aussi par la simple logistique nécessaire à l’organisation d’une entreprise d’une telle envergure.

Malgré la longue attente du verdict, la conclusion semble acquise d’avance, a déclaré Eric Lai, chercheur au Georgetown Center for Asian Law aux États-Unis.

Lai a déclaré que dès 2020, le bureau de liaison de Pékin à Hong Kong avait déjà exprimé son mécontentement à l’égard du vote primaire et accusé les participants de « subversion », donnant ainsi le ton à la réponse du gouvernement à venir. D’un seul coup, la police de sécurité nationale a réussi à réduire au silence toute une génération de militants et de législateurs pro-démocratie, a-t-il ajouté.

« La plupart de ces accusés ne sont pas de simples participants individuels, ce sont d’anciens législateurs, d’anciens responsables de partis politiques et des personnalités clés des forces d’opposition », a déclaré Lai à Al Jazeera. «Ils étaient autrefois les icônes du mouvement pro-démocratie de Hong Kong. Au cours de ce procès, il semble très possible qu’ils soient condamnés selon le manuscrit de Pékin. »

La question est de savoir si les 47 envisageaient d’utiliser leur position au conseil législatif – s’ils remportaient les élections – pour opposer leur veto au budget annuel de Hong Kong, dans une démarche qui aurait contraint le plus haut dirigeant de la ville à démissionner et à dissoudre le corps législatif.

À l’époque, il existait une certaine concurrence pour les sièges à l’Assemblée législative, certains membres étant choisis par élection directe (les règles ont été modifiées en 2021 pour exiger une vérification préalable de tous les candidats afin de garantir que seuls les « patriotes » puissent se présenter).

Un nombre record d’au moins 600 000 Hongkongais ont participé aux primaires non officielles, les longues files d’attente étant considérées comme un reproche au gouvernement de Hong Kong.

Un an plus tôt, en 2019, la ville avait été balayée par des manifestations antigouvernementales massives. Le camp démocrate avait remporté le conseil d’administration lors des élections au conseil de district de cette année-là et espérait s’appuyer sur ce soutien au Conseil législatif. Les revendications des manifestants étant largement restées sans réponse, opposer son veto au budget semblait être l’un des rares outils dont disposait l’opposition et, selon l’accusée Gwenyth Ho, une ancienne journaliste, c’était son droit constitutionnel en vertu de la Loi fondamentale de Hong Kong.

Pour leur implication, les accusés risquent une peine maximale d’emprisonnement à vie en vertu de la loi sur la sécurité imposée par Pékin en 2020, bien que cette accusation soit réservée aux « délinquants primaires » ou à toute personne identifiée par les procureurs comme un leader.

Les « délinquants » de niveau inférieur risquent entre trois et dix ans de prison pour participation « active », tandis que les « autres participants » pourraient encourir jusqu’à trois ans de prison.

Plaider coupable entraîne généralement une réduction de peine pour les accusés, mais il n’est pas clair si le tribunal de sécurité nationale suivra la convention.

Législateurs, infirmières, avocats

Allant de la fin de la vingtaine à la fin de la soixantaine, les 47 comprennent certaines des personnalités de l’opposition les plus en vue de Hong Kong, notamment Benny Tai, 59 ans, juriste et l’un des organisateurs présumés ; le militant pour la démocratie Joshua Wong, 27 ans ; l’ancienne journaliste et législateur Claudia Mo, 67 ans ; et le militant de toujours Leung Kwok-hung, 68 ans, plus connu sous le nom de « Cheveux longs ».





D’autres accusés ont également consacré leur vie au service public, mais sont restés discrets. Parmi eux figure Gordon Ng, 47 ans, un double citoyen australien qui a été présenté par les procureurs comme l’organisateur des élections et qui s’est vu refuser à plusieurs reprises l’assistance consulaire australienne. Il fait partie des 16 personnes qui ont plaidé non coupable.

Les trois autres organisateurs nommés sont les législateurs Au Nok-him, 33 ans ; Andrew Chiu, 38 ans; et Ben Chung, 35 ans, ont tous plaidé coupables et ont témoigné à charge, dans le cadre d’une démarche visant à obtenir une réduction de peine. Mike Lam, 35 ans, homme d’affaires et membre des 47, a également témoigné pour l’accusation.

Parmi les autres accusés figurent Winnie Yu, 37 ans, une infirmière de Hong Kong, qui a plaidé non coupable et est détenue depuis 2021. Avant cela, elle a aidé à organiser des manifestations du personnel hospitalier début 2020 pour exiger que la ville ferme sa frontière avec la Chine suite à l’épidémie de COVID. -19.

Owen Chow, 26 ans, militant et ancien étudiant en soins infirmiers, et l’ancienne journaliste Gwyneth Ho, 33 ans, ont tous deux plaidé non coupables et faisaient partie des rares accusés sur les 47 qui ont témoigné au procès pour leur propre défense.

Lors de son procès en juillet dernier, Ho aurait déclaré aux procureurs que les 47 s’attendaient à ce que les candidats pro-démocratie soient disqualifiés après les élections primaires – mais que cela en valait quand même la peine car les Hongkongais pouvaient « construire quelque chose de nouveau », selon Presse libre de Hong Kong.

« Je crois que la plupart des Hongkongais savaient au fond de leur cœur que lutter pour la démocratie sous le régime communiste chinois a toujours été un fantasme », aurait déclaré Ho au tribunal en cantonais.

Elle a également déclaré que les disqualifications pourraient créer une « crise de légitimité » pour Pékin à l’étranger, car cela semblerait aller à l’encontre des désirs de la population de Hong Kong.

L’avocat et ancien conseiller de district de Hong Kong, Lawrence Lau Wai-chung, 56 ans, a plaidé non coupable et s’est défendu à la barre. Avant son arrestation, il a aidé à défendre de jeunes manifestants arrêtés lors des manifestations en faveur de la démocratie dans la ville en 2019. Il était également l’un des rares accusés à avoir été libérés sous caution.

Clarisse Yeung, 37 ans, ancienne conseillère de district issue des arts visuels, a plaidé non coupable et faisait partie de ceux qui ont refusé de témoigner. Elle a également été transportée à l’hôpital, épuisée, au cours de l’audience de libération sous caution de trois jours en mars 2021 et, comme Lau, a été libérée sous caution.

Même après la lecture du verdict, le procès des 47 ne sera pas terminé. Le procès passera ensuite à sa phase de détermination de la peine et d’atténuation, lorsque les juges examineront la situation de chaque accusé.

Lai a déclaré à Al Jazeera que cela pourrait prendre jusqu’à six mois pour parvenir à une conclusion complète, et que tout accusé libéré sous caution pourrait la faire révoquer.

Une fois condamnés, les accusés ne pourront plus bénéficier de congés pour « bonne conduite » grâce aux récents changements apportés à la loi de Hong Kong. Plus tôt cette année, la ville a adopté une version nationale du projet de loi sur la sécurité nationale, connu familièrement sous le nom d’article 23, qui accorde désormais une plus grande surveillance au service correctionnel dans les affaires de sécurité nationale. Elle s’appliquera rétroactivement aux cas antérieurs à l’adoption de la loi, selon le chef John Lee.

La loi de 2020 sur la sécurité nationale a criminalisé les infractions considérées comme la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères. L’article 23 développe ces accusations et en ajoute de nouvelles comme le vol de secrets d’État, la sédition, l’insurrection et la trahison. Hong Kong a procédé à ses premières arrestations en vertu de cette loi plus tôt cette semaine.

Le Georgetown Center for Asia Law, qui suit les affaires portées devant les tribunaux de Hong Kong, a déclaré que 286 personnes avaient été arrêtées par la police de sécurité nationale entre juillet 2020 et le 31 décembre 2023. Parmi elles, 156 ont été inculpées en vertu de la loi sur la sécurité nationale. ou une loi récemment rétablie contre la sédition qui remonte à l’époque coloniale britannique.

Le procès de masse a déjà porté atteinte à la réputation de Hong Kong en tant que ville « la plus libre » d’Asie, mais ses effets seront bien plus profonds à long terme, a prévenu Kevin Yam, ancien avocat de Hong Kong et militant pour la démocratie qui vit désormais en Australie. La ville a connu un exode d’entreprises et d’institutions financières étrangères depuis la pandémie – lorsque les autorités ont imposé des règles sanitaires débilitantes – et l’imposition de la loi sur la sécurité.

Même si certains commencent à revenir, le procès devrait les faire réfléchir sur la qualité de la gouvernance, selon Yam, également recherché par la police de Hong Kong pour « crimes » liés à la sécurité nationale, offrant une « récompense » d’un million de dollars de Hong Kong (128 888 dollars). » pour toute personne qui fournirait des informations ayant conduit à son arrestation.

« Les entreprises internationales devraient être très inquiètes du fait que l’opposition ait été éliminée de la scène politique de Hong Kong avec des cas comme celui-ci, la qualité de la gouvernance et la responsabilité viennent de passer à l’action », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Les erreurs récentes incluent une tentative de modifier le calendrier de collecte des déchets de la ville, ou une tentative malheureuse d’attirer la star du football Lionel Messi pour qu’elle joue à Hong Kong dans des conditions intenables. Plus tôt cette année, les autorités municipales ont également accueilli un investisseur qui prétendait être lié à la famille régnante de Dubaï sans vérifier correctement ses références.

Alors que la police de Hong Kong consacre des ressources à la poursuite des délits politiques, la criminalité ordinaire augmente également. Le nombre de crimes signalés à Hong Kong augmente régulièrement chaque année depuis 2018, après avoir diminué pendant cinq années consécutives. Entre 2022 et 2023, la criminalité a augmenté de 29 %, selon les données de la policeavec une forte hausse des arnaques et fraudes en ligne.

Yam a déclaré qu’avant la loi sur la sécurité nationale, l’opposition aurait pu demander des comptes au gouvernement pour cette recrudescence de la criminalité.

« Si vous regardez en 2019 et qui a provoqué une grande partie de la colère accrue de la population, vous pensez à des gens comme [Chief Executive] John Lee et [Secretary for Security] Chris Tang. Ils ont en fait été promus », a-t-il déclaré. « Donc, en fait, dans un environnement où l’opposition est anéantie, l’incompétence est en fait encouragée par le gouvernement central. »