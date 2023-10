[1/5] Les gens assistent au feu d’artifice « Happily Ever After » au parc à thème Walt Disney World Magic Kingdom à Orlando, Floride, États-Unis le 30 juillet 2022. REUTERS/Octavio Jones/File Photo Acquérir des droits de licence

28 octobre (Reuters) – Alors que Walt Disney fête ses 100 ans, les investisseurs craignent qu’il commence à montrer son âge. Le cours de l’action est tombé à son plus bas niveau depuis près de neuf ans alors que la société trébuche à l’ère du streaming.

Mais s’adapter à son époque n’est pas un nouveau défi pour Disney (DIS.N), mais plutôt un point de survie tout au long de l’histoire de l’entreprise.

Il y a un siècle, lorsque « Disney » était une seule personne et non une entreprise mondiale valant plus de 150 milliards de dollars, les technologies émergentes du son et de la couleur ont secoué l’industrie du cinéma muet.

Mais Walt Disney avait une forte motivation pour adopter ces nouveaux outils : capter le public.

“Il voulait que son animation soit crédible, il voulait qu’elle transcende ce que nous considérons généralement comme de l’animation”, a déclaré Chris Pallant, professeur d’animation et d’études cinématographiques à l’Université Christ Church de Canterbury au Royaume-Uni.

Les studios Disney ont ouvert leurs portes à Hollywood en 1923 – géographiquement et conceptuellement éloignés des puissances de l’animation de New York. Disney envisageait un avenir dans lequel les films d’animation gagneraient le même respect que les films d’action réelle tournés dans la rue.

Il était obsédé par la qualité et investissait de l’argent dans la production de dessins animés qui trouveraient un écho auprès de son public. Il a écrit que l’observation du monde réel était essentielle et que l’animation devait avoir « un fondement factuel, afin qu’elle puisse posséder plus de sincérité ».

Le studio a formalisé 12 principes d’animation qui transformaient des croquis statiques en personnages vivants sur un écran. Des animateurs chevronnés ont enseigné les principes à chacun des nouveaux artistes qui ont rejoint le studio pour assurer la cohérence.

CHEF D’ANIMATION

Walt Disney est entré sur la scène de l’animation en tant que jeune homme d’affaires, bien placé pour capitaliser sur les techniques existantes et adopter de nouveaux outils. Lui et son studio ont exploité la technologie du son, de la couleur et des caméras 3D avec une approche organisée et évolutive, qui n’était pas nécessairement rentable mais qui produisait des animations de haute qualité.

Apparemment, chaque fois que les projets de Disney réussissaient financièrement, il utilisait l’argent pour doubler ses aspirations pour le prochain film. “D’une certaine manière”, a déclaré Pallant, “Disney survit à sa propre ambition.”

Les studios Disney ont réussi à dominer l’industrie de l’animation occidentale pendant des décennies grâce à leurs innovations et à leur dévouement à des histoires captivantes. Mais son règne ne durera pas car une nouvelle technologie arrive et Disney tarde à l’accueillir.

Au tournant du siècle, les progrès de Pixar dans le domaine des animations générées par ordinateur avaient éclipsé le style traditionnel du dessin à la main de Disney, notamment avec la première animation entièrement générée par ordinateur, « Toy Story ». Mais Disney n’avait pas besoin d’innover pour sortir de ses problèmes cette fois-ci. Elle pourrait s’appuyer sur un nouvel outil : l’argent. Les marchandises, les parcs à thème et la télévision par câble remplissaient les poches de l’entreprise depuis des décennies. Disney a acheté Pixar en 2006 pour 7,4 milliards de dollars, et avec cela, la capacité de Pixar à enchanter le public avec des pixels.

En tant que studio de dessins dessinés à la main, la reconnaissance éventuelle de l’animation par ordinateur par Disney est un moment important, a déclaré Pallant, qui est également président de la Society for Animation Studies. “Je pense que c’est un écho à une vie antérieure”, a déclaré Pallant. « Ils n’avaient pas peur d’évoluer avec leur temps. Cela montre la volonté de se réinventer en tant qu’entreprise vieille de 75 ou 80 ans.

Aujourd’hui centenaire, le streaming pose encore un autre défi. Les premiers paris de Disney dans les nouvelles technologies ont produit des films de qualité qui ont distingué le studio de ses concurrents. Plus tard, l’adoption de l’informatique a permis au studio de rester un acteur majeur de l’animation. Désormais, les actionnaires surveillent de près ce que Disney fera à l’approche de son prochain siècle.

