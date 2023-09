Après 10 ans, la MLS manque toujours de technologie sur la ligne de but

Cela fait maintenant une décennie que le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré que la ligue n’implémenterait pas de technologie sur la ligne de but pour la saison 2014. À l’époque, Garber avait laissé entendre que la technologie coûtait trop cher. Cependant, le système est désormais largement utilisé dans le monde entier.

La technologie Hawk Eye a été introduite par la Premier League lors de la campagne 2013/14. Il utilise 14 caméras différentes autour du stade pour aider à déterminer si un ballon a franchi la ligne de but ou non. Les officiels de match peuvent avoir du mal à comprendre ce scénario par eux-mêmes.

Le commissaire de la MLS a rejeté la technologie sur la ligne de but en raison de son coût

En s’adressant aux rédacteurs sportifs d’Associated Press début 2013, Garber a fait référence au prix de la technologie. « [The cost] nous a fait prendre du recul, faire une pause et essayer de comprendre : la valeur d’avoir une technologie sur la ligne de but vaut-elle la peine d’investir des millions et des millions et des millions de dollars pour les quelques moments où cela est pertinent ? » » proclama Garber. « Et notre point de vue est que nous allons attendre et voir comment cela se passe. Nous n’avons certainement pas besoin d’être la première ligue à l’avoir.

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

Le système Hawk Eye est actuellement utilisé dans de nombreuses ligues de haut niveau en Europe. Cela inclut la Premier League, la Bundesliga allemande et la Serie A italienne.

Nelson Rodriguez, directeur de la MLS, a fait écho aux réflexions de Garber sur la technologie en 2013. « La Major League Soccer est un ardent défenseur de l’utilisation de la technologie dans le football où elle améliore le jeu », a déclaré Rodriguez, l’ancien vice-président de la compétition et des opérations de jeu.

« À l’heure actuelle, le temps requis pour acheter, recevoir, installer et tester correctement l’équipement empêche la MLS d’envisager l’utilisation du système approuvé pour notre saison 2014, mais nous espérons que le système s’avérera efficace lors de la Coupe des Confédérations et deviendra plus réalisable pour nous dans les années suivantes.

Austin FC est la dernière victime du manque de technologie

Alors que les dirigeants de la MLS restent les bras croisés concernant la technologie, un match entre les Seattle Sounders et l’Austin FC a été affecté mercredi. Emiliano Rigoni d’Austin a semblé marquer un but de la tête dans le match. Néanmoins, les arbitres ont estimé que le gardien des Sounders avait arrêté le tir. Cependant, les rediffusions de l’incident ont clairement montré que le ballon avait complètement franchi la ligne.

Austin a ensuite perdu le match 2-1 dans la nuit après que Seattle ait marqué le but vainqueur à la 90e minute. Le milieu de terrain slovaque Albert Rusnák a arraché les trois points de manière spectaculaire à son équipe après avoir décoché un tir du gardien adverse. Cependant, Austin aura l’impression qu’ils auraient dû au moins marquer un point ce soir-là.

La division nord-américaine tente depuis des années de s’imposer aux côtés de l’élite européenne. Néanmoins, la décision de ne pas disposer de technologie sur la ligne de but, entre autres différences, empêche la MLS d’être considérée comme une ligue de premier plan.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire